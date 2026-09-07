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ODI વર્લ્ડ કપ 2027 પહેલા ઇંગ્લેન્ડની મોટી તૈયારી, ભૂતપૂર્વ કેપ્ટનને બનાવ્યો ટીમનો મેન્ટર

ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કેવિન પીટરસનને વ્હાઇટ-બોલ ક્રિકેટ ટીમ માટે નવા માર્ગદર્શક તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.

કેવિન પીટરસન અને વિરાટ કોહલી
કેવિન પીટરસન અને વિરાટ કોહલી (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 5:01 PM IST

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આવતા વર્ષે યોજાનાર ODI ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને, ટીમોએ તેમની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. હવે એવું બહાર આવ્યું છે કે ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કેવિન પીટરસનને ટીમના નવા નિષ્ણાત માર્ગદર્શક (મેન્ટર) તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. તેમને ખાસ કરીને સફેદ બોલ ક્રિકેટ માટે આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. કેવિનને તેમના યુગના દિગ્ગજ ક્રિકેટરોમાંના એક માનવામાં આવે છે, અને ટીમ હવે તેમના અનુભવનો લાભ લેવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.

કેવિન પીટરસનનો કાર્યકાળ ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણીથી શરૂ થશે

ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કેવિન પીટરસન હવે વ્હાઇટ-બોલ ક્રિકેટ માટે ટીમના નવા માર્ગદર્શક (મેન્ટર) તરીકે સેવા આપશે. તેમને ODI વર્લ્ડ કપ માટે ટીમને તૈયાર કરવામાં મદદ કરવા માટે આ ભૂમિકા સોંપવામાં આવી હોવાનું કહેવાય છે. આગામી વર્લ્ડ કપ સુધી એક વર્ષથી થોડો વધુ સમય બાકી છે, તેથી તેઓ તાત્કાલિક ટીમ તૈયાર કરવાનું શરૂ કરશે. ઇંગ્લેન્ડ હાલમાં પાકિસ્તાન સામે ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમી રહ્યું છે, જેની અંતિમ મેચ હજુ બાકી છે. આ પછી, ટીમ T20 અને ODI શ્રેણીમાં શ્રીલંકાનો સામનો કરશે. નવેમ્બરમાં, ઇંગ્લેન્ડ એક ODI શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રવાસ કરશે, જે આ ભૂમિકામાં પીટરસનના કાર્યકાળની શરૂઆત કરશે.

કેવિન પીટરસનનો જન્મ દક્ષિણ આફ્રિકામાં થયો હતો

આગામી વર્ષે ODI વર્લ્ડ કપ દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં યોજાશે. નોંધનીય છે કે, કેવિન પીટરસન ઇંગ્લેન્ડ માટે ક્રિકેટ રમ્યો હોવા છતાં, તેમનો જન્મ દક્ષિણ આફ્રિકાના પીટરમેરિટ્ઝબર્ગમાં થયો હતો. પરિણામે, તેમની આંતરદૃષ્ટિ વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડની ટીમ માટે અમૂલ્ય સાબિત થઈ શકે છે. પીટરસન કોચિંગ સ્ટાફના એકમાત્ર સભ્ય રહેશે નહીં; તેમની સાથે બ્રેન્ડન મેક્કુલમ, માર્કસ ટ્રેસ્કોથિક, ટિમ સાઉથી, સારાહ ટેલર અને જીતન પટેલ પણ જોડાશે. તેઓ અગાઉ IPLમાં દિલ્હી કેપિટલ્સના કોચિંગ સ્ટાફમાં સેવા આપી ચૂક્યા છે. પીટરસને આ જાહેરાત બાદ પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો.

બ્રેન્ડન મેક્કુલમે પણ ખુશી વ્યક્ત કરી

એક નિવેદનમાં, પીટરસને દક્ષિણ આફ્રિકામાં વર્લ્ડ કપ જીતવાના પ્રયાસમાં મદદ કરવા માટે કહેવામાં આવતા ખુશી વ્યક્ત કરી. તેમણે 2014 પછી પહેલીવાર ફરીથી ઇંગ્લેન્ડની જર્સી પહેરવાનું એક મહાન સન્માન ગણાવ્યું. ટીમના મુખ્ય કોચ બ્રેન્ડન મેક્કુલમે પણ પીટરસનનું સ્વાગત કર્યું અને તેમની નિમણૂક પર આનંદ વ્યક્ત કર્યો.

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TAGGED:

ODI WORLD CUP 2027
ODI ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ
કેવિન પીટરસન
ઇંગ્લેન્ડની ટીમના મેન્ટર
KEVIN PIETERSEN

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