US Open 2026: નોવાક જોકોવિચ અને આર્યના સબાલેન્કાની પહેલી મેચમાં હાર, યુએસ ઓપનમાંથી બહાર
યુએસ ઓપન 2026માં પોતાની પહેલી જ મેચ હારી ગયા બાદ આર્યન સબાલેન્કા અને નોવાક જોકોવિચની જોડી બહાર થઈ ગઈ છે.
Published : August 26, 2026 at 1:12 PM IST
US Open 2026: મહિલા સિંગલ્સમાં વિશ્વ નંબર વન ખેલાડી આર્યના સબાલેન્કા છે, જ્યારે પુરુષોના ટેનિસમાં સૌથી વધુ ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ જીતવાનો રેકોર્ડ નોવાક જોકોવિચના નામે છે. 2026 યુએસ ઓપનમાં મિક્સ ડબલ્સ ઇવેન્ટ માટે સબાલેન્કા અને જોકોવિચે જોડી બનાવી હતી, પરંતુ તેમનું અભિયાન પહેલા જ રાઉન્ડમાં સમાપ્ત થઈ ગયું. કેટેરીના સિનિયાકોવા અને હેનરી પેટનની જોડીએ મેચ જીતી લીધી.
પહેલો સેટ જીત્યા બાદ હાર
ટોચની ક્રમાંકિત જોડીએ મજબૂત શરૂઆત કરી પરંતુ તે પોતાની ગતિ જાળવી શકી નહીં, આખરે 1-4, 4-2, 10-2થી હારી ગઈ. સબાલેન્કા અને જોકોવિચે પહેલો સેટ ફક્ત 12 મિનિટમાં જીત્યો અને બીજા સેટમાં પણ બ્રેક મેળવ્યો; જોકે, સિનિયાકોવા અને પેટને ઝડપથી મેચનું પાસું ફેરવી દીધું. મહિલા ડબલ્સમાં વિશ્વ નંબર વન સિનિયાકોવાએ જોકોવિચ સામે એક્કો મારીને વિજય મેળવ્યો.
Novak Djokovic on the stretch! 🤸♂️ pic.twitter.com/KygIwm2FyA— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026
સ્વિટોલિના અને મોનફિલ્સ સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યા
એલિના સ્વિટોલિના અને ગેલ મોનફિલ્સે ક્યારેય યુએસ ઓપન ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં ટાઇટલ જીત્યું નથી, પરંતુ આ વખતે, આ પરિણીત યુગલ કદાચ એકસાથે ટ્રોફી જીતી શકે છે. પતિ-પત્નીની જોડી કેટેરીના સિનિયાકોવા અને હેનરી પેટનને 5-4 (6), 4-5 (3), (10-8) થી હરાવીને મિક્સ્ડ ડબલ્સ સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી પ્રથમ ટીમ બની.
સેમિફાઇનલમાં, સ્વિટોલીના અને મોનફિલ્સનો મુકાબલો બેનસિક અને કોબોલી સામે થશે, જ્યારે અન્ય સેમિફાઇનલમાં, મીરા એન્ડ્રીવા અને આન્દ્રે રુબલેવનો મુકાબલો કેરોલિના મુચોવા અને જેકુબ મેન્સિક સામે થશે.
સેરેના અને અલ્કારાઝની જોડી પણ બહાર થઈ ગઈ
સેરેના વિલિયમ્સ અને કાર્લોસ અલ્કારાઝે તેમનો પ્રથમ રાઉન્ડનો મુકાબલો જીત્યો હતો પરંતુ બેલિન્ડા બેનસિક અને ફ્લેવિયો કોબોલી સામે 5-4, 4-1થી હારી ગયા બાદ તેઓ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા હતા. સેરેના અને અલ્કારાઝે પહેલા રાઉન્ડમાં એરિન રૂટલિફ અને લોયડ ગ્લાસપૂલને 5-3, 4-1થી હરાવ્યા હતા. 2022 પછી યુએસ ઓપનમાં સેરેનાનો આ પહેલો મુકાબલો હતો.
આ પણ વાંચોઃ