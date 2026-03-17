ETV Bharat / sports

ODI WORLD CUP 2027: વેસ્ટ ઈન્ડિઝ મુશ્કેલીમાં, બાંગ્લાદેશ સામે પાકિસ્તાનની હારથી સમીકરણ બદલાયું

આવતા વર્ષે દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં ODI વર્લ્ડ કપ રમાશે. ટુર્નામેન્ટની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે, પરંતુ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે મુશ્કેલી વધી ગઈ છે.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 17, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ODI WORLD CUP 2027: વનડે વર્લ્ડ કપ 2027 માટેની તૈયારીઓ પહેલાથી જ ચાલી રહી છે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પછી, આ ICC ની સૌથી મોટી ઇવેન્ટ છે, જે આવતા વર્ષે યોજાવાની છે. આ વર્લ્ડ કપમાં કઈ ટીમો ભાગ લેશે તેનું ચિત્ર ધીમે ધીમે સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે. દરમિયાન, બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી શ્રેણીએ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પડકાર ઉભો કર્યો છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ટીમ વર્લ્ડ કપમાં સીધી પ્રવેશ મેળવશે કે પછી તેમને ક્વોલિફાયરમાં ભાગ લેવો પડશે અને જીત મેળવવી પડશે. ચાલો તમને સમગ્ર પરિસ્થિતિ સમજાવીએ.

પાકિસ્તાન સામે વિજયથી બાંગ્લાદેશને પણ ફાયદો થયો

મૂળભૂત રીતે, પાકિસ્તાનની ટીમે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ કર્યો. આમાંથી બે મેચ જીતીને, બાંગ્લાદેશે શ્રેણીનો ખિતાબ જીત્યો. બાંગ્લાદેશે શ્રેણીમાં લીડ મેળવવા માટે પ્રથમ મેચ જીતી. પાકિસ્તાને બીજી મેચ જીતી જોકે, બાંગ્લાદેશે ત્રીજી અને અંતિમ મેચ રોમાંચક હરીફાઈમાં જીતી લીધી. આ બે જીતથી ICC ODI રેન્કિંગમાં બાંગ્લાદેશને ફાયદો થયો છે. આ શ્રેણી પહેલા, બાંગ્લાદેશની ટીમ ICC ODI રેન્કિંગમાં 10મા ક્રમે હતી, પરંતુ શ્રેણી પછી, તેઓ 9મા સ્થાને પહોંચી ગયા છે. ICC એ હજુ સુધી તેની સત્તાવાર અપડેટેડ રેન્કિંગ જાહેર કરી નથી, પરંતુ આંકડાઓના વિશ્લેષણથી જાણવા મળે છે કે વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ટીમ 9મા ક્રમેથી નીચે સરકીને 10મા ક્રમે આવી ગઈ છે.

2027માં રમાશે ODI વર્લ્ડ કપ

હવે, ચાલો આપણું ધ્યાન આવતા વર્ષે યોજાનાર ODI વર્લ્ડ કપ પર ફેરવીએ, જેનું આયોજન દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવશે. દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વે યજમાન રાષ્ટ્ર હોવાથી, તેઓએ પહેલાથી જ ટુર્નામેન્ટમાં સીધો પ્રવેશ મેળવી લીધો છે. બાકીની આઠ ટીમો તેમના ICC રેન્કિંગના આધારે ક્વોલિફાય થશે. ICC ODI રેન્કિંગમાં ટોચના 8 માં સ્થાન મેળવનાર ટીમો આપમેળે પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરશે, જ્યારે તેમની નીચે ક્રમાંકિત ટીમોએ પોતાનું સ્થાન મેળવવા માટે ક્વોલિફાયરમાં સ્પર્ધા કરવી પડશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જો આપણે વર્તમાન આંકડાઓ પર નજર કરીએ, તો એવું લાગે છે કે બાંગ્લાદેશ કે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સીધા પ્રવેશ માટે ક્વોલિફાય થશે નહીં જોકે, સત્તાવાર કટ-ઓફ તારીખ હજુ થોડો સમય દૂર છે. તેથી, જો તેમની રેન્કિંગમાં સુધારો થાય છે, તો પણ સીધી ક્વોલિફાય તક ઊભી થઈ શકે છે.

બાંગ્લાદેશ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝે રેન્કિંગ સુધારવા માટે મેચ રમવી પડશે

પોતાના રેન્કિંગમાં સુધારો કરવા માટે, બાંગ્લાદેશ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ODI મેચ રમવાની જરૂર પડશે; ફક્ત રમીને અને જીત મેળવીને જ તેઓ રેન્કિંગ સુધારી શકશે. તેમના આગામી શેડ્યુલ વિશે, બાંગ્લાદેશ ટીમ ડિસેમ્બરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ODI શ્રેણી રમવાની છે - એક મેચ જે હજુ ઘણો સમય બાકી છે. દરમિયાન, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબરમાં ભારત સામે ODI શ્રેણી રમશે. તે પછી જ સુધારાની તક ઊભી થશે.

TAGGED:

ODI WORLD CUP 2027 QUA SCENARIO
ODI WORLD CUP QUALIFICATION
PAK VS BAN ODI SERIES
ODI WORLD CUP 2027

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.