'કેટલીક સમસ્યાઓ આપણા બધાને અસર કરે છે' વિદ્યાર્થી આંદોલનને અભિનવ બિન્દ્રાનું સમર્થન
ઓલિમ્પિક સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા અભિનવ બિન્દ્રાએ NEET પ્રશ્નપત્ર લીક અંગે વાત કરી છે.
Published : July 23, 2026 at 4:08 PM IST
ABHINAV BINDRA: NEET-UG પ્રશ્નપત્ર લીક મામલાએ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. સોનમ વાંગચુકના ધરણા વિરોધ બાદ, "કોકરોચ જનતા પાર્ટી" ના નેતૃત્વમાં વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનો છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. NEET-UG પેપર લીક મામલે દેશભરના વિદ્યાર્થીઓ અને વિપક્ષી જૂથો કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ પર અડગ છે. રમતગમત જગતમાંથી પણ પ્રતિક્રિયાઓ આવી રહી છે; ઓલિમ્પિક સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા અભિનવ બિન્દ્રાએ ગુરુવારે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું, પારદર્શક શિક્ષણ પ્રણાલીની માંગ કરી.
પક્ષપાતી રાજકારણથી દૂર રહીને, બિન્દ્રાએ આપણા બધાને ચિંતા કરતા કેટલાક મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો. આજે સવારે X પર વાત કરતા, 2008 બેઇજિંગ ઓલિમ્પિક્સના સુવર્ણચંદ્રક વિજેતા શૂટરે લખ્યું, "મેં ક્યારેય મારી જાતને રાજકીય વ્યક્તિ માન્યો નથી. જોકે, મારું માનવું છે કે કેટલાક મુદ્દાઓ એવા છે જે આપણા બધાને અસર કરે છે અને શિક્ષણ એક એવો ક્ષેત્ર છે."
I have never considered myself a political person. But I do believe that some issues belong to all of us, regardless of where we stand. Education is one of them.— Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) July 23, 2026
The measure of a nation is found not only in its economy or its achievements, but in the opportunities it creates for…
બિન્દ્રાએ ઉમેર્યું, "ફક્ત આર્થિક વિકાસ રાષ્ટ્રને વ્યાખ્યાયિત કરી શકતો નથી. તેના બદલે, યુવા પેઢી માટે તકો ઊભી કરવી, આત્મવિશ્વાસ જગાડતી શિક્ષણ પ્રણાલીને પ્રોત્સાહન આપવું અને યોગ્ય રીતે યોગ્યતાનું સન્માન કરવું એ પણ દેશ માટે અપાર શક્તિના સ્ત્રોત છે. મને આશા છે કે આપણે રાષ્ટ્રની શિક્ષણ પ્રણાલીને મજબૂત કરવા માટે સાથે મળીને આવી શકીશું, કારણ કે તે આગામી પેઢી માટે તક, નવીનતા અને આશાનો સ્ત્રોત છે."
NEET-UG પ્રશ્નપત્ર લીક અને વિદ્યાર્થીઓના આત્મહત્યાના કિસ્સાઓને કારણે રાજધાનીમાં વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનો રાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલનમાં ફેરવાઈ ગયા છે. શૈક્ષણિક પ્રણાલીમાં સુધારા, અસરગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓ માટે નાણાકીય વળતર અને - સૌથી ઉપર - કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણીઓ વેગ પકડી રહી છે. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે સવારે પહેલીવાર આ બાબતે પોતાનું મૌન તોડ્યું. તેમણે ખાતરી આપી કે NEET પ્રશ્નપત્ર લીકમાં સામેલ દરેકને સજા કરવામાં આવશે અને કેસને સંભાળવા માટે ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટની સ્થાપના કરવાનો નિર્ણય જાહેર કર્યો.
X પર લખતા, વડા પ્રધાને કહ્યું, "દેશના યુવાનોના ભવિષ્ય કરતાં વધુ મહત્વનું કંઈ નથી. તેથી, અમે પ્રશ્નપત્ર લીકમાં સામેલ લોકોને ઝડપી અને કડક સજા મળે તે માટે ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટની સ્થાપના કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. સંબંધિત અધિકારીઓ અને અધિકારીઓને આ સંદર્ભમાં તમામ જરૂરી પગલાં લેવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. દેશના વિદ્યાર્થીઓના હિતોનું રક્ષણ કરવા તરફ આ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. યુવાનોના ભવિષ્યને જોખમમાં નાખવાના પ્રયાસોમાં સામેલ કોઈપણ વ્યક્તિને બક્ષવામાં આવશે નહીં."
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