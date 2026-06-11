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ત્રણ ઓપનિંગ સેરેમની, શકીરા-કેટી પેરી અને નોરા ફતેહીના પરફોર્મ સાથે થશે, ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 નો ભવ્ય આગાજ

ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 આજથી શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. આ સમય દરમિયાન, ફૂટબોલ ચાહકોને ત્રણેય યજમાન દેશોમાં ભવ્ય ઓપનિંગ સેરેમની જોવા મળશે.

opening ceremony in fifa world cup 2026
opening ceremony in fifa world cup 2026 (IANS & GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 2:02 PM IST

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Updated : June 11, 2026 at 2:11 PM IST

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FIFA WORLD CUP 2026: FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 આજથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને મેક્સિકોમાં શરૂ થવાનો છે. ટુર્નામેન્ટની ઉદ્ઘાટન મેચ મેક્સિકો અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે મેક્સિકો સિટીમાં રમાશે. મેચ શરૂ થાય ત્યાં સુધીમાં, ભારતમાં 12 જૂન થઈ ચૂકી હશે, આ મુકાબલો રાત્રે 12:30 વાગ્યે શરૂ થવાનું છે. આ ટુર્નામેન્ટ ત્રણ દેશો દ્વારા યજમાનિત થઈ રહી હોવાથી, FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ત્રણ અલગ અલગ સ્થળોએ ભવ્ય ઓપનિંગ સેરેમની યોજાશે.

મેક્સિકોમાં પ્રથમ ઓપનિંગ સેરેમની યોજાશે

મેક્સિકો અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની મેચ પહેલા મેક્સિકો સિટીમાં ઉદઘાટન સમારોહ યોજાશે. શકીરા અને બર્ના બોય મુખ્ય કલાકારો તરીકે પરફોર્મ કરશે. સમારોહ મેચ શરૂ થાય તેના 90 મિનિટ પહેલા શરૂ થશે. ભારતમાં, ઓપનિંગ સેરેમની 11 જૂને રાત્રે 11 વાગ્યાથી જોઈ શકાશે.

ટોરોન્ટો અને લોસ એન્જલસમાં પણ કાર્યક્રમો

બીજો ઉદ્ઘાટન સમારોહ કેનેડાના ટોરોન્ટોમાં યોજાશે. ટુર્નામેન્ટના ત્રીજા મેચમાં કેનેડા બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિનાનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. ભારતના ચાહકો 12 જૂને રાત્રે 11:00 વાગ્યે શરૂ થનારી આ મેચની ઓપનિંગ સેરેમની જોઈ શકે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં, 13 જૂને લોસ એન્જલસ સ્ટેડિયમમાં યુએસએ અને પેરાગ્વે વચ્ચે પ્રથમ મેચ રમાશે; આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 6:30 વાગ્યે શરૂ થશે. ઓપનિંગ સેરેમની ભારતમાં સવારે 5:00 વાગ્યે પ્રસારિત થશે, જેમાં કેટી પેરીની હાજરી હશે.

મેક્સિકોમાં ઓપનિંગ સેરેમની

શકીરા અને બર્ના બોય મુખ્ય કલાકારો હશે અને ટુર્નામેન્ટનું સત્તાવાર ગીત 'ડાઇ ડાઇ' ગાશે. અન્ય કલાકારોમાં અલેજાન્ડ્રો ફર્નાન્ડીઝ, બેલિન્ડા, ડેની ઓશન, જે બાલ્વિન, લીલા ડાઉન્સ, લોસ એન્જલ્સ એઝ્યુલ્સ, માના અને ટાયલાનો સમાવેશ થાય છે. મેક્સિકો પછી, ફૂટબોલ ચાહકો કેનેડાના શહેર ટોરોન્ટોમાં બીજી ઓપનિંગ સેરેમનીના સાક્ષી બનશે. ટુર્નામેન્ટની ત્રીજી મેચમાં કેનેડા બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિનાનો સામનો કરશે. આ રોમાંચક મુકાબલા પહેલા ટોરોન્ટોમાં બોલિવૂડ ડાન્સિંગ સેન્સેશન અને ગ્લોબલ સ્ટાર નોરા ફતેહી પણ પરફોર્મ કરશે.

અમેરિકામાં ઓપનિંગ સેરેમની

આંતરરાષ્ટ્રીય પોપ સ્ટાર કેટી પેરી તેના ગૃહ રાજ્યમાં મુખ્ય કલાકાર તરીકે હાજર રહેશે. તેની સાથે રેપર ફ્યુચર, અનિતા, લિસા, રેમા અને ટાયલા જોડાશે.

FIFA વર્લ્ડ કપ ઓપનિંગ સેરેમની ક્યાં જોઈ શકો છો?

ભારતના ચાહકો FIFA વર્લ્ડ કપ ઉદ્ઘાટન સમારોહનું લાઈવ પ્રસારણ Unite8 સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પર કરશે. વધુમાં, ઉદ્ઘાટન સમારોહ ZEE5 પર લાઈવ-સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે.

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Last Updated : June 11, 2026 at 2:11 PM IST

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