આજે પાકિસ્તાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રથમ T20 મેચ, જાણો શ્રેણીનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ અને લાઈવ પ્રસારણ ક્યાં જોઈ શકશો
આજથી પાકિસ્તાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા 29 થી 31 જાન્યુઆરી દરમિયાન ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમાશે.
January 29, 2026
PAK vs AUS T20: આજે પાકિસ્તાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા બંને ટીમો માટે આ અંતિમ તૈયારી હશે. પાકિસ્તાન આ શ્રેણીનું આયોજન કરી રહ્યું છે, તેથી ત્રણેય મેચ લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ પછી, બંને ટીમો 2 ફેબ્રુઆરીએ T20 વર્લ્ડ કપના સહ-યજમાન શ્રીલંકા માટે રવાના થશે.
PAK vs AUS T20 મેચ ક્યાં જોઈ શકાશે
પાકિસ્તાન vs ઓસ્ટ્રેલિયા T20 શ્રેણીનું ભારતમાં કોઈપણ ટેલિવિઝન પર પ્રસારણ કરવામાં આવશે નહીં. જો કે, મેચોનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ફેનકોડ એપ પર ઉપલબ્ધ થશે. ત્રણેય મેચો IST સાંજે 4:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
PAK vs AUS T20I શ્રેણીની ટીમ
ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ શ્રેણીમાંથી ચાર મુખ્ય ખેલાડીઓને બાકાત રાખ્યા છે જેઓ સીધા વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેશે. આમાં પેટ કમિન્સ, જોશ હેઝલવુડ, ટિમ ડેવિડ અને નાથન એલિસનો સમાવેશ થાય છે. ચારેય ખેલાડીઓ ઈજાઓમાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે.
બાબર આઝમ અને શાહીન આફ્રિદીને BBLમાં ખરાબ પ્રદર્શન છતાં પાકિસ્તાનની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. ફાસ્ટ બોલર હરિસ રૌફને આ શ્રેણી અને T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમઃ મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), સીન એબોટ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, માહલી બીર્ડમેન, કૂપર કોનેલી, બેન દ્વારશુઈસ, જેક એડવર્ડ્સ, કેમેરોન ગ્રીન, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઈંગ્લિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, મિચ ઓવેન, જોશ ફિલિપ, મેથ્યૂ રેનશો, મેટ શોર્ટ, માર્કસ સ્ટોઈનિસ, એડમ ઝમ્પા.
પાકિસ્તાનની ટીમઃ સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), અબરાર અહેમદ, બાબર આઝમ, ફહીમ અશરફ, ફખર જમાન, ખ્વાજા નાફે, મોહમ્મદ નવાઝ, સલમાન મિર્ઝા, મોહમ્મદ વસીમ, નસીમ શાહ, સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, શાદાબ ખાન, ઉસ્માન તારીક, શાહીન ખાન.
PAK vs AUS T20 શ્રેણીનો કાર્યક્રમ
- પહેલી ટી20: 29 જાન્યુઆરી, સાંજે 4:30 વાગ્યે
- બીજી ટી20: 31 જાન્યુઆરી, સાંજે 4:30 વાગ્યે
- ત્રીજી ટી20: 1 ફેબ્રુઆરી, સાંજે 4:30 વાગ્યે
તમને જણાવી દઈએ કે, પાકિસ્તાન તેની બધી વર્લ્ડ કપ મેચ શ્રીલંકામાં રમશે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા તેની બધી ગ્રુપ મેચ ત્યાં રમશે. પાકિસ્તાનને ભારત, નેધરલેન્ડ્સ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને નામિબિયા સાથે ગ્રુપ A માં રાખવામાં આવ્યું છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાને શ્રીલંકા, આયર્લેન્ડ, ઓમાન અને ઝિમ્બાબ્વે સાથે ગ્રુપ B માં રાખવામાં આવ્યું છે.
