પદ્મ પુરસ્કારોથી ખેલ જગત ચમક્યું: રોહિત શર્મા, હરમનપ્રીત અને અન્ય દિગ્ગજોને પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ રોહિત શર્મા, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર અને પેરાલિમ્પિક સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા પેરા હાઇ જમ્પર પ્રવીણ કુમારને પદ્મશ્રી એનાયત કર્યા.
Published : May 25, 2026 at 7:04 PM IST
PADMA SHRI AWARD: સોમવાર, 25 મેના રોજ, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટને નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચાડનાર વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરને પદ્મશ્રી એવોર્ડ એનાયત કર્યો. નોંધનીય છે કે આઠ પ્રતિષ્ઠિત હસ્તીઓને પદ્મશ્રી એવોર્ડ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે એક વ્યક્તિને પદ્મ ભૂષણ માટે પસંદ કરવામાં આવી હતી. રાષ્ટ્રપતિએ આ વર્ષની શરૂઆતમાં, જાન્યુઆરી 2026 માં પદ્મ પુરસ્કારોની જાહેરાત કરી હતી. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માને પણ પદ્મશ્રી એવોર્ડ મળ્યો હતો.
હરમનપ્રીત કૌરને પદ્મશ્રી પુરસ્કાર મળ્યો
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરને તેમના અસાધારણ નેતૃત્વ અને અસંખ્ય સિદ્ધિઓ માટે પદ્મશ્રી પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવી છે. ગત વર્ષ, 2025, હરમનપ્રીત કૌરના કરિયરનું સૌથી ભવ્ય વર્ષ હતું. તેમણે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને ઘરઆંગણે ODI વર્લ્ડ કપ જીતવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. ભારતીય મહિલા ટીમે તેમનો પ્રથમ ODI વર્લ્ડ કપ ખિતાબ જીત્યો અને દેશને ગૌરવ અપાવ્યું - એક સિદ્ધિ જેના માટે તેણીને ઓળખવામાં આવી છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન અને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન રોહિત શર્માને પણ પદ્મશ્રી પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.
#WATCH | Delhi | President Droupadi Murmu confers Padma Shri on India women's cricket captain Harmanpreet Kaur for her contributions in the field of Sports (Cricket)— ANI (@ANI) May 25, 2026
(Video source: President of India/Social Media) pic.twitter.com/Rua8xCLznp
રોહિત શર્માને પણ પદ્મશ્રી એવોર્ડ મળ્યો
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માને પણ પદ્મશ્રી એવોર્ડ સન્માનિત કરવામાં આવ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે, રોહિત શર્મા એ 2007 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કરનાર રોહિત છેલ્લા 19 વર્ષોમાં ભારતના તમામ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ સાતત્યપૂર્ણ પ્રદર્શન કરનારા ખેલાડીઓમાંનો એક રહ્યો છે. તેણે બેટ્સમેન અને કેપ્ટન બંને તરીકે ભારતીય ક્રિકેટ પર નોંધપાત્ર છાપ છોડી છે.
રોહિતની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતે વૈશ્વિક મંચ પર નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી. બ્લૂઝે 2024 માં T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો, ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને, ટૂંકા ફોર્મેટમાં ICC ટાઇટલ માટે લાંબી રાહ જોવી પડી. એક વર્ષ પછી, ભારતે 2025 માં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પણ જીતી, જેનાથી રોહિતની સફળ નેતા તરીકેની ઓળખ વધુ મજબૂત થઈ.
પ્રવીણ કુમારને પદ્મશ્રી પુરસ્કાર મળ્યો
પેરા હાઇ જમ્પર પ્રવીણ કુમાર ઉત્તર પ્રદેશના ગોવિંદગઢના રહેવાસી છે; તેમણે દિલ્હી યુનિવર્સિટીના મોતીલાલ નહેરુ કોલેજમાંથી પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. પ્રવીણે 2024 પેરિસ પેરાલિમ્પિક્સમાં ગોલ્ડ મેડલ (હાઇ જમ્પ T64) જીત્યો હતો, જે અગાઉ 2020 ટોક્યો પેરાલિમ્પિક્સમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. ગયા વર્ષે, તેમણે દિલ્હીમાં યોજાયેલી વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં બ્રોન્ઝ મેડલ અને 2022 એશિયન પેરા ગેમ્સ (હાંગઝોઉ)માં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો.
#WATCH | Padma Shri awarded to Paralympic gold medallist para high jumper Praveen Kumar by President Droupadi Murmu pic.twitter.com/eIByfLu8Vx— ANI (@ANI) May 25, 2026
આ ખેલાડીઓને મળ્યા પદ્મ પુરસ્કારો
- પદ્મશ્રી – બલદેવ સિંહ
- પદ્મશ્રી – હરમનપ્રીત કૌર
- પદ્મશ્રી – ભગવાનદાસ રાયકવાર
- પદ્મશ્રી – કે. પજીનીવેલ
- પદ્મશ્રી - રોહિત શર્મા
- પદ્મશ્રી - સવિતા પુનિયા
- પદ્મશ્રી – પ્રવીણ કુમાર
- પદ્મશ્રી - વ્લાદિમીર મેસ્તવિરીશવિલી (મરણોત્તર)
- પદ્મ ભૂષણ - વિજય અમૃતરાજ
આ પણ વાંચો: