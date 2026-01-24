પાકિસ્તાને T20 ટીમની કરી જાહેરાત, બે દિગ્ગજ ખેલાડીઓની ટીમમાં વાપસી
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે.
Published : January 24, 2026 at 9:01 AM IST
લાહોર (પાકિસ્તાન): પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ શુક્રવારે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી માટે તેની 16 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી. 29 જાન્યુઆરીથી ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ ખાતે શરૂ થશે. જે બંને ટીમ માટે T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ માટે બંને ટીમો માટે આ શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
પાકિસ્તાનના બે મુખ્ય ખેલાડીઓ, બાબર આઝમ અને શાહીન શાહ આફ્રિદી, ટીમમાં પરત ફર્યા છે, જેઓ જાન્યુઆરીમાં શ્રીલંકા સામેની ત્રણ મેચની શ્રેણીમાંથી બાકાત હતાં. ટીમમાં સુકાનીની જવાબદારી ઓલરાઉન્ડર સલમાન અલી આગાને સોંપવામાં આવી છે.
બાબર વર્તમાન BBL સીઝનમાં રન માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યાં હતાં. 11 મેચમાં માત્ર 202 રન બનાવ્યા. તેનો 103.06 નો ઓછો સ્ટ્રાઇક રેટ ટીમ માટે ચિંતાનો વિષય હતો. તેણે પ્લેઓફ પહેલા પોતાની ફ્રેન્ચાઇઝી છોડીને પોતાની રાષ્ટ્રીય ટીમમાં જોડાવાની શરૂઆત કરી. તેને આશા છે કે તે ઘરઆંગણે રમીને પોતાનું નસીબ બદલી શકશે.
Experienced campaigners back in the fray for Pakistan’s series against Australia before the #T20WorldCup 👀https://t.co/3pEUgv2UsA— ICC (@ICC) January 23, 2026
મજબૂત બેટિંગ લાઇનઅપ
પાકિસ્તાનની બેટિંગ લાઇનઅપ મજબૂત છે, જેમાં ફખર જમાન, સાઈમ અયુબ અને સાહિબઝાદા ફરહાન જેવા ખેલાડીઓ સારા ફોર્મમાં છે. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન મોહમ્મદ રિઝવાનને ફરીથી અવગણવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે તેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી સમાપ્ત થવાની આરે છે.
શાદાબ ખાન પાછલી T20 શ્રેણીમાંથી પોતાનું પુનરાગમન ચાલુ રાખશે અને અબરાર અહેમદ, મોહમ્મદ નવાઝ અને ઉસ્માન તારિક સાથે મજબૂત સ્પિન-બોલિંગ ટીમનો ભાગ બનશે. શાહીન, નસીમ શાહ અને મોહમ્મદ વસીમ જુનિયર ઝડપી બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે.
હારિસ રૌફ પણ ટીમમાંથી ગાયબ
પાકિસ્તાનનો મુખ્ય T20 બોલર, હારિસ રૌફ પણ ટીમમાંથી ગાયબ છે. રૌફે ચાલુ બિગ બેશ લીગમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે માત્ર 11 મેચમાં 20 વિકેટ લીધી છે અને તે સિઝનનો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે.
પાકિસ્તાનની T20 ટીમ
સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), અબરાર અહેમદ, બાબર આઝમ, ફહીમ અશરફ, ફખર ઝમાન, ખ્વાજા મોહમ્મદ નફે (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ સલમાન મિર્ઝા, મોહમ્મદ વસીમ જુનિયર, નસીમ શાહ, સાહિબઝાદા ફરહાન (વિકેટકીપર), સૈમ અયુબ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, શાદાબ ખાન, ઉસ્માન ખાન (વિકેટકીપર) અને ઉસ્માન તારિક.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, પાકિસ્તાન 7 ફેબ્રુઆરીએ નેધરલેન્ડ્સ સામે T20 વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કરશે. ટીમ કોલંબોમાં તેના બધા ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ રમશે.