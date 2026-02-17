ન્યૂઝીલેન્ડે કેનેડાને 8 વિકેટથી હરાવ્યું, યુવરાજ સમરાની સદી એળે ગઈ
ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે અને કેનેડા સામે જીત મેળવી છે.
NZ VS CAN: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 31મી મેચ ન્યુઝીલેન્ડ અને કેનેડા વચ્ચે રમાઈ હતી. કિવીઓએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને મેચ 8 વિકેટથી જીતી લીધી. આ ટુર્નામેન્ટમાં કેનેડાની સતત ત્રીજી હાર હતી. આ સાથે, કેનેડિયન ટીમ સત્તાવાર રીતે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. આ મેચમાં ટીમ માટે ગ્લેન ફિલિપ્સ અને રચના રવિન્દ્રએ શાનદાર અડધી સદી ફટકારી હતી. આ જીત કિવીઓ માટે પણ ખાસ હતી કારણ કે તેઓ સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય થયા હતા. ટીમે ગ્રુપ સ્ટેજમાં રમાયેલી 4 માંથી 3 મેચ જીતી હતી.
ફિલિપ્સ અને રવિન્દ્રની શાનદાર બેટિંગ
ગ્લેન ફિલિપ્સ અને રચિન રવિન્દ્રએ આ મેચમાં શાનદાર ઇનિંગ રમી. ખાસ કરીને ગ્લેન ફિલિપ્સે 36 બોલમાં અણનમ 76 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. આ ઇનિંગમાં 4 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. રચિન રવિન્દ્રએ અણનમ 59 રન બનાવીને તેને સારો સાથ આપ્યો. ફિન એલને પણ 21 રન બનાવ્યા. આ મેચમાં કેનેડાની બોલિંગ સંપૂર્ણપણે લયહીન રહી, જેનો કિવી બેટ્સમેનોએ ફાયદો ઉઠાવ્યો.
યુવરાજ સમરાની સદી એળે ગઈ
આ પહેલા, યુવરાજ સમરા T20 વર્લ્ડ કપમાં સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા બેટ્સમેન બન્યો હતો, જેના કારણે કેનેડાએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે પ્રથમ બેટિંગ કરતા ચાર વિકેટે 173 રનનો મજબૂત સ્કોર બનાવ્યો હતો. 19 વર્ષીય આ ખેલાડીનું નામ ભારતના વર્લ્ડ કપ વિજેતા ઓલરાઉન્ડર યુવરાજ સિંહના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું હતું, અને તેણે છેલ્લી ઓવરમાં આઉટ થતાં પહેલાં 65 બોલમાં 11 ચોગ્ગા અને છ છગ્ગા સહિત 110 રન બનાવ્યા હતા.
યુવરાજ સમરાએ કમાલ કરી
યુવરાજ 19 વર્ષ અને 141 દિવસની ઉંમરે ટુર્નામેન્ટમાં અડધી સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા ખેલાડી બન્યો, અને હવે તેણે પોતાના રેકોર્ડમાં એક નવો અધ્યાય ઉમેર્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ત્રીજી વખત કોઈ કેનેડિયન ખેલાડીએ 50 કે તેથી વધુ રન બનાવ્યા છે. યુવરાજે કેપ્ટન દિલપ્રીત બાજવા (36 બોલમાં 36) સાથે મળીને 116 રનની ઓપનિંગ ભાગીદારી કરીને કેનેડાને શાનદાર શરૂઆત અપાવી હતી.
