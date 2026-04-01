ETV Bharat / sports

ODI ક્રિકેટમાં નવો ઈતિહાસ રચાયો, પહેલી વાર સૌથી વધુ રન ચેઝનો રેકોર્ડ બન્યો

ODI ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એક નવો રેકોર્ડ સ્થાપિત થયો છે. ન્યુઝીલેન્ડની મહિલા ટીમે અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ રન ચેઝ સફળતાપૂર્વક હાંસલ કર્યો છે.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 1, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NZ W VS SA W: 1 એપ્રિલ, 2026, વનડે ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં યાદગાર બની ગયો છે. આ દિવસે એવું કંઈક બન્યું જે પહેલાં ક્યારેય બન્યું ન હતું. મહિલા વનડે ક્રિકેટમાં પહેલી વાર કોઈ ટીમે આટલા મોટા સ્કોરનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, એક નવો રેકોર્ડ સ્થાપિત થયો છે. આ સિદ્ધિ ન્યુઝીલેન્ડની મહિલા ટીમે હાંસલ કરી હતી. વધુમાં, ટીમની સ્ટાર બેટ્સમેન, અમેલિયા કેરે, શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું. તેણીએ એક શાનદાર સદી ફટકારી; જો લક્ષ્ય આટલી જલ્દી પૂર્ણ ન થયું હોત, તો અમેલિયા બેવડી સદી પૂર્ણ કરી શકી હોત.

પહેલા બેટિંગ કરતા દક્ષિણ આફ્રિકાએ 346 રન બનાવ્યા

ન્યૂઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ટીમો વચ્ચે હાલમાં વનડે શ્રેણી રમાઈ રહી છે. શ્રેણીની બીજી મેચ 31 માર્ચે રમાઈ હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે 50 ઓવરમાં છ વિકેટ ગુમાવીને 346 રનનો જબરદસ્ત સ્કોર બનાવ્યો હતો. દક્ષિણ આફ્રિકા માટે, એનેકે બોશે વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં 90 બોલમાં 91 રન સફળતાપૂર્વક બનાવ્યા હતા; જોકે, તે પોતાની સદી પૂર્ણ કરવામાં થોડી જ દૂર રહી હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાની કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ડે પણ 74 બોલમાં 69 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. ક્લો ટ્રાયોને અંતિમ કેટલીક ઓવરમાં ઝડપથી રન બનાવ્યા હતા, જેમાં માત્ર 25 બોલમાં 52 રન બનાવ્યા હતા.

ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરવા આવી અમેલિયા કર

ન્યુઝીલેન્ડ સામે હવે 347 રનનો લક્ષ્યાંક હતો. તે એક વિશાળ લક્ષ્ય હતું, જેનો મહિલા વનડે ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ક્યારેય સફળતાપૂર્વક પીછો કરવામાં આવ્યો ન હતો. પરિણામે, એવું લાગતું હતું કે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ વિજયી બનશે; જોકે, ન્યૂઝીલેન્ડની નવી કેપ્ટન એમેલિયા કેરની યોજના સંપૂર્ણપણે અલગ હતી. ન્યૂઝીલેન્ડની ઓપનિંગ બેટ્સમેન, સુઝી બેટ્સ, ફક્ત આઠ રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ. તેના ગયા પછી, એમેલિયા કેર ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરવા માટે આવી. જોકે તેને બીજા છેડેથી વધુ ટેકો મળ્યો ન હતો, તેણીએ વિકેટના એક છેડે પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું અને જબરદસ્ત કુશળતાથી બેટિંગ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું.

અમેલિયા કરના 139 બોલમાં 179 રન

અમેલિયા કરની શાનદાર બેટિંગના કારણે ન્યુઝીલેન્ડે ફક્ત 49.4 ઓવરમાં કુલ 350 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી. અમેલિયા કેરે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 139 બોલમાં 179 રન બનાવ્યા. તેની ઇનિંગમાં એક છગ્ગો અને 23 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો, અને તે અંત સુધી અણનમ રહી. ઇસાબેલા ગેઝે અમેલિયાને થોડા સમય માટે મૂલ્યવાન ટેકો આપ્યો, 48 બોલમાં 68 રનનું યોગદાન આપ્યું.

ભારતીય મહિલા ટીમનો રેકોર્ડ તૂટી ગયો

પહેલાં, મહિલા વનડેમાં સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝનો રેકોર્ડ ભારતીય મહિલા ટીમના નામે હતો. વનડે વર્લ્ડ કપ દરમિયાન, ભારત સામે ઓસ્ટ્રેલિયાએ 338 રન બનાવ્યા હતા જવાબમાં ભારતે પાંચ વિકેટ ગુમાવીને 341 રન બનાવીને મેચ જીતી હતી. જોકે, આ રેકોર્ડ હવે બીજા સ્થાને સરકી ગયો છે.

TAGGED:

NZ VS SA
ODI HIGHEST RUNS CHASE
HIGHEST RUNS CHASE IN WOMANS
NEW ZEALAND WOMANS TEAM
NZ W VS SA W

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.