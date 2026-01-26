રોહિત શર્મા અને હરમનપ્રીત કૌરને પદ્મશ્રી, જાણો પદ્મ પુરસ્કાર શા માટે આપવામાં આવે છે?
પાંચ ખેલાડીઓને પદ્મ વિભૂષણ, 13 ખેલાડીઓને પદ્મ ભૂષણ અને 113 ખેલાડીઓને પદ્મ શ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવશે.
Published : January 26, 2026 at 10:34 AM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે રવિવાર, 25 જાન્યુઆરીના રોજ પદ્મ પુરસ્કારો 2026 ની જાહેરાત કરી. 5 પદ્મ વિભૂષણ, 13 પદ્મ ભૂષણ અને 113ને પદ્મ શ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. આ પુરસ્કારો દર વર્ષે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર કાર્ય કરનાર વ્યક્તિઓને આપવામાં આવે છે.
પદ્મ પુરસ્કારો 2026 ની યાદીમાં આઠ ખેલાડીઓના નામ પણ શામેલ છે. ભૂતપૂર્વ ટેનિસ સ્ટાર વિજય અમૃતરાજને પદ્મ ભૂષણ મળ્યું, જ્યારે ભારતીય મહિલા ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર અને ભૂતપૂર્વ પુરુષ ટીમના કેપ્ટન રોહિત શર્માને પદ્મ શ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. પાંચ અન્ય ખેલાડીઓને પણ પદ્મ શ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.
અમૃતરાજ આ વર્ષે પદ્મ ભૂષણ મેળવનાર એકમાત્ર ખેલાડી છે. પદ્મ ભૂષણ ભારતનો ત્રીજો સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર છે, જ્યારે પદ્મ શ્રી ચોથો છે. ભૂતપૂર્વ ટેનિસ સ્ટારને અગાઉ 1983માં પદ્મ શ્રી અને 1974માં અર્જુન પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો, જે ભારતીય રમતગમતમાં તેમના કાયમી યોગદાન પર ભાર મૂકે છે.
ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન, રોહિત શર્મા, આધુનિક ભારતીય ક્રિકેટમાં એક મુખ્ય વ્યક્તિ છે. તેઓ તેમના નેતૃત્વ અને ઉચ્ચતમ સ્તરે શાનદાર રન-સ્કોરિંગ માટે જાણીતા છે, અને 2024માં ભારતને તેની બીજી T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી સુધી લઈ ગયા હતા.
મહિલા ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે ભારતને તેમનો પ્રથમ મહિલા ICC ખિતાબ અપાવ્યો, ત્યારબાદ યજમાન ભારતે 2025નો મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો. તેણીએ ભારતને નવી સફળતાઓ તરફ દોરીને અને પોતાની બોલ્ડ બેટિંગ અને નેતૃત્વથી યુવા ક્રિકેટરોની પેઢીને પ્રેરણા આપીને મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે.
સન્માનિત રમતગમત હસ્તીઓની યાદીમાં ભારતીય મહિલા હોકી ટીમની ગોલકીપર સવિતા પુનિયાનો સમાવેશ થાય છે, જેમની સાતત્ય અને નેતૃત્વએ ભારતને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ફરીથી સ્થાન મેળવવામાં મદદ કરી છે. ભારતીય મહિલા હોકી ટીમ સાથેના તેમના કોચિંગ કાર્યકાળ માટે બલદેવ સિંહનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. પુડુચેરીના કે. પઝાનિવેલને પ્રાચીન તમિલ શસ્ત્ર-આધારિત માર્શલ આર્ટ, સિલંબમને પ્રોત્સાહન આપવા બદલ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
પેરા-એથ્લીટ પ્રવીણ કુમારને 2024 પેરાલિમ્પિક્સમાં હાઈ જમ્પમાં ગોલ્ડ અને 2020 પેરાલિમ્પિક્સમાં સિલ્વર મેડલ જીતવા બદલ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. મધ્યપ્રદેશના ભગવાનદાસ રાયકવારને તેમના બોંડેલીયા અખાડા (માર્શલ આર્ટ્સ) ને પુનર્જીવિત કરવા બદલ પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
પદ્મ પુરસ્કારો 2026: ખેલાડીઓનું સન્માન
- વિજય અમૃતરાજ (ટેનિસ) - પદ્મ ભૂષણ
- બલદેવ સિંહ (હોકી) - પદ્મશ્રી
- હરમનપ્રીત કૌર (ક્રિકેટર) – પદ્મશ્રી
- કે. પંજનીવેલ (માર્શલ આર્ટ્સ) – પદ્મશ્રી
- પ્રવીણ કુમાર (પેરા-એથલીટ) – પદ્મશ્રી
- રોહિત શર્મા (ક્રિકેટર) – પદ્મશ્રી
- સવિતા પુનિયા (હોકી) - પદ્મશ્રી
- ભગવાનદાસ રાયકવાર (માર્શલ આર્ટ્સ) - પદ્મશ્રી
પદ્મ પુરસ્કારો શા માટે આપવામાં આવે છે?
ભારતના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનોમાંના પદ્મ પુરસ્કારો ત્રણ શ્રેણીઓમાં આપવામાં આવે છે: પદ્મ વિભૂષણ, પદ્મ ભૂષણ અને પદ્મ શ્રી. આ પુરસ્કારો કલા, સામાજિક કાર્ય, જાહેર વહીવટ, વિજ્ઞાન, વેપાર અને ઉદ્યોગ, દવા, સાહિત્ય અને શિક્ષણ, રમતગમત અને નાગરિક સેવા સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપનારા વ્યક્તિઓને આપવામાં આવે છે. પદ્મ વિભૂષણ અસાધારણ અને વિશિષ્ટ સેવા માટે, પદ્મ ભૂષણ ઉચ્ચ કક્ષાની વિશિષ્ટ સેવા માટે અને પદ્મ શ્રી કોઈપણ ક્ષેત્રમાં પ્રશંસનીય સેવા માટે આપવામાં આવે છે.
