પાકિસ્તાની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર ડ્રગ ટેસ્ટમાં આવ્યો પોઝિટિવ, ICC એ PCB ને આપી જાણકારી
પાકિસ્તાનના ઓલરાઉન્ડર મોહમ્મદ નવાઝનો ડ્રગ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે, જેના કારણે PCBએ તપાસ શરૂ કરી છે.
Published : April 22, 2026 at 5:20 PM IST
MOHAMMAD NAWAZ: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ જગતમાંથી શરમજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. પાકિસ્તાની ક્રિકેટર મોહમ્મદ નવાઝનો ડ્રગ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે, જેના કારણે તે તપાસના દાયરામાં આવી ગયો છે. નવાઝ પર આ ટેસ્ટ 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન કરવામાં આવ્યો હતો, જે ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાયો હતો. ESPNcricinfo એ એક અહેવાલમાં ખુલાસો કર્યો છે કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ નવાઝના કેસની તપાસ શરૂ કરી છે. વધુમાં, આ તપાસના પરિણામે, ઇંગ્લેન્ડમાં આગામી T20 બ્લાસ્ટ માટે નવાઝનો સરે ક્લબ સાથેનો કરાર પણ રદ કરવામાં આવ્યો છે.
ICC એ આ બાબતની જાણકારી PCB ને આપી
ICC દ્વારા PCB ને જાણ કરવામાં આવી હતી કે પાકિસ્તાની ટીમના મુખ્ય સભ્ય મોહમ્મદ નવાઝનો ડ્રગ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. ESPNcricinfo ના અહેવાલ મુજબ, ICC તરફથી આ માહિતી મળ્યા પછી, PCB એ તપાસ શરૂ કરી છે; પાકિસ્તાની બોર્ડ 22 એપ્રિલે ICC ને તેના તારણો જણાવવાનું છે. આ મામલાના સંદર્ભમાં, PCB એ મોહમ્મદ નવાઝનો પણ સંપર્ક કર્યો છે.
Pakistan's Mohammad Nawaz is under investigation after a positive test for recreational drug use during the T20 World Cup earlier this year— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 22, 2026
Full story: https://t.co/UMEuyO5CZA pic.twitter.com/RifvCXGhRQ
T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન કરવામાં આવ્યો હતો ટેસ્ટ
આ વર્ષે ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં યોજાયેલા ICC T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન મોહમ્મદ નવાઝનો ડ્રગ ટેસ્ટ થયો હતો. તે ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન, પાકિસ્તાની ટીમે શ્રીલંકામાં તેની બધી મેચ રમી હતી, અને તેમનું અભિયાન સુપર-8 તબક્કામાં સમાપ્ત થયું હતું. બેટથી, મોહમ્મદ નવાઝ ટુર્નામેન્ટમાં ફક્ત 15 રન બનાવી શક્યો હતો, જ્યારે તે ફક્ત 7 વિકેટ લેવામાં સફળ રહ્યો હતો. મોહમ્મદ નવાઝે 26 મે થી 18 જુલાઈ દરમિયાન યોજાનારી T20 બ્લાસ્ટ માટે સરે સાથે કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, અને ટુર્નામેન્ટના સમગ્ર સમયગાળા માટે તેમની ઉપલબ્ધતાની પુષ્ટિ પણ કરી હતી.
આ સંદર્ભમાં, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે બે અઠવાડિયા પહેલા મોહમ્મદ નવાઝને નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) જારી કર્યું હતું, અને નવાઝ સરેમાં જોડાવા અંગેની સત્તાવાર જાહેરાત આ અઠવાડિયે થવાની અપેક્ષા હતી. જો કે, હવે આ શક્ય બનશે નહીં, અને સરેએ હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ નિવેદન જારી કર્યું નથી. મોહમ્મદ નવાઝ હાલમાં પાકિસ્તાન સુપર લીગની 11મી સીઝનમાં મુલતાન સુલ્તાન્સ તરફથી રમી રહ્યો છે, જ્યાં તેણે 8 મેચમાં 32.66 ની સરેરાશથી માત્ર 6 વિકેટ લીધી છે. વધુમાં, બેટથી, તે 18 ની સરેરાશથી માત્ર 36 રન બનાવી શક્યો છે.
