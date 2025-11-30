ETV Bharat / sports

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમોનું ઓડિયા સંસ્કૃતિમાં સ્વાગત કરવામાં આવશે, 9 ડિસેમ્બરે કટકમાં T20 મેચ યોજાશે

કટકમાં ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા T20 મેચ માટે વ્યવસ્થા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, જેમાં ટીમનું સ્વાગત ઓડિયા સાંસ્કૃતિક ઉત્સવ સાથે કરવામાં આવશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 8:19 PM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા 9 ડિસેમ્બરે T20 મેચ માટે બારાબતી સ્ટેડિયમ પહોંચશે, જ્યાં તેમને ઓડિયા સંસ્કૃતિની ઝલક જોવા મળશે. કટક રેવન્યુ ડિવિઝનલ કમિશનર (RDC) ગુહા પૂનમ તાપસ કુમારે ઓડિશા ક્રિકેટ એસોસિએશન (OCA) કોન્ફરન્સ હોલમાં એક તૈયારી બેઠક દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે ખેલાડીઓનું એરપોર્ટથી હોટેલ અને સ્ટેડિયમ સુધી સ્વાગત કરવા માટે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે.

બધા વિભાગોએ RDCને તેમના તૈયારી અહેવાલો સુપરત કર્યા છે. મેચ દરમિયાન સ્ટેડિયમની બહાર ભીડનું સંચાલન કરવા માટે કટકમાં એક ફેન પાર્ક બનાવવામાં આવશે. અધિકારીઓએ ભાર મૂક્યો છે કે ખેલાડીઓ અને દર્શકોની સલામતી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

પોલીસ કમિશનર ટ્રાફિક નિયંત્રણ, ગ્રીન કોરિડોર, ભીડ નિયંત્રણ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે. ફાયર વિભાગ ફાયર સેફ્ટી સિસ્ટમને મજબૂત બનાવશે, જ્યારે ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ (DCP) ટિકિટ કાઉન્ટર પર ભીડને નિયંત્રિત કરવા માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરશે. દર્શકોની આરોગ્ય સુવિધાઓને પણ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. અધિકારીઓને મેચના દિવસે બેકઅપ સાથે ફ્લડલાઇટ્સ કાર્યરત રાખવા અને ભુવનેશ્વરથી કટક સુધીની સરળ બસ સેવા સુનિશ્ચિત કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

કટક આરડીસીએ જણાવ્યું હતું કે, "વિભાગોને સ્ટેડિયમની અંદર યોગ્ય સ્વચ્છતા, ખોરાક પુરવઠો, રસ્તાનું સમારકામ, બેરિકેડ, કંટ્રોલ રૂમ અને પીવાના પાણીની સપ્લાય સુનિશ્ચિત કરવા પણ સૂચના આપવામાં આવી છે." આ બેઠકમાં કટક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, ડીસીપી, ફાયર ઓફિસર, આરોગ્ય અધિકારી, કેન્દ્રીય સુરક્ષા દળના અધિકારીઓ અને ઓસીએના પ્રતિનિધિઓ હાજર રહ્યા હતા.

સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટી20 શ્રેણી રમશે. ફેબ્રુઆરીમાં શરૂ થનારા 2026 ટી20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીમાં આ શ્રેણી ટીમ ઇન્ડિયા માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.

