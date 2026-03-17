બીજી T20માં ન્યૂઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકાને 68 રનથી હરાવ્યું, શ્રેણી 1-1થી બરાબર
હેમિલ્ટનમાં રમાયેલી બીજી ટી20 મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડે એકતરફી જીત મેળવી. પાંચ મેચની શ્રેણી હવે 1-1થી બરાબર છે.
Published : March 17, 2026 at 4:05 PM IST
NZ VS SA 2ND T20: ન્યૂઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની બીજી ટી20 મેચ હેમિલ્ટનના સેડન પાર્ક સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડે 68 રનથી વિજય મેળવ્યો હતો, જેનાથી શ્રેણી 1-1 થી બરાબર થઈ ગઈ હતી. આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 175 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ 15.3 ઓવરમાં 107 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. પ્રથમ ટી20માં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ ન્યૂઝીલેન્ડને 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.
ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ન્યુઝીલેન્ડે આ મેચમાં સારી શરૂઆત કરી. ડેવોન કોનવે અને ટોમ લાથમની ઓપનિંગ જોડીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 48 રન ઉમેર્યા. લેથમ 10 બોલમાં 11 રન બનાવીને આઉટ થયો. ત્યારબાદ, ટોમ રોબિન્સન ફક્ત 1 રન બનાવીને આઉટ થયો. ચોથા નંબર પર બેસતા, નિક કેલીએ 12 બોલમાં 21 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન, કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરે 14 બોલમાં 20 રનનું યોગદાન આપ્યું. કિવી ટીમ માટે, સૌથી વધુ સ્કોર કોનવેના બેટથી આવ્યા તેણે 49 બોલમાં 60 રનની ઇનિંગ રમી. દક્ષિણ આફ્રિકા માટે બોલિંગ મોરચે, વિઆન મુલ્ડર સૌથી સફળ બોલર હતો, તેણે 2 વિકેટ લીધી.
An incredible bowling effort powers New Zealand to a comprehensive win against South Africa 💪— ICC (@ICC) March 17, 2026
176 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ શરૂઆતથી જ દબાણમાં દેખાઈ. આફ્રિકન ટીમ નિયમિત અંતરાલે વિકેટ ગુમાવતી રહી, જે આખરે તેમની હારનું કારણ બની. ટોપ ઓર્ડરથી લઈને મિડલ ઓર્ડર સુધી, દક્ષિણ આફ્રિકાના બધા બેટ્સમેન આ મેચમાં રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરતા દેખાયા. આફ્રિકન ટીમ માટે, જ્યોર્જ લિન્ડે ટોપ સ્કોરર હતો તેણે 12 બોલમાં 33 રનની ઇનિંગ રમી. તેમના સિવાય, રૂબિન હર્મને 19 રનનું યોગદાન આપ્યું અને વિઆન મુલ્ડરે 16 રન ઉમેર્યા. કિવી ટીમ માટે બોલિંગની દ્રષ્ટિએ, બેન સીઅર્સ અને લોકી ફર્ગ્યુસન શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા હતા, જેમણે 3-3 વિકેટ લીધી.
દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડની પ્લેઇંગ-11
દક્ષિણ આફ્રિકા: ટોની ડી જોર્ઝી, ક્લાઈડ ફોર્ટુઈન (વિકેટકીપર), રેનાર્ડ વાન ટોન્ડર, જેસન સ્મિથ, ડુઆન જેન્સન, વિઆન મુલ્ડર, જ્યોર્જ લિન્ડે, ગેરાલ્ડ કોટઝી, કેશવ મહારાજ (કેપ્ટન), નકાબા પીટર, ઓટનીએલ બાર્ટમેન
ન્યુઝીલેન્ડ: ડેવોન કોનવે, ટોમ લેથમ (વિકેટકીપર), ટિમ રોબિન્સન, નિક કેલી, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), જેમ્સ નીશમ, કોલ મેકકોન્ચી, જોશ ક્લાર્કસન, લોકી ફર્ગ્યુસન, કાયલ જેમીસન, બેન સીયર્સ
આ પણ વાંચો: