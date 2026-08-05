ODI વર્લ્ડ કપ 2027 અંગે મોટી અપડેટ, ક્વોલિફાયરની તારીખો જાહેર
વનડે વર્લ્ડ કપ 2027ના ક્વોલિફાયર અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં યોજાનારી ક્વોલિફાયર મેચોની તારીખો અને સ્થળો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
Published : August 5, 2026 at 4:12 PM IST
ODI WORLD CUP 2027: આવતા વર્ષે ODI વર્લ્ડ કપ યોજાવાનો છે, પરંતુ ICC પહેલેથી જ તૈયારીઓ પર સખત મહેનત કરી રહ્યું છે. ક્વોલિફાઇંગ ટુર્નામેન્ટની તારીખો અંગે સમાચાર હવે સામે આવ્યા છે જે નક્કી કરશે કે કઈ ટીમો વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેશે; ICC એ આ મેચો ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ વચ્ચે યોજવાનું શેડ્યૂલ કર્યું છે. ICC એ પહેલાથી જ ટુર્નામેન્ટ ફોર્મેટની જાહેરાત કરી દીધી છે, જે ખૂબ જ રસપ્રદ બનવાનું વચન આપે છે. જો કે, ક્વોલિફાઇંગ મેચોના સ્થળો અંગે હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી.
આવતા વર્ષે યોજાનાર ODI વર્લ્ડ કપ 2027 માટેની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. એવું બહાર આવ્યું છે કે ક્વોલિફાઇંગ મેચો લગભગ એક મહિનાના સમયગાળામાં, 22 ફેબ્રુઆરીથી 23 માર્ચ સુધી રમાશે. આ મેચો નક્કી કરશે કે કઈ ટીમો વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેશે. જોકે વર્લ્ડ કપની સત્તાવાર તારીખો હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી, આ ટુર્નામેન્ટ 4 ઓક્ટોબરથી 11 નવેમ્બર સુધી યોજાવાની અપેક્ષા છે. વર્લ્ડ કપની આ આવૃત્તિ દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા દ્વારા સહ-યજમાનીમાં યોજાશે, જેમાં આ દેશોમાં કુલ 12 સ્ટેડિયમમાં મેચો યોજાશે.
Cricinfo has learned that while the ICC has finalised the tournament dates, the venue for 2027 ODI World Cup Qualifier remains undecided https://t.co/t23nVZZbei pic.twitter.com/9zijFGhDWM— Cricinfo (@cricinfo) August 5, 2026
ક્વોલિફિકેશન ફોર્મેટની વાત કરીએ તો, કુલ 10 ટીમો ભાગ લેશે. વિજેતા ટીમો 14 દેશોના ODI વર્લ્ડ કપમાં સીધી પ્રવેશ મેળવશે. બીજા, ત્રીજા અને ચોથા સ્થાને રહેનારી ટીમો વચ્ચે પહેલા 'સુપર સિરીઝ' રમાશે; આ શ્રેણીમાં ટોચ પર રહેનારી ટીમ 12 ટીમોની લાઇનઅપમાં જોડાશે અને વર્લ્ડ કપમાં આગળ વધશે. નોંધનીય છે કે, સુપર સિરીઝ પોતે વર્લ્ડ કપનો ભાગ હશે.
હવે પ્રશ્ન એ છે કે 10 ટીમોના ક્વોલિફાયરમાં કોણ રમશે. ICC એ નક્કી કર્યું છે કે 30 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધીમાં ICC ODI રેન્કિંગમાં ટોચના આઠમાં સ્થાન મેળવનાર ટીમો સીધી ક્વોલિફાયર થશે. નીચેની બે ટીમોએ ક્વોલિફાયરમાં રમવું પડશે. દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વે, યજમાન તરીકે, પહેલાથી જ પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી ચૂક્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે રેન્કિંગમાં નીચેની બે ટીમો, ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ લીગ 2 પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચની ચાર ટીમો અને વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર પ્લેઓફમાંથી ચાર ટીમો, કુલ 10 ટીમો રમતી જોવા મળશે.
આ દરમિયાન, ચાલો જોઈએ કે ક્વોલિફાયર પ્લેઓફમાં કઈ ટીમો અને કેટલી ભાગ લેશે. કુલ આઠ ટીમો અહીં ભાગ લેશે: ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ લીગ 2 માંથી નીચેની ચાર ટીમો (પોઇન્ટ ટેબલ પર 5મા થી 8મા ક્રમે રહેલી) અને ચેલેન્જ લીગમાંથી ચાર ટીમો. આ આઠ ટીમોમાંથી ચાર ટીમો વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં આગળ વધશે.
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