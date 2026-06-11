62 વર્ષના ઈતિહાસમાં પહેલી ઘટના, ભારતમાં જન્મેલા ખેલાડીની ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમમાં એન્ટ્રી
ઓસ્ટ્રેલિયાથી એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે જેનો ભારત સાથે પણ સંબંધ છે. ભારતમાં જન્મેલા એક ખેલાડીની ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે.
Published : June 11, 2026 at 1:11 PM IST
NIKHIL CHAUDHARY: ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં બાંગ્લાદેશના પ્રવાસે છે અને પહેલી મેચ હારી ગઈ છે. ટીમ હવે બીજી વનડેમાં વાપસી કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. આ દરમિયાન, એક વિસ્ફોટક ખેલાડી ઓસ્ટ્રેલિયાની T20I ટીમમાં જોડાયો છે; ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ બાંગ્લાદેશ સામેની T20I શ્રેણી માટે નિખિલ ચૌધરીને ટીમમાં સામેલ કર્યો છે.
દિલ્હીમાં જન્મેલા નિખિલ ચૌધરીને મળી તક
હોબાર્ટ હરિકેન્સના ઓલરાઉન્ડર નિખિલ ચૌધરી 60 વર્ષથી વધુ સમયમાં ઓસ્ટ્રેલિયા માટે રમનાર પ્રથમ ખેલાડી બની શકે છે. જ્યારે ભારતીય મૂળના ઘણા ખેલાડીઓ - જેમ કે ગુરિન્દર સંધુ અને તનવીર સંઘા ઓસ્ટ્રેલિયા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમ્યા છે, ત્યારે 1960 ના દાયકાથી કોઈ પણ ભારતમાં જન્મેલા પુરુષ ખેલાડીએ રાષ્ટ્રીય ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું નથી. છેલ્લો બનાવ લગભગ 62 વર્ષ પહેલાં બન્યો હતો, જ્યારે ગુજરાતમાં જન્મેલા લેગ-સ્પિનર રેક્સ સેલર્સ 1964 કોલકાતા ટેસ્ટમાં રમ્યા હતા. પુણેમાં જન્મેલી લિસા સ્થાલેકર, જેને ઓસ્ટ્રેલિયન માતાપિતા દ્વારા દત્તક લેવામાં આવી હતી, તે 2000 ના દાયકામાં ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ટીમ માટે સ્ટાર ખેલાડી હતી.
NIKHIL CHAUDHARY ADDED TO AUSTRALIAN T20I TEAM FOR BANGLADESH SERIES.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 11, 2026
- Nikhil could become the first Indian born to represent Australia in more than 60 years. 🤯 pic.twitter.com/7Gj4BEEnh7
નિખિલ 12 જૂને ઢાકામાં ટીમ સાથે જોડાશે
નિખિલ ચૌધરી હાલમાં બેલ્જિયમમાં EUT20 ટુર્નામેન્ટમાં JB બ્રુગ્સ માટે રમી રહ્યો છે અને તાજેતરમાં IPLમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે સંકળાયેલો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમમાંથી બોલાવાયા બાદ, નિખિલ 12 જૂને ઢાકામાં વ્હાઇટ-બોલ ટીમમાં જોડાશે. આ લેગ-સ્પિનિંગ ઓલરાઉન્ડર મધ્યમ ક્રમમાં સ્થાન માટે જોએલ ડેવિસ અને એરોન હાર્ડી જેવા ખેલાડીઓ સામે સ્પર્ધા કરશે, જેઓ T20I ટીમનો પણ ભાગ છે.
🚨 𝑩𝑹𝑬𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮 🚨— Sportskeeda (@Sportskeeda) June 11, 2026
Nikhil Chaudhary has been added to Australia's T20I squad for the Bangladesh series! 🇦🇺🏏
If he makes his debut, he will become the first Indian-born man to play for Australia in more than 60 years! 🌟#BANvAUS #T20Is #NikhilChaudhary #Sportskeeda pic.twitter.com/CwOrcSts7Z
ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ દરમિયાન સ્ટાર ખેલાડીઓની ગેરહાજરીની સમસ્યાનો સામનો કરી રહી છે. ટ્રેવિસ હેડ અંગત કારણોસર ટીમ સાથે નથી, જ્યારે કેપ્ટન મિચેલ માર્શ ODI શ્રેણીમાંથી બહાર છે, પરંતુ તેને આશા છે કે પગની ઘૂંટીની ઈજામાંથી સાજા થયા બાદ તે T20I ટીમની કેપ્ટનશીપ કરી શકશે.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે ટ્રાયલ પણ આપી હતી
નિખિલ ચૌધરી ઓસ્ટ્રેલિયન નાગરિક નથી, પરંતુ તે ત્યાંનો કાયમી નિવાસી છે અને ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી રમવા માટે ICC લાયકાતના માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે. દિલ્હીમાં જન્મેલા ચૌધરીએ હરભજન સિંહ, શુભમન ગિલ અને અભિષેક શર્મા જેવા ખેલાડીઓ સાથે પંજાબ ટીમ માટે 14 મર્યાદિત-ઓવરની મેચો રમી હતી અને IPL ટીમ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે ટ્રાયલ પણ આપી હતી.
કોવિડ-19 મહામારીને કારણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ફસાયેલા નિખિલ પોતાના કાકાને મળવા ક્વીન્સલેન્ડ ગયો હતો. ત્યારબાદ તેણે પોતાની ક્રિકેટ મહત્વાકાંક્ષાઓને આગળ ધપાવવાનું નક્કી કર્યું. ઓસ્ટ્રેલિયામાં વિવિધ નોકરીઓ કર્યા પછી, તેણે ભૂતપૂર્વ આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલરાઉન્ડર અને નોર્ધન સબર્બ્સ ગ્રેડ ટીમના કોચ જેમ્સ હોપ્સની ભલામણ પર હરિકેન્સની ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું. તેણે ગયા ઉનાળામાં શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું, જેનાથી હોબાર્ટને BBL14 ટાઇટલ જીતવામાં મદદ મળી; તેણે 30.70 ની સરેરાશ અને 153 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 307 રન બનાવ્યા. હવે, નિખિલ ઇતિહાસ રચવાથી માત્ર થોડા પગલાં દૂર છે.
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