જ્યારે આ મોટી ટીમોએ યજમાન દેશમાં ICC ટુર્નામેન્ટ રમવાનો ઇનકાર કર્યો
બાંગ્લાદેશ ICC T20 વર્લ્ડ કપમાંથી ખસી જનાર પહેલો દેશ નથી, આ પહેલા પણ ઘણી ટીમો ICC ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી ગઈ છે.
Published : January 27, 2026 at 7:45 PM IST
હૈદરાબાદ: બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) વચ્ચેનો મડાગાંઠ ઉકેલાઈ શક્યો નહીં, જેના કારણે બાંગ્લાદેશે T20 વર્લ્ડ કપનો બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરી.
સુરક્ષા ચિંતાઓને ટાંકીને, BCB એ ICC ને ભારતમાં યોજાનારી તેની T20 વર્લ્ડ કપ મેચોને શ્રીલંકામાં ખસેડવાની વિનંતી કરી. જોકે, ICC એ તેમની વિનંતીને નકારી કાઢી અને તેના બદલે T20 વર્લ્ડ કપમાં સ્કોટલેન્ડનો સમાવેશ કર્યો. જો કે, આ પહેલી ઘટના નથી કે કોઈ ટીમે કોઈ મોટી ICC ઇવેન્ટનો બહિષ્કાર કર્યો હોય અથવા મેચમાંથી ખસી ગઈ હોય.
એવા ઘણા કિસ્સાઓ બન્યા છે જ્યારે મોટી ટીમોએ વિવિધ કારણોસર ICC ટુર્નામેન્ટ અથવા મેચમાંથી ખસી જવાનો નિર્ણય લીધો હોય.
ઓસ્ટ્રેલિયા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝે શ્રીલંકામાં રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો
આવો પહેલો કિસ્સો 1996 ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન બન્યો હતો, જેનું આયોજન ભારત, પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકાએ કર્યું હતું. જોકે, શ્રીલંકામાં ચાલી રહેલા ગૃહયુદ્ધને કારણે, ઓસ્ટ્રેલિયા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ત્યાં રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેના પરિણામે તેઓએ તેમના મેચ પોઈન્ટ ગુમાવ્યા હતા. આ વર્લ્ડ કપ શ્રીલંકા માટે સ્વપ્ન જેવો હતો કારણ કે તેઓએ તેમનો પહેલો 50 ઓવરનો વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.
ઇંગ્લેન્ડ-ન્યૂઝીલેન્ડ 2003 વર્લ્ડ કપમાંથી ખસી ગયા
2003 વર્લ્ડ કપનું આયોજન દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને કેન્યા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. રાજકીય કારણોસર ઇંગ્લેન્ડે ઝિમ્બાબ્વેમાં રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. વધુમાં, બોમ્બ વિસ્ફોટને કારણે ન્યુઝીલેન્ડે કેન્યાની યાત્રા કરવાનું ટાળ્યું હતું, અને મેચ છોડી દેવાના પરિણામે બંને ટીમોએ પોઈન્ટ ગુમાવ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 2003 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો, ફાઇનલમાં ભારતને 125 રનથી હરાવ્યું હતું.
ઝિમ્બાબ્વે 2009 T20 વર્લ્ડ કપમાંથી ખસી ગયું હતું
ઇંગ્લેન્ડે 2009 T20 વર્લ્ડ કપનું આયોજન કર્યું હતું. તે સમયે ઝિમ્બાબ્વે અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રાજકીય સંબંધો તણાવપૂર્ણ હતા, જેના કારણે ઝિમ્બાબ્વેએ યજમાન દેશમાં ટુર્નામેન્ટ રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ICC એ તેમના નિર્ણયનો સ્વીકાર કર્યો અને ઝિમ્બાબ્વેના સ્થાને સ્કોટલેન્ડને વર્લ્ડ કપમાં સામેલ કર્યું. પાકિસ્તાને ફાઇનલમાં શ્રીલંકાને આઠ વિકેટથી હરાવીને ટુર્નામેન્ટ જીતી હતી.
ઓસ્ટ્રેલિયાએ બાંગ્લાદેશમાં રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો
બાંગ્લાદેશે 2016 અંડર-19 વર્લ્ડ કપનું આયોજન કર્યું હતું. ઓસ્ટ્રેલિયાની અંડર-19 ટીમે સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેઓએ આ વર્ષની શરૂઆતમાં બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ રદ કર્યો હતો, અને ક્રિકેટ સંચાલક મંડળે તેમના સ્થાને આયર્લેન્ડનો સમાવેશ કર્યો હતો.
ભારતે પાકિસ્તાનમાં રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો
પાકિસ્તાન 2025 માં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીનું આયોજન કરવાનું હતું, પરંતુ ભારતે સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે તે દેશમાં જવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેથી, ફાઇનલ સહિતની તેમની મેચો યુએઈમાં ખસેડવામાં આવી હતી. બંને દેશો વચ્ચેનો આ મડાગાંઠ ટુર્નામેન્ટ પહેલા જ ઉકેલાઈ ગયો હતો અને કરાર કરવામાં આવ્યો હતો કે તેઓ 2027 સુધી એકબીજાની ધરતી પર નહીં રમે.
