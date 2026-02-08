ETV Bharat / sports

ન્યુઝીલેન્ડે અફઘાનિસ્તાન સામે ઐતિહાસિક જીત મેળવી, T20 વર્લ્ડ કપમાં પ્રથમ વખત આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી

ન્યુઝીલેન્ડે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં પોતાના અભિયાનની શરૂઆત શાનદાર રીતે કરી, પહેલી જ મેચમાં અફઘાનિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવ્યું.

ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ
ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 8, 2026 at 5:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

NZ VS AFG: ઓપનર ટિમ સીફર્ટની અડધી સદીના કારણે ગ્રુપ ડીની મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડે અફઘાનિસ્તાનને પાંચ વિકેટથી હરાવ્યું. આ રીતે ન્યૂઝીલેન્ડે પોતાના ટી20 વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત જીત સાથે કરી. ગુલબદીન નાયબની અડધી સદીની મદદથી અફઘાનિસ્તાને 20 ઓવરમાં છ વિકેટે 182 રન બનાવ્યા. ન્યૂઝીલેન્ડે 17.5 ઓવરમાં પાંચ વિકેટે 183 રન બનાવીને જીત મેળવી. ન્યૂઝીલેન્ડ માટે સીફર્ટ મેચનો હીરો રહ્યો.

183 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, ન્યૂઝીલેન્ડની શરૂઆત ખરાબ રહી. મુજીબ ઉર રહેમાને બીજી ઓવરમાં સતત બે વિકેટ લીધી, જેના કારણે કિવી ટીમ પાછળ રહી ગઈ. ફિન એલન એક રન પર અને રચિન રવિન્દ્ર શૂન્ય રન પર આઉટ થયા. જોકે, ટિમ સેફર્ટ અને ગ્લેન ફિલિપ્સે ત્યારબાદ બાજી સંભાળી. તેમણે 47 બોલમાં ત્રીજી વિકેટ માટે 74 રનની ભાગીદારી કરી. ફિલિપ્સે આઉટ થયા પહેલા 25 બોલમાં 42 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન, સેફર્ટે 42 બોલમાં 65 રનની શક્તિશાળી ઇનિંગ રમી, જેમાં સાત ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

ન્યૂઝીલેન્ડને માર્ક ચેપમેનના રૂપમાં પાંચમી વિકેટ પડી, જે 17 બોલમાં 28 રન બનાવીને આઉટ થયો. ત્યારબાદ ડેરિલ મિશેલ અને કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરે ન્યૂઝીલેન્ડની જીત સુનિશ્ચિત કરી. મિશેલ 14 બોલમાં 25 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા, જેમાં એક ચોગ્ગો અને એક છગ્ગો ફટકાર્યો, જ્યારે સેન્ટનરે આઠ બોલમાં 17 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા, જેમાં બે ચોગ્ગા અને એક છગ્ગો ફટકાર્યો. અફઘાનિસ્તાન તરફથી મુજીબ ઉર રહેમાને બે વિકેટ લીધી, જ્યારે અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈ, રાશિદ ખાન અને મોહમ્મદ નબીએ એક-એક વિકેટ લીધી.

પાવરપ્લેમાં અફઘાનિસ્તાને બે વિકેટ ગુમાવી

અફઘાનિસ્તાન તરફથી ઇબ્રાહિમ ઝદરાન અને રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝે ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી. તેમણે ટીમને સ્થિર શરૂઆત આપી, પ્રથમ વિકેટ માટે 35 રન ઉમેર્યા. જોકે, પાવરપ્લે સમાપ્ત થાય તે પહેલાં લોકી ફર્ગ્યુસને ન્યૂઝીલેન્ડને તેમની પ્રથમ સફળતા અપાવી. ફર્ગ્યુસને ઇબ્રાહિમ ઝદરાનને આઉટ કર્યો, જેણે 12 બોલમાં એક ચોગ્ગાની મદદથી 10 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ ફર્ગ્યુસને ઓવરના છેલ્લા બોલ પર ગુરબાઝને બોલ્ડ કર્યો. ગુરબાઝે 22 બોલમાં બે ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાની મદદથી 27 રન બનાવ્યા.

સિદિકુલ્લાહ-ગુલબુદ્દીન ભાગીદારી

પાવરપ્લેમાં બે વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ, સિદિકુલ્લાહ અને ગુલબદ્દીન નાયબે શાનદાર ભાગીદારી કરી. બંને બેટ્સમેનોએ ત્રીજી વિકેટ માટે 79 રન ઉમેર્યા, જેનાથી અફઘાનિસ્તાનનો સ્કોર 100 થી વધુ થઈ ગયો. ગુલબદ્દીને 29 બોલમાં પોતાનો પચાસ રન બનાવ્યા, પરંતુ સિદિકુલ્લાહે તરત જ પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી. સિદિકુલ્લાહ 24 બોલમાં 29 રન બનાવીને આઉટ થયો, જેમાં બે ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ગુલબદ્દીને આક્રમક બેટિંગ ચાલુ રાખી, પરંતુ રચિન રવિન્દ્ર સામે પોતાની વિકેટ ગુમાવી. ગુલબદ્દીને 35 બોલમાં 63 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

અફઘાનિસ્તાનની ઈનિંગ્સ

દર્વેશ રસૂલીએ પણ 13 બોલમાં 20 રન બનાવ્યા, જેમાં એક ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન, અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈએ ​​બે છગ્ગાની મદદથી સાત બોલમાં 14 રન બનાવ્યા, જ્યારે મોહમ્મદ નબી 10 રન બનાવી અણનમ રહ્યા. ન્યૂઝીલેન્ડ માટે, લોકી ફર્ગ્યુસને બે વિકેટ લીધી, જ્યારે મેટ હેનરી, જેકબ ડફી અને રચિન રવિન્દ્રે દરેકે એક વિકેટ લીધી.

અફઘાનિસ્તાને ટોસ જીત્યો

અફઘાનિસ્તાને ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. અફઘાનિસ્તાને તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ત્રણ સ્પિનરો અને એટલા જ ફાસ્ટ બોલરોની પસંદગી કરી. ન્યૂઝીલેન્ડે ઇશ સોઢી, માઈકલ બ્રેસવેલ, ડેવોન કોનવે અને કાયલ જેમિસનને રમતા નહોતા.

બંને ટીમોની પ્લેઇંગ-11:

ન્યુઝીલેન્ડ: ફિન એલન, ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માર્ક ચેપમેન, ડેરિલ મિશેલ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), જેમ્સ નીશમ, મેટ હેનરી, લોકી ફર્ગ્યુસન, જેકબ ડફી.

અફઘાનિસ્તાન: રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), ઇબ્રાહિમ ઝદરાન, સેદીકુલ્લાહ અટલ, દરવિશ રસૂલી, અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈ, ગુલબદ્દીન નાયબ, મોહમ્મદ નબી, રાશિદ ખાન (કેપ્ટન), ફઝલહક ફારૂકી, મુજીબ ઉર રહેમાન અને ઝિયાઉર રહેમાન શરીફી.

આ પણ વાંચો:

  1. ભારત સામેની પહેલી મેચમાં ચર્ચામાં આવેલા શેડલી વાન શાલ્કવિકે, ETV ભારતને ડાબા હાથ પરના ટેટૂ વિશે જણાવ્યું
  2. નાનકડાં ગામના છોકરાએ U19 વર્લ્ડકપ ફાઈનલમાં કરી કમાલ, જીત પછી માતા બોલી, 'તેણે કરી બતાવ્યું'

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026
NEW ZEALAND VS AFGHANISTAN
NZ VS AFG
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.