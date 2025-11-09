નોવાક જોકોવિચે ઈતિહાસ રચ્યો, રોજર ફેડરરને પાછળ છોડીને ખાસ સ્થાન હાંસલ કર્યું
નોવાક જોકોવિચે એથેન્સમાં લોરેન્ઝો મુસેટ્ટીને હરાવીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. જોકોવિચે હેલેનિક ચેમ્પિયનશિપ જીતીને રોજર ફેડરરને પાછળ છોડી દીધો છે.
Published : November 9, 2025 at 4:04 PM IST
હૈદરાબાદઃ ટેનિસ જગતના દિગ્ગજ ખેલાડી નોવાક જોકોવિચે ઈતિહાસ રચી દીધો છે. જોકોવિચ હાલમાં 38 વર્ષનો છે. એવું લાગે છે કે તેની કારકિર્દી ખતમ થવા જઈ રહી છે. આ સાથે, તાજેતરના સમયમાં તે કાર્લોસ અલ્કારાઝ અને જેનિક સિનર જેવા ખેલાડીઓ સામે સારું પ્રદર્શન કરી શક્યો નથી. આ સર્બિયન સ્ટાર હજુ પણ રેકોર્ડ બુકમાં છે અને તેણે શનિવારે એટલે કે 8 નવેમ્બરે વધુ એક રેકોર્ડ પોતાના નામે નોંધાવ્યો છે.
અનુભવી ટેનિસ ખેલાડીએ લોરેન્ઝો મુસેટ્ટીને હરાવી એથેન્સમાં હેલેનિક ચેમ્પિયનશિપ જીતી હતી. વિરોધીએ તેને સખત લડત આપી પરંતુ તેણે ક્યારેય હાર ન માની અને તેની લડાઈની ભાવના જાળવી રાખી. પહેલો સેટ 6-4થી ગુમાવ્યા બાદ જોકોવિચે બીજા સેટમાં 6-3થી જીત મેળવીને વાપસી કરી હતી. આ પછી, તેણે નિર્ણાયક સેટમાં પોતાનું સંયમ જાળવી રાખ્યું, જેમાં ગતિ ક્યારેક અહીં તો ક્યારેક ત્યાં ઝૂલતી હતી. તેઓ તેને 7-5થી જીતી ગયા હતા.
I dedicate this win to the wonderful people of Greece. You support me, you support tennis, you’ve made me feel at home 🙏🏼. Huge gratitude also to everyone who made this beautiful new tournament so special. Σας ευχαριστώ, για όλα— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 8, 2025
To Lorenzo, what an epic battle. Congratulations… pic.twitter.com/hNBWaKv6X9
આ જીત સાથે જોકોવિચે તેની કારકિર્દીનું 101મું ટાઈટલ જીત્યું અને પુરૂષોના ઈતિહાસમાં આ સૌથી વધુ 11મું ટાઈટલ છે. 38 વર્ષ અને પાંચ મહિનાની ઉંમરે, સર્બિયન સ્ટાર કેન રોઝવોલે 1977માં ટાઇટલ જીત્યા બાદ એટીપી ઇવેન્ટ જીતનાર સૌથી મોટી ઉંમરનો ખેલાડી બની ગયો છે.
જોકોવિચે ફેડરરનો રેકોર્ડ તોડ્યો
જોકોવિચે હાર્ડ કોર્ટ્સ પર તેનું 72મું ATP ટાઇટલ જીત્યું અને રોજર ફેડરરને પાછળ છોડી દીધો, જેણે તેની કારકિર્દીમાં હાર્ડ કોર્ટ્સ પર 71 ATP ટાઇટલ મેળવ્યા છે. મેન્સ ટેનિસમાં જોકોવિચ પહેલાથી જ ઘણા રેકોર્ડ ધરાવે છે. તેણે ગ્રાન્ડ સ્લેમમાં સૌથી વધુ ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ (24), ફાઇનલમાં પહોંચવાનો (37), સેમિફાઇનલ (53) અને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં (64) પહોંચવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
સૌથી વધુ હાર્ડ કોર્ટ ટાઇટલ્સ
- નોવાક જોકોવિચ - 72
- રોજર ફેડરર - 71
- આન્દ્રે અગાસી - 46
જીત નોંધાવ્યા બાદ જોકોવિચે કહ્યું, 'તે અકલ્પનીય મેચ હતી. તે શારીરિક રીતે ત્રણ કલાકની મેચ હતી. આ કોઈની પણ મેચ હોઈ શકે છે, તેથી શાનદાર પ્રદર્શન માટે લોરેન્ઝોને અભિનંદન. આ મેચ જીતવા બદલ હું મારી જાત પર ખૂબ જ ગર્વ અનુભવું છું. આ સાથે જોકોવિચે જાહેરાત કરી હતી કે તે ખભાની ઈજાને કારણે એટીપી ફાઇનલ્સ 2025નો ભાગ નહીં બને.
આ પણ વાંચો: