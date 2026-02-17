ETV Bharat / sports

ન્યૂઝીલેન્ડે કેનેડાને 8 વિકેટથી હરાવ્યું, યુવરાજ સમરાની સદી એળે ગઈ

ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે અને કેનેડા સામે જીત મેળવી છે.

NZ VS CAN
ગ્લેન ફિલિપ્સ અને રચિન રવિન્દ્ર (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NZ VS CAN: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 31મી મેચ ન્યુઝીલેન્ડ અને કેનેડા વચ્ચે રમાઈ હતી. કિવીઓએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને મેચ 8 વિકેટથી જીતી લીધી. આ ટુર્નામેન્ટમાં કેનેડાની સતત ત્રીજી હાર હતી. આ સાથે, કેનેડિયન ટીમ સત્તાવાર રીતે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. આ મેચમાં ટીમ માટે ગ્લેન ફિલિપ્સ અને રચના રવિન્દ્રએ શાનદાર અડધી સદી ફટકારી હતી. આ જીત કિવીઓ માટે પણ ખાસ હતી કારણ કે તેઓ સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય થયા હતા. ટીમે ગ્રુપ સ્ટેજમાં રમાયેલી 4 માંથી 3 મેચ જીતી હતી.

ફિલિપ્સ અને રવિન્દ્રની શાનદાર બેટિંગ

ગ્લેન ફિલિપ્સ અને રચિન રવિન્દ્રએ આ મેચમાં શાનદાર ઇનિંગ રમી. ખાસ કરીને ગ્લેન ફિલિપ્સે 36 બોલમાં અણનમ 76 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. આ ઇનિંગમાં 4 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. રચિન રવિન્દ્રએ અણનમ 59 રન બનાવીને તેને સારો સાથ આપ્યો. ફિન એલને પણ 21 રન બનાવ્યા. આ મેચમાં કેનેડાની બોલિંગ સંપૂર્ણપણે લયહીન રહી, જેનો કિવી બેટ્સમેનોએ ફાયદો ઉઠાવ્યો.

યુવરાજ સમરાની સદી એળે ગઈ

આ પહેલા, યુવરાજ સમરા T20 વર્લ્ડ કપમાં સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા બેટ્સમેન બન્યો હતો, જેના કારણે કેનેડાએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે પ્રથમ બેટિંગ કરતા ચાર વિકેટે 173 રનનો મજબૂત સ્કોર બનાવ્યો હતો. 19 વર્ષીય આ ખેલાડીનું નામ ભારતના વર્લ્ડ કપ વિજેતા ઓલરાઉન્ડર યુવરાજ સિંહના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું હતું, અને તેણે છેલ્લી ઓવરમાં આઉટ થતાં પહેલાં 65 બોલમાં 11 ચોગ્ગા અને છ છગ્ગા સહિત 110 રન બનાવ્યા હતા.

યુવરાજ સમરાએ કમાલ કરી

યુવરાજ 19 વર્ષ અને 141 દિવસની ઉંમરે ટુર્નામેન્ટમાં અડધી સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા ખેલાડી બન્યો, અને હવે તેણે પોતાના રેકોર્ડમાં એક નવો અધ્યાય ઉમેર્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ત્રીજી વખત કોઈ કેનેડિયન ખેલાડીએ 50 કે તેથી વધુ રન બનાવ્યા છે. યુવરાજે કેપ્ટન દિલપ્રીત બાજવા (36 બોલમાં 36) સાથે મળીને 116 રનની ઓપનિંગ ભાગીદારી કરીને કેનેડાને શાનદાર શરૂઆત અપાવી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. સુપર 8માં ટીમ ઈન્ડિયા સામે 2 ટીમોના નામ ફાઇનલ, પહેલી મેચ 22 ફેબ્રુઆરીએ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમશે
  2. શ્રીલંકા સુપર 8 માં પહોચ્યું, ઓસ્ટ્રેલિયા સામે T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવાનો ખતરો

TAGGED:

NZ VS CAN
NEW ZEALAND QUALIFIED FOR SUPER 8
T20 WORLD CUP 2026
NZ VS CAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.