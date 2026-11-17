યુસુફ પઠાણના ₹20 કરોડના પ્લોટ પર રામ મંદિર બનાવવાની ઓફર! VMC સમક્ષ મૂકી દરખાસ્ત
યુસુફ પઠાણના ₹20 કરોડના પ્લોટ પર વડોદરા મહાનગરપાલિકા સમક્ષ રામ મંદિર માટે રૂ. 10 કરોડની ઓફર મૂકી છે.
Published : November 17, 2026 at 7:54 PM IST
વડોદરા: તાંદલજા વિસ્તારના એક કિંમતી પ્લોટને લઈને ચાલી રહેલો યુસુફ પઠાણ જમીન ફાળવણી વિવાદ હવે નવા વળાંક પર પહોંચ્યો છે. જે જમીનને લઈને રાજકીય અને સામાજિક સ્તરે ચર્ચા ચાલી રહી છે, ત્યાં હવે ભવ્ય રામ મંદિરના નિર્માણની ઓફર સામે આવી છે. સામાજિક કાર્યકર સ્વેજલ વ્યાસે વડોદરા મહાનગરપાલિકા સમક્ષ આ પ્લોટ માટે રૂ. 10 કરોડ સુધીની ઓફર મૂકી છે. એટલું જ નહીં, અયોધ્યાના રામ મંદિરની પ્રતિમા બનાવનાર મૈસૂરના મૂર્તિકાર પાસે જ ભગવાન શ્રીરામની મૂર્તિ તૈયાર કરાવવાની ઇચ્છા પણ વ્યક્ત કરી છે. 18 નવેમ્બરે મળનારી VMCની સામાન્ય સભા પહેલાં આવેલી આ રજૂઆતથી જમીન વિવાદમાં નવો મુદ્દો ઉમેરાયો છે.
વડોદરા શહેરના તાંદલજા વિસ્તારમાં આવેલી ટી.પી. સ્કીમ નંબર 22ના ફાઇનલ પ્લોટ નંબર 90ની આશરે 978 ચોરસ મીટર જમીનને લઈને છેલ્લા કેટલાક સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને સાંસદ યુસુફ પઠાણને આ જમીન ફાળવવાની દરખાસ્તને સ્થાયી સમિતિની મંજૂરી મળી ચૂકી છે અને હવે 18 નવેમ્બરે મળનારી મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભામાં તેને મંજૂરી માટે રજૂ કરવામાં આવનાર છે. આ દરમિયાન સામાજિક કાર્યકર સ્વેજલ વ્યાસે આ જમીનના ઉપયોગ માટે એક અલગ જ વિકલ્પ રજૂ કરીને મેયર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર, ડેપ્યુટી મેયર સહિતના હોદ્દેદારોને લેખિત આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે.
₹10 કરોડની ઓફર સાથે રામ મંદિર બનાવવાની ઇચ્છા
સ્વેજલ વ્યાસે રજૂઆતમાં જણાવ્યું છે કે આ કિંમતી પ્લોટ પર ભગવાન શ્રીરામચંદ્રજીનું ભવ્ય અને ઐતિહાસિક મંદિર બનાવવાની તેમની ઇચ્છા છે. આ હેતુ માટે તેમણે રૂ. 10 કરોડ સુધીની નાણાકીય ઓફર આપી છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જમીન કોઈ સીધી ફાળવણીથી નહીં, પરંતુ કાયદેસરની હરાજી અથવા પારદર્શક સ્પર્ધાત્મક પ્રક્રિયા દ્વારા મેળવવા તેઓ તૈયાર છે.
તેમના જણાવ્યા મુજબ, પ્લોટનું સત્તાવાર મૂલ્યાંકન કરાવી જાહેર હરાજી યોજવામાં આવે અને તેમાં તમામ ઇચ્છુક પક્ષકારોને સમાન તક આપવામાં આવે. તેમની રૂ. 10 કરોડની ઓફરનો પણ આ પ્રક્રિયામાં સમાવેશ કરવામાં આવે. આ રીતે જમીનનો ઉપયોગ નક્કી થાય તો મહાનગરપાલિકાની આવકમાં વધારો થઈ શકે અને મળતી રકમ શહેરના વિકાસ તથા નાગરિકોની પાયાની સુવિધાઓ પાછળ વાપરી શકાય.
