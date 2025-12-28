પર્લ રોયલ્સ SA20 લીગમાં સૌથી ઓછો સ્કોર ધરાવતી ટીમ બની, સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ શર્મનાક હાર
બે સિવાય, અન્ય કોઈ બેટ્સમેન ડબલ ફિગર સુધી પહોંચ્યા નહીં અને ટીમ 49 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
Lowest Score in SA20 : દક્ષિણ આફ્રિકાની SA20 લીગની ચોથી સીઝન ચાલી રહી છે, જેમાં સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ અને પર્લ રોયલ્સ વચ્ચે સીઝનની ત્રીજી મેચ રમાઈ રહી છે. પહેલા બેટિંગ કરતા સનરાઇઝર્સે 186 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, રોયલ્સ ફક્ત 49 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા હતા, અને તેમના બેટ્સમેન સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયા હતા. જેના પરિણામે 137 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ લીગના ઇતિહાસમાં બીજી સૌથી મોટી હાર છે.
પર્લ રોયલ્સે શરમજનક રેકોર્ડ બનાવ્યો
49 રન બનાવીને, પર્લ રોયલ્સ SA20 લીગમાં સૌથી ઓછો સ્કોર ધરાવતી ટીમ બની. અગાઉ, આ રેકોર્ડ પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ પાસે હતો, જેણે 2024 માં સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ સામે 52 રન બનાવ્યા હતા. જોકે, ખરાબ બેટિંગ પ્રદર્શનને કારણે, પર્લ રોયલ્સે હવે શરમજનક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
જોર્ડન હાર્મને અડધી સદી ફટકારી
જોર્ડન હાર્મને સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ માટે શાનદાર બેટિંગ કરી. તેણે 28 બોલમાં 62 રન બનાવ્યા, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા. ક્વિન્ટન ડી કોકે પણ 42 રન બનાવ્યા. જોની બેયરસ્ટો અને ક્વિન્ટન ડી કોકે પ્રથમ વિકેટ માટે 66 રનની ભાગીદારી કરી. બાદમાં, મેથ્યુ બ્રિટ્ઝકે અને જોર્ડને પાંચમી વિકેટ માટે 73 રનની ભાગીદારી કરી. આ ખેલાડીઓના કારણે જ સનરાઇઝર્સનો સ્કોર 186 રન સુધી પહોંચ્યો. પર્લ રોયલ્સના કોઈપણ બોલરે સારું પ્રદર્શન કર્યું નહીં અને ઘણા રન આપ્યા નહીં.
2 બેટ્સમેન ડબલ ફિગર સુધી પહોંચ્યા
બોલરો પછી, પર્લ રોયલ્સના બેટિંગ પ્રદર્શન પણ નિરાશાજનક રહ્યા. આસા ટ્રાઇબે સૌથી વધુ 14 રન બનાવ્યા. કાયલ વેરેને 11 રન બનાવ્યા. આ બે સિવાય, અન્ય કોઈ બેટ્સમેન ડબલ ફિગર સુધી પહોંચ્યા નહીં અને ટીમ 49 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
