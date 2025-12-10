NZ vs WI: બીજી ટેસ્ટમાં ખેલાડી ઘાયલ, સ્ટ્રેચર પર મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવ્યો
ન્યૂઝીલેન્ડના ફાસ્ટ બોલરને ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ગંભીર ઈજા થઈ હતી.
Published : December 10, 2025 at 2:42 PM IST
વેલિંગ્ટન: પહેલેથી જ ઇજાઓથી ઝઝૂમી રહેલા ન્યુઝીલેન્ડને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની બીજી ટેસ્ટના પહેલા દિવસે બીજી ઇજા થઈ. ત્રણ વર્ષ પછી ટીમમાં પાછા ફરેલા ફાસ્ટ બોલર બ્લેર ટિકનરને ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ડાબા ખભામાં ગંભીર ઇજા થઈ હતી અને તેને સ્ટ્રેચર પર મેદાનની બહાર લઈ જવો પડ્યો હતો.
ટિકનરને 67મી ઓવરમાં ફાઇન લેગ પર બાઉન્ડ્રી રોકવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ઇજા થઈ હતી. તેણે બાઉન્ડ્રીની નજીક જમીન પર ફુલ-લેન્થ ડાઇવ કરી, જેના કારણે તેના ખભામાં ગંભીર ઇજા થઈ. ન્યુઝીલેન્ડ કેમ્પ અને સ્થળના તબીબી સ્ટાફે સ્ટ્રેચર પર હોસ્પિટલમાં લઈ જતા પહેલા બાઉન્ડ્રી એજ પર તેની સારવાર કરી. અહેવાલો અનુસાર, તેને બાદમાં સ્કેન માટે એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
More injury concerns for New Zealand as pacer stretchered off during opening day of second Test against West Indies 👀#WTC27 | #NZvWI— ICC (@ICC) December 10, 2025
Read more 👇https://t.co/oHiRx0eCSV
ઈજાને કારણે ઘણા ખેલાડીઓ પહેલાથી જ બહાર
ટિકનર બીજી ટેસ્ટના પહેલા દિવસે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર હતો, તેણે ચાર વિકેટ લીધી હતી. આ ઇજા એવા સમયે થઈ છે જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ પહેલાથી જ મેટ હેનરી, મિશેલ સેન્ટનર અને નાથન સ્મિથને તેમની સંબંધિત ઇજાઓને કારણે બાકીની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ગુમાવી ચૂક્યું છે. ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં ડ્રો થયેલી પ્રથમ ટેસ્ટ દરમિયાન હેનરી (કાફ ઇન્જરી) અને સ્મિથ (સાઇડ સ્ટ્રેન) ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા, જ્યારે સેન્ટનર (પીઠની ઇજા) મેચ પહેલા બહાર થઈ ગયો હતો. ગયા અઠવાડિયે ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં પ્રથમ ટેસ્ટમાં બેટિંગ કરતી વખતે ઇજાગ્રસ્ત થયા બાદ વિકેટકીપર ટોમ બ્લંડેલ પણ બીજી ટેસ્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો.
Pacers give New Zealand the upper hand on the opening day of the second #WTC27 Test against West Indies 💪#NZvWI 📝: https://t.co/S6X98LZHV6 pic.twitter.com/TWk9CKr8rD— ICC (@ICC) December 10, 2025
ટીમમાં 5 ફેરફારો
ન્યુઝીલેન્ડે બીજી ટેસ્ટ માટે તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પાંચ ફેરફાર કર્યા હતા, જેમાં મિશેલ હે અને માઇકલ રેએ ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. હેએ ઇજાગ્રસ્ત ટોમ બ્લંડેલની જગ્યાએ લીધો હતો, જ્યારે સીમર રેએ ઇજાગ્રસ્ત હેનરીની જગ્યાએ ન્યૂઝીલેન્ડમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. સ્મિથ, માઇકલ બ્રેસવેલ અને વિલ યંગની જગ્યાએ ડેરિલ મિશેલ, ગ્લેન ફિલિપ્સ અને ટિકનરને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા.
ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ WI બીજી ટેસ્ટનો પહેલો દિવસ
ન્યુઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરી હતી, ટિકનરના 4-32 અને રેના 3-66 રનની મદદથી, વેસ્ટ ઇન્ડીઝને તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 75 ઓવરમાં 205 રન પર રોકી દીધી હતી. બંને દેશો વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ ડ્રો થયા બાદ ન્યુઝીલેન્ડે દિવસના અંતે કોઈ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 24 રન બનાવ્યા હતા.