અયોધ્યાના મૂર્તિકાર પાસે રામમૂર્તિ બનાવવાની યોજના
સ્વેજલ વ્યાસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મંદિર નિર્માણ માટે અયોધ્યા સહિત દેશ-વિદેશના સાધુ-સંતોને જોડવાની યોજના છે. અયોધ્યામાં રામમૂર્તિ બનાવનાર મૈસૂરના એ જ મૂર્તિકાર પાસે વડોદરાના પ્રસ્તાવિત મંદિર માટે પણ ભગવાન શ્રીરામની મૂર્તિ તૈયાર કરાવવાની તેમની ઇચ્છા છે. આ સમગ્ર કાર્યને વ્યવસ્થિત અને કાયદેસર રીતે આગળ વધારવા માટે નોંધાયેલ જાહેર ધાર્મિક ટ્રસ્ટ બનાવવાની પણ તૈયારી દર્શાવવામાં આવી છે. તેમણે એવી પણ રજૂઆત કરી છે કે મંદિર નિર્માણ માટે રચાનારા ટ્રસ્ટમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકાને પણ સામેલ કરી શકાય. જમીનના ઝોનિંગ, ટી.પી. રિઝર્વેશન અને બાંધકામ સંબંધિત તમામ સરકારી નિયમોનું પાલન કરવાની ખાતરી પણ તેમણે આપી છે.
ભાઈચારો અને સામાજિક એકતાનો સંદેશ આપવાનો દાવો
સ્વેજલ વ્યાસે આ પ્રસ્તાવ પાછળનો હેતુ સ્પષ્ટ કરતાં જણાવ્યું છે કે રામ મંદિરનું નિર્માણ કોઈ સમાજ કે ધર્મની વિરુદ્ધ નથી. તેમના મતે, મંદિર માત્ર ધાર્મિક આસ્થાનું કેન્દ્ર નહીં, પરંતુ શહેરમાં સામાજિક એકતા, પરસ્પર આદર અને હિંદુ-મુસ્લિમ સહિત તમામ નાગરિકો વચ્ચે ભાઈચારાને વધુ મજબૂત બનાવવાનું માધ્યમ બની શકે છે.
યુસુફ પઠાણને ફાળવણી સામે ભાવના નહીં, પારદર્શક પ્રક્રિયાની માંગ
સ્વેજલ વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે ટી.પી. 22માં આવેલા આ પ્લોટની કિંમત આશરે રૂ. 20 કરોડ હોવા છતાં યુસુફ પઠાણને આશરે રૂ. 5 કરોડમાં જમીન ફાળવવામાં આવી રહી હોવાનો તેમનો આક્ષેપ છે. આ જ મુદ્દે તેમણે રૂ. 10 કરોડની ઓફર સાથે વૈકલ્પિક પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. તેમની મુખ્ય માંગ છે કે યુસુફ પઠાણને જમીન ફાળવવાની હાલની દરખાસ્ત પર સામાન્ય સભા અંતિમ નિર્ણય લે તે પહેલાં તેમની રજૂઆતને પણ જનરલ બોર્ડ સમક્ષ મૂકવામાં આવે.
તેમણે વધુમાં માગ કરી છે કે આ વૈકલ્પિક ઓફર અંગે ગંભીરતાથી વિચારણા કરવામાં આવે અને અંતિમ નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી જમીન હસ્તાંતરણની પ્રક્રિયા મોકૂફ રાખવામાં આવે. સમગ્ર મામલે પારદર્શિતા જળવાય તે માટે તેમણે મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો પાસેથી લેખિત જવાબ પણ માગ્યો છે.
એક તરફ યુસુફ પઠાણને જમીન ફાળવવાની દરખાસ્તને લઈને વિરોધ થઈ રહ્યો છે, તો બીજી તરફ એ જ પ્લોટ પર રામ મંદિર બનાવવાની અને તેના માટે રૂ. 10 કરોડ સુધીની ઓફર કરવાની રજૂઆત સામે આવી છે. હવે 18 નવેમ્બરની VMC સામાન્ય સભા પહેલાં આ પ્રસ્તાવ મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે અને તેના પર શું નિર્ણય લેવાય છે તે જોવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે. કરોડોની જાહેર મિલકતની ફાળવણી, પારદર્શક હરાજી અને ધાર્મિક સ્થળના નિર્માણની આ ઓફરે વડોદરાના સ્થાનિક જમીન વિવાદને એક નવો જાહેર ચર્ચાનો મુદ્દો બનાવ્યો છે.
આ પણ વાંચોઃ