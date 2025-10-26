ટેસ્ટ, વનડે અને ટી20 માં અનોખો રેકોર્ડ બનાવનાર પ્રથમ ભારતીય બેટ્સમેન કોણ છે?
નીતીશ કુમાર રેડ્ડીએ ભારત માટે એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તેમણે ટેસ્ટ, વનડે અને ટી20આઈમાં પ્રભાવશાળી ડેબ્યૂ કર્યું છે.
Published : October 26, 2025 at 6:35 PM IST
હૈદરાબાદ: ક્રિકેટનો ઇતિહાસ લાંબો છે. આ રમતમાં દરરોજ કોઈને કોઈ મોટા રેકોર્ડ બને છે. ક્રિકેટના મેદાન પર એવા રેકોર્ડ બને છે જેની કોઈએ કલ્પના પણ ન કરી હોય. આ રમતમાં હંમેશા એક એવો ખેલાડી હોય છે જે અનોખા રેકોર્ડ હાંસલ કરે છે જે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરે છે.
આજે, અમે તમને એક એવા ખેલાડી વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેણે એક અદ્ભુત રેકોર્ડ હાંસલ કર્યો છે. આ ખેલાડી ભારતનો છે અને અત્યાર સુધી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. આ ખેલાડીએ ભારત માટે ટેસ્ટ, વનડે અને ટી20માં બધા ફોર્મેટ રમ્યા છે અને ત્રણેય ફોર્મેટમાં એક યાદગાર રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
આ ખેલાડી બીજું કોઈ નહીં પણ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડી છે, જેમણે 19 ઓક્ટોબરના રોજ પર્થમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વનડે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. આ મેચમાં પોતાના ડેબ્યૂ સાથે, નીતિશે એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો
ખરેખર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ એ સિદ્ધિ મેળવી છે જે શુભમન ગિલ, વિરાટ કોહલી, મહેન્દ્ર સિંહ ધોની, રોહિત શર્મા અને સૂર્યકુમાર યાદવ જેવા મોટા અને સ્ટાર ભારતીય ક્રિકેટરો હાંસલ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે. નીતિશ પોતાની ટેસ્ટ, ODI અને T20I ડેબ્યૂ મેચમાં સિક્સર ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો છે.
નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ ડેબ્યૂ મેચમાં પ્રદર્શન
નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ ભારત માટે T20 ફોર્મેટમાં પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. તેણે 6 ઓક્ટોબર, 2024 ના રોજ ગ્વાલિયરમાં T20 ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેણે બાંગ્લાદેશ સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું, લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે 15 બોલમાં 16 રન બનાવ્યા હતા. આ મેચમાં તેણે ફક્ત એક સિક્સર ફટકારી હતી.
નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ 22 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ પર્થમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. પાંચ મેચની બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી 2024/25 શ્રેણીની આ પહેલી મેચ હતી. નીતિશે પોતાના ટેસ્ટ ડેબ્યૂના પહેલા દાવમાં 59 બોલમાં 41 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં છ ચોગ્ગા અને માત્ર એક છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ 19 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ પર્થમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વનડે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. આ મેચમાં તેમણે 11 બોલમાં 19 રન બનાવ્યા હતા, આ દાવ દરમિયાન બે છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
આ સાથે, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી ભારત માટે પોતાના ટેસ્ટ, વનડે અને ટી20I ડેબ્યૂમાં છગ્ગા મારનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યા. નીતિશ કુમારની તેજસ્વીતા હવે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પાંચ મેચની ટી20 શ્રેણીમાં જોવા મળશે.
આ પણ વાંચો: