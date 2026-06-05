PAK VS AUS: ત્રીજી વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની હાર, પાકિસ્તાનને 158 રન બનાવવામાં પરસેવો પડ્યો
પાકિસ્તાને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી 2-1થી જીતી હતી. જોકે, ત્રીજી વનડેમાં પાકિસ્તાનના અનુભવી બેટ્સમેન ફરી એકવાર રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરતા જોવા મળ્યા.
Published : June 5, 2026 at 3:26 PM IST
PAK VS AUS: તાજેતરમાં પાકિસ્તાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમાઈ હતી, જેમાં યજમાન ટીમે શાહીનની કેપ્ટનશીપ હેઠળ 2-1થી જીત મેળવી હતી. પાકિસ્તાને શ્રેણીની ત્રીજી મેચ ચાર વિકેટથી જીતી હતી. મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ પાકિસ્તાન માટે માત્ર 158 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો; જ્યારે ODI ક્રિકેટમાં આવા લક્ષ્યને ખૂબ જ સામાન્ય માનવામાં આવે છે, ત્યારે પાકિસ્તાની બેટ્સમેનોએ તેનો પીછો કરવા માટે ખરેખર સંઘર્ષ કર્યો હતો.
આ સામાન્ય લક્ષ્યનો પીછો કરવા માટે પાકિસ્તાની બેટ્સમેનોને 41.5 ઓવર લાગી. અનુભવી બેટ્સમેન બાબર આઝમે આ મેચમાં ખૂબ જ ધીમી બેટિંગ કરી, 84 બોલમાં ફક્ત 40 રન બનાવ્યા; ઇનિંગ્સ દરમિયાન તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 50 થી નીચે હતો. દરમિયાન, સલમાન આગાએ 24 બોલમાં 15 રન બનાવ્યા, અને અરાફત મિન્હાસે 28 બોલમાં ફક્ત 9 રન બનાવ્યા. એક સમયે, એવું લાગતું હતું કે પાકિસ્તાન મેચ હારી જશે, પરંતુ અબ્દુલ સમદ અને શાદાબ ખાને 67 બોલમાં 49 રનની ભાગીદારી કરીને ટીમને વિજય તરફ દોરી. સમદ 30 બોલમાં 18 રન બનાવી અણનમ રહ્યો, જ્યારે શાદાબ ખાને 42 બોલમાં 29 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો.
Pakistan emerge victorious in Lahore to clinch the ODI series 2-1 💪— ICC (@ICC) June 4, 2026
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ઓસ્ટ્રેલિયાની બેટિંગની વાત કરીએ તો, જોશ ઇંગ્લીસે અડધી સદી ફટકારી; તેણે 71 બોલમાં આઠ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા સાથે 65 રન બનાવ્યા. માર્નસ લાબુશેન અને એલેક્સ કેરીએ 19-19 રન બનાવ્યા, જ્યારે એડમ ઝામ્પાએ 23 બોલમાં 10 રનનું યોગદાન આપ્યું. બાકીના ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન એક આંકડાના સ્કોર પર આઉટ થયા. ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ મેચમાં પોતાની છેલ્લી સાત વિકેટ માત્ર 38 રનમાં ગુમાવી દીધી. બોલિંગમાં, પાકિસ્તાનના કેપ્ટન શાહીન આફ્રિદીએ સૌથી વધુ વિકેટ (3) લીધી, જ્યારે અબરાર અહેમદ અને શાદાબ ખાને બે-બે વિકેટ લીધી.
યજમાન પાકિસ્તાને પહેલી ODI 5 વિકેટથી જીતી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજી ODI માં શાનદાર વાપસી કરી, કુલ 231 રનના લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક બચાવ કરીને 41 રનથી જીત મેળવી. અરાફત મિન્હાસે સમગ્ર શ્રેણી દરમિયાન પાકિસ્તાન માટે ઉત્કૃષ્ટ બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું, ત્રણ મેચમાં 7 વિકેટ લીધી. તેણે શરૂઆતની રમતમાં જ ડેબ્યૂ કર્યું, જ્યાં તેણે 5 વિકેટ લઈને ઇતિહાસ રચ્યો. આ શાનદાર પ્રદર્શન માટે, તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ'નો ખિતાબ એનાયત કરવામાં આવ્યો.
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