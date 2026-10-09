33 બોલમાં 0 રન! દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટમાં શું થયું? 26 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તૂટતા તૂટતા બચ્યો
દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી શરૂ થઈ ગઈ છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના નિક મેડિસન પ્રથમ મેચના પહેલા દિવસે શૂન્ય રને આઉટ થયો હતો.
Published : October 9, 2026 at 4:07 PM IST
ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસ પર છે, જ્યાં વન-ડે શ્રેણી સમાપ્ત થયા પછી હવે ટેસ્ટ શ્રેણી શરૂ થઈ ગઈ છે. આજે ડરબનમાં પહેલી મેચ શરૂ થઈ અને પહેલા જ દિવસે કંઈક એવું બન્યું જે ઇતિહાસમાં નોંધનીય બની ગયું. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પહેલા બેટિંગ કરી, પરંતુ તેમના ઓપનિંગ બેટ્સમેન, નિક મેડિસન, મોટી સંખ્યામાં બોલનો સામનો કરવા છતાં પોતાનું ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ ગયા.
નિક મેડિસન 33 બોલ રમ્યા પછી પણ પોતાનું ખાતું ખોલાવી શક્યો નહીં
દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પ્રથમ ટેસ્ટમાં, કાંગારૂઓ પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતર્યા હતા. નિક મેડિસન અને ટ્રેવિસ હેડ ઓપનિંગ જોડી હતા. મેડિસન 33 બોલનો સામનો કર્યો હતો, પરંતુ એક પણ રન બનાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. તે આખરે શૂન્ય પર આઉટ થયો હતો. ટેસ્ટ ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર બન્યું છે કે કોઈ યોગ્ય બેટ્સમેન આટલા બધા બોલનો સામનો કર્યો હોય અને છતાં તે રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો હોય. જ્યારે આપણે યોગ્ય બેટ્સમેન વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે આપણે નંબર વનથી નંબર સાત સુધી બેટિંગ કરતા બેટ્સમેનોનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છીએ.
A 33 ball duck for Nic Maddinson. 😂😂 https://t.co/S6vTbygQ4h— Faiz Fazel (@theFaizFazel) October 9, 2026
ટ્રેવર ગ્રિપર 36 બોલમાં એક પણ રન ન હતો બનાવ્યો
જો નિક મેડિસન થોડો વધુ સમય રમ્યો હોત અને રન ન બનાવ્યો હોત, તો તે એક નવો રેકોર્ડ બનાવી શક્યો હોત, પરંતુ તે ભાગ્યે જ તે ચૂકી ગયો હોત. આ રેકોર્ડ 2000 માં ઝિમ્બાબ્વેના ટ્રેવર ગ્રિપરના નામે હતો. 2000 માં, ગ્રિપર 36 બોલનો સામનો કર્યા પછી રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો હતો. જોકે ઘણા બધા બેટ્સમેન છે જેમણે ઘણા બોલ રમ્યા પછી પણ રન બનાવ્યા છે, પરંતુ ફક્ત તેનું નામ યોગ્ય બેટ્સમેન તરીકે આવે છે.
NIC MADDINSON 'S FIRST INNINGS v SA: Runs - 0. Balls - 33. Minutes - 49. A DUCK TO FORGET FOR NIC MADDINSON. 😳 https://t.co/ux7rZd3p9D— Rana Ahmad. (@AhmadRana056) October 9, 2026
ઓસ્ટ્રેલિયાની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી
ઓસ્ટ્રેલિયાની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. ખાસ વાત એ છે કે, નિક મેડિસન પછી બીજા ઓપનર ટ્રેવિસ હેડ પણ લાંબા સમય સુધી ટકી શક્યા નહીં. તેઓ 19 બોલમાં 9 રન બનાવીને આઉટ થયા. ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરવા આવેલા માર્નસ લાબુશેન 58 બોલમાં ફક્ત 37 રન બનાવી શક્યા અને તેમને પેવેલિયન પરત ફરવું પડ્યું. ટૂંકમાં, કાંગારૂઓની શરૂઆત નબળી રહી. જોકે આજે પહેલી ટેસ્ટનો પહેલો દિવસ જ છે, ટીમ પાસે વાપસી કરવાની તક છે, પરંતુ દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ તેમને આમ કરવા દેશે તેવી શક્યતા ઓછી લાગે છે.
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