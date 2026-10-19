બાળપણમાં એક હાથ કપાયો, પરંતુ ક્યારેય હાર નહીં માની: જાણો 'સ્વર્ણવીર' નિષાદ કુમારની સંઘર્ષની વાર્તા
નિષાદ કુમારે એશિયન પેરા ગેમ્સ 2026 માં પુરુષોની T47 લાંબી કૂદ સ્પર્ધામાં 7.11 મીટરના કૂદકા સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.
Published : October 19, 2026 at 7:23 PM IST
ASIAN PARA GAMES 2026: સોમવારે આઈચી નોગાયામાં એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતના નિષાદ કુમારે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પુરુષોની લાંબી કૂદ T47 ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. 27 વર્ષીય ખેલાડીએ અગાઉની એશિયન પેરા ગેમ્સમાં હાઇ જમ્પ T47 ઇવેન્ટમાં પણ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. તેણે વર્તમાન ગેમ્સમાં પેરા એથ્લેટિક્સ સ્પર્ધાના પહેલા દિવસે લાંબી કૂદમાં ત્રીજા અને પાંચમા પ્રયાસમાં 7.11 મીટર કૂદકો માર્યો હતો. પેરા એશિયન ગેમ્સમાં આ નિષાદ કુમારનો સતત બીજો ગોલ્ડ મેડલ છે. તેનું પ્રદર્શન દેશના લાખો યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ છે, એક એવો ખેલાડી જેણે જીવનમાં અસંખ્ય મુશ્કેલીઓ અને અવરોધોને પાર કરીને આ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી છે. ચાલો નિષાદ કુમાર વિશે વધુ જાણીએ, અને પેરા એથ્લેટ્સ માટે T47 કેટેગરીના નિયમો વિશે પણ જાણીએ.
હર્ષ સંઘવીએ પાઠવ્યા અભિનંદન
દરેક કૂદકામાં શાનદાર પ્રદર્શન!
એશિયન પેરા ગેમ્સમાં પોતાના પહેલા જ પ્રયાસમાં, નિષાદ કુમારે પુરુષોની લાંબી કૂદ T47 ઇવેન્ટમાં 7.11 મીટરની નોંધપાત્ર છલાંગ સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. તેના દૃઢ નિશ્ચય અને ખેલદિલીએ દેશને ગૌરવ અપાવ્યું છે.
અભિનંદન, ચેમ્પિયન!
EXCELLENCE IN EVERY LEAP! A spectacular Gold for Nishad Kumar in the Men’s Long Jump T47 with an impressive 7.11m leap on his Asian Para Games debut. His determination and sporting excellence have brought immense pride to the nation. Heartiest congratulations, champion! #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) October 19, 2026
1. બાળપણમાં થયેલા એક દુ:ખદ અકસ્માતમાં હાથ ગુમાવ્યો
નિષાદ કુમારનો જન્મ હિમાચલ પ્રદેશના ઉના જિલ્લાના આંબ સબડિવિઝનમાં આવેલા બડાઓ ગામમાં થયો હતો. બાળપણમાં તે ખૂબ જ રમતિયાળ અને રમતિયાળ બાળક હતો, પરંતુ આઠ વર્ષની ઉંમરે એક દુ:ખદ અકસ્માતે તેનું જીવન બદલી નાખ્યું. તેના ખેતરમાં ચારા ભેળવનાર મશીનની ટક્કરથી તેનો જમણો હાથ કપાઈ ગયો હતો. આ દુ:ખદ અકસ્માતે તેના પરિવારને બરબાદ કરી નાખ્યો, પરંતુ નિષાદે તેને પોતાની નબળાઈ બનવા દેવાનો ઇનકાર કર્યો.
2. માતાપિતાનો ટેકો અને અડગ બલિદાન
નિષાદના માતાપિતાએ તેની મુશ્કેલ યાત્રામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેના પિતા, રશપાલ સિંહ, એક સરળ ખેડૂત છે, અને તેની માતા, પુષ્પા દેવી, એક ગૃહિણી છે. અકસ્માત પછી, જ્યારે સમાજ સહાનુભૂતિ અને શંકાઓથી ભરેલો હતો, ત્યારે તેના માતાપિતાએ નિષાદને ક્યારેય "અપંગ" અનુભવવા દીધો નહીં. અને જ્યારે તેણે પછીથી રમતગમત ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠતા મેળવવાનું નક્કી કર્યું, ત્યારે પણ તેઓએ તેને નિરાશ ન કર્યો.
3. ગરીબી અને વંચિતતા સતત કસોટી હેઠળ
એક ગરીબ ખેડૂત પરિવારમાંથી આવતા હોવા છતાં, નિષાદના પિતાએ તેના ખોરાક, રમતગમતના સાધનો અને કોચિંગ માટે સખત મહેનત કરી, ક્યારેય સંસાધનોની કમી ન રહી. તેની માતાએ દરેક વળાંક પર નિષાદને પ્રોત્સાહન આપ્યું અને તેને પ્રગતિ કરવા માટે પ્રેરિત કર્યો. અકસ્માત પછી પણ, નિષાદનો રમતગમત પ્રત્યેનો જુસ્સો અકબંધ રહ્યો. શાળાના દિવસોમાં, તેણે અન્ય બાળકો સાથે ઊંચી કૂદકા સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લીધો.
4. 2013 એક વળાંક આવ્યો
2013માં, તેના શાળાના શિક્ષક અને કોચે નિષાદની અસાધારણ કૂદકા મારવાની ક્ષમતાને ઓળખી અને તેને નિયમિત ઇવેન્ટ્સને બદલે સત્તાવાર રીતે પેરા-એથ્લેટિક્સ અપનાવવાની સલાહ આપી. થોડા વર્ષોની સખત મહેનત પછી, નિષાદ કુમાર 2017માં SAI (સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા) સેન્ટરમાં પહોંચ્યા અને કોચ વિક્રમ ચૌધરી હેઠળ વ્યાવસાયિક તાલીમ શરૂ કરી. તેની કારકિર્દીએ એક નવો વળાંક લીધો. રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપમાં તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચના દરવાજા ખોલ્યા.
🥇 GOLD FOR BHARAT! 🇮🇳 Heartiest congratulations to Nishad Kumar on striking Gold in his Asian Para Games debut with a phenomenal 7.11m leap in the Men’s Long Jump T47. The entire nation is proud of you! #Cheer4Bharat https://t.co/mJvyzKxSvQ— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 19, 2026
5. આંતરરાષ્ટ્રીય સફળતા અને ઓળખાણ
નિષાદ કુમાર (T47 શ્રેણી) એ સતત વિશ્વ મંચ પર ભારતનું ગૌરવ વધાર્યું છે, નિયમિત અંતરાલે દેશ માટે નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. 2020 માં ટોક્યો પેરાલિમ્પિક્સમાં, તેણે T47 હાઇ જમ્પ ઇવેન્ટમાં 2.06 મીટરના કૂદકા સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો, જે એશિયન ગેમ્સનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. ચાર વર્ષ પછી, તેણે પેરિસ પેરાલિમ્પિક્સમાં તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનનું પુનરાવર્તન કર્યું, ભારત માટે સિલ્વર મેડલ જીત્યો. પેરાલિમ્પિક્સ ઉપરાંત, નિષાદે છેલ્લી બે એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. છેલ્લી વખત, તેણે હાઇ જમ્પ જીત્યો હતો, અને આ વખતે, તેણે લાંબી જમ્પમાં પણ પોતાની છાપ છોડી દીધી છે.
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