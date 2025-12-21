કમાલની ઓપનિંગ જોડી! બંને ઇનિંગ્સમાં સદી ફટકારીને વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો
આ જ ટેસ્ટમાં, કોનવેએ 227 અને 100 રન બનાવ્યા હતા અને ટોમ લેથમે 137 અને 101 રન બનાવ્યા હતા.
Published : December 21, 2025 at 5:43 PM IST
NZ vs WI : વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ ડ્રો તરફ આગળ વધી રહી છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝને આ ટેસ્ટ મેચ જીતવા માટે 462 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો છે અને અંતિમ દિવસે 10 વિકેટ બાકી હોવાથી તેને 419 રન બનાવવાના છે. ચોથા દિવસની રમતના અંતે, તેઓએ એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 43 રન બનાવી લીધા હતા.
ન્યુઝીલેન્ડના ઓપનર ડેવોન કોનવે અને ટોમ લાથમે નોંધપાત્ર સંખ્યામાં રન બનાવીને રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું. કોનવે આ અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર પ્રથમ ન્યુઝીલેન્ડ બેટ્સમેન પણ બન્યા.
A special few days for our openers 🥹— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 21, 2025
First time in history both openers have scored centuries in both innings of a Test Match.#NZvWIN | 📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/KQxoxJxpiv
લેથમ અને કોનવેનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
કોનવે અને લાથમ ટેસ્ટ મેચની બંને ઇનિંગ્સમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ઓપનિંગ જોડી બન્યા. ફ્લેટ બે ઓવલ પીચ પર, લેથમે પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 137 રન બનાવ્યા, જ્યારે તેના ઓપનિંગ પાર્ટનરએ 227 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ બંને ખેલાડીઓએ બીજી ઇનિંગ્સમાં પોતાનો સ્કોરિંગ વેગ ચાલુ રાખ્યો, જેમાં લેથમે 101 રન બનાવ્યા, જ્યારે કોનવેએ 139 બોલમાં 100 રન બનાવ્યા. આ સદી કોનવેની સાતમી ટેસ્ટ સદી હતી, જે ઉચ્ચતમ સ્તરે તેની સાતત્યતા દર્શાવે છે.
That's stumps on day four.#NZvWIN | 📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/NgKcUbygTP— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 21, 2025
કોનવે ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો
કોનવે એક જ ટેસ્ટમાં બેવડી સદી અને સદી બંને ફટકારનાર પ્રથમ ન્યુઝીલેન્ડનો ખેલાડી પણ બન્યો. તે આ સિદ્ધિ મેળવનાર વિશ્વનો 10મો ક્રિકેટર પણ બન્યો. અગાઉ, બ્રાયન લારા, ગ્રેહામ ગુચ, કુમાર સંગાકારા, માર્નસ લાબુશેન અને શુભમન ગિલ આ સિદ્ધિ મેળવી ચૂક્યા છે.
ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી 1-0 થી આગળ છે
ન્યુઝીલેન્ડ પહેલાથી જ ત્રણ મેચની શ્રેણી 1-0 થી આગળ છે, અને માઉન્ટ મૌંગાનુઈમાં જીત શ્રેણી જીતી લેશે. બીજી તરફ, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ માટે આ કરો યા મરો મેચ છે, કારણ કે શ્રેણી હાર ટાળવા માટે તેમને મેચ જીતવી પડશે. કેરેબિયન ટીમ ચોથા દિવસના અંતે 43/0 પર છે અને મેચ જીતવા માટે વધુ 419 રનની જરૂર છે. જ્યારે આ તબક્કે વિજય અશક્ય લાગે છે, ત્યારે ડ્રો શક્ય લાગે છે.
