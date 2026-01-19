નોવાક જોકોવિચે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં પોતાની 100મી જીત સાથે એક અનોખી સિદ્ધિ મેળવી
સર્બિયન ટેનિસ સ્ટારે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનના પ્રથમ રાઉન્ડમાં ATP રેન્કિંગમાં 71મા ક્રમે રહેલા સ્પેનના પેડ્રો માર્ટિનેઝને હરાવ્યો હતો.
હૈદરાબાદ: નોવાક જોકોવિચે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનના રાઉન્ડ 1 મેચમાં ફરી એકવાર ટેનિસ કોર્ટ પર વાપસી કરી અને રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું. પોતાના શાનદાર રેકોર્ડમાં વધુ એક રેકોર્ડ ઉમેરતા તેણે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનની સાથે સાથે ટેનિસ જગતમાં પણ એક અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.
ભૂતપૂર્વ નંબર 1 એ 72મા ક્રમાંકિત સ્પેનિશ ટેનિસ ખેલાડી પેડ્રો માર્ટિનેઝને 6-3, 6-2, 6-2થી હરાવીને મેલબોર્ન પાર્ક ખાતે તેની કારકિર્દીની 100મી જીત પર મહોર મારી હતી. રેકોર્ડ 10 વખત ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન વિજેતા હવે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ઈતિહાસમાં રોજર ફેડરરના 102 જીતના ઓલ ટાઈમ આંકને વટાવવાનું લક્ષ્ય રાખશે.
તેણે કહ્યું, "હું શું કહું? મને તેનો અવાજ ગમે છે... સેન્ચ્યુરિયન ખૂબ જ સારો છે. નંબર વન સેન્ચ્યુરિયન બનવું સારું લાગે છે. ઈતિહાસ બનાવવો એ એક મોટી પ્રેરણા છે, ખાસ કરીને મારી કારકિર્દીના છેલ્લા પાંચથી 10 વર્ષોમાં. એકવાર હું મારી જાતને ઈતિહાસ રચવાની સ્થિતિમાં મૂકી દઉં, તો હું શ્રેષ્ઠ ટેનિસ રમવા માટે વધુ પ્રેરિત થઈશ."
"શરૂઆતમાં હું ખૂબ નસીબદાર હતો કે કેટલાક એવા લોકો મળ્યા કે જેમણે મને મારી કારકિર્દીમાં લાંબા શોટ રમવાનું શીખવ્યું અને માર્ગદર્શન આપ્યું: ખૂબ ઝડપથી થાકી ન જવું, અને શક્ય તેટલી લાંબી કારકિર્દી બનાવવાનો પ્રયાસ કરવો. હું હજી પણ આ સ્તરે રમી રહ્યો છું તે માટે હું નસીબદાર છું."
ઈન્ફોસીસ એટીપી વિન/લોસ ઈન્ડેક્સ મુજબ, 38 વર્ષીય ખેલાડીએ હવે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન, વિમ્બલ્ડન અને રોલેન્ડ ગેરોસમાં 100 કે તેથી વધુ જીત નોંધાવી છે. આ જીત સાથે, તે ત્રણ મોટી ટૂર્નામેન્ટમાં સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર પ્રથમ ATP ખેલાડી બન્યો.
જોકોવિચનો મુકાબલો હવે 23 વર્ષીય ઈટાલિયન ક્વોલિફાયર ફ્રાન્સેસ્કો માસ્ટ્રેલી સામે થશે. નવોદિત ખેલાડીનો સામનો ટેરેન્સ આત્માને 6-4, 3-6, 6-7(4), 6-1, 6-1થી થશે. સર્બ બેઝલાઇનથી કાર્યવાહીને નિયંત્રિત કરે છે અને તેના પ્રતિસ્પર્ધી કરતા ત્રણ ગણા વિજેતાઓને ફટકાર્યા હતા.
38 વર્ષીય સર્બિયન આ સિઝનમાં ચારેય ગ્રાન્ડ સ્લેમની સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગયો છે.
કેસ્પર રુડ પણ તેની 50મી મોટી જીત માટે માટિયા બેલુચીને 6–1, 6–2, 6–4થી હરાવીને બીજા રાઉન્ડમાં પહોંચ્યા.
"આ ટૂર્નામેન્ટની આ એક સંપૂર્ણ શરૂઆત હતી, અને આ કોર્ટ કદાચ વિશ્વમાં મારી ફેવરિટમાંની એક છે. તે ખરેખર સરસ વાતાવરણ છે અને શરૂઆત કરવાની એક સરસ રીત છે. હું થોડા દિવસોમાં અહીં પાછા આવવા માટે ઉત્સાહિત છું. મને પ્રથમ સ્થાન પર આવવા દેવા બદલ મારે મારિયાનો આભાર માનવો પડશે. મને ખબર છે કે તે ઘરે આરામ કરીને તૈયાર થઈ રહી છે," 12મી ક્રમાંકિત મારગર રુડે કોર્ટ આર્ના વિશે કહ્યું.
