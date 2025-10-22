ETV Bharat / sports

નીરજ ચોપરા ભારતીય સેનામાં લેફ્ટનન્ટ કર્નલ બન્યો, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે પદવી એનાયત કરી

ઓલિમ્પિક સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા નીરજ ચોપરા ભારતીય સેનામાં લેફ્ટનન્ટ કર્નલ બનાવવામાં આવ્યો છે.

નવી દિલ્હી/ચંદીગઢ: ઓલિમ્પિક સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા નીરજ ચોપરા ભારતીય સેનામાં લેફ્ટનન્ટ કર્નલ બન્યો છે. નીરજ ચોપરાને સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ અને COAS જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીની હાજરીમાં લેફ્ટનન્ટ કર્નલનો માનદ પદ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આ પહેલા નીરજ ચોપરા ભારતીય સેનામાં સુબેદારનો હોદ્દો સંભાળતો હતો.

નીરજ ચોપરા કોણ છે? નીરજ ચોપરા એક ભારતીય ભાલા ફેંકનાર છે જેણે ભારતનો પ્રથમ ઓલિમ્પિક એથ્લેટિક્સ સુવર્ણ ચંદ્રક જીત્યો હતો. તેમને દેશના સૌથી સફળ અને લોકપ્રિય રમતવીરોમાંના એક માનવામાં આવે છે. નીરજનો જન્મ હરિયાણાના પાણીપત જિલ્લાના ખંડરા ગામમાં થયો હતો.

શરૂઆતનું જીવન અને સંઘર્ષ: નીરજ ચોપરાનો જન્મ 24 ડિસેમ્બર, 1997 ના રોજ હરિયાણાના પાણીપત જિલ્લાના ખંડરા ગામમાં થયો હતો. ખેડૂત પરિવારમાંથી આવતા, નીરજના પિતા સતીશ કુમાર ખેડૂત છે, અને તેની માતા સરોજ દેવી ગૃહિણી છે.

તેણે ભાલા ફેંકવાની શરૂઆત કેવી રીતે કરી: બાળપણમાં, નીરજ થોડો વધારે વજન ધરાવતો હતો, જેના કારણે તેના મિત્રો તેને વારંવાર ટોણા મારતા હતા. વજન ઘટાડવા માટે, તેણે પાણીપત સ્પોર્ટ્સ સ્ટેડિયમમાં દોડવાનું શરૂ કર્યું. ત્યાં, નીરજ કેટલાક ખેલાડીઓને ભાલા ફેંકવાની પ્રેક્ટિસ કરતા જોયા. આ પછી, તેણે ભાલા ફેંક્યો અને ક્યારેય પાછળ વળીને જોયું નહીં.

પ્રારંભિક રમત કારકિર્દી: નીરજ 11 વર્ષની ઉંમરે ભાલા ફેંકવાની શરૂઆત કરી હતી. તેણે પાણીપત સ્ટેડિયમમાં કોચ જયવીર ચૌધરીની દેખરેખ હેઠળ તાલીમ લીધી હતી. ૨૦૧૬માં પોલેન્ડમાં વર્લ્ડ જુનિયર ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને તે પ્રસિદ્ધિ પામ્યો હતો.

નીરજ ચોપરાની મુખ્ય સિદ્ધિઓ

  • ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં ગોલ્ડ મેડલ, 87.58 મીટરના ભાલા ફેંક સાથે ઇતિહાસ રચ્યો
  • એશિયન ગેમ્સ 2018 (જકાર્તા): ગોલ્ડ મેડલ
  • 88.06 મીટરના અંતર સુધી ભાલા ફેંક્યો
  • કોનવેલ્થ ગેમ્સ 2018: ગોલ્ડ મેડલ
  • વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2022: સિલ્વર મેડલ
  • વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2023 (બુડાપેસ્ટ): ગોલ્ડ મેડલ, નીરજ ચોપરા વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનનાર પ્રથમ ભારતીય ભાલા ફેંકનાર બન્યો.
  • ડાયમંડ લીગ 2022: ફાઇનલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય

સન્માન અને પુરસ્કારો

  • 2018માં અર્જુન એવોર્ડ
  • રાજીવ ગાંધી ખેલ રત્ન એવોર્ડ (2021)
  • પદ્મશ્રી (2022)

