IND vs NZ ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડી અચાનક ટીમમાંથી બહાર
IND VS NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ 19 નવેમ્બરથી શરૂ થઈ રહી છે.
Published : November 17, 2026 at 4:21 PM IST
IND VS NZ: હવે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણીનો વારો છે. ભારતે પહેલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી જીતી, પછી ODI શ્રેણી પણ જીતી. હવે ટેસ્ટ શ્રેણી શરૂ થવાની છે. બે ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ 19 નવેમ્બરે વેલિંગ્ટનમાં રમાનારી છે. પરંતુ તે પહેલા, ન્યુઝીલેન્ડને મોટો ફટકો પડ્યો છે. સ્ટાર ખેલાડી મિશેલ સેન્ટનર શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. એવું લાગે છે કે તે એક પણ મેચ રમી શકશે નહીં.
મિશેલ સેન્ટનરને હાથમાં ફ્રેક્ચર થયું, ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી બહાર
મિશેલ સેન્ટનર ODI શ્રેણીમાં ન્યુઝીલેન્ડનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા હતો. ટોમ લેથમ ટેસ્ટમાં કેપ્ટનશીપ કરી રહ્યો છે, પરંતુ સેન્ટનરને ટીમના મુખ્ય સભ્ય તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે એવું જાણવા મળ્યું છે કે તે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તેના જમણા હાથમાં ફ્રેક્ચર થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. 15 નવેમ્બરના રોજ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની શ્રેણીની અંતિમ અને પાંચમી ODI મેચ દરમિયાન બેટિંગ કરતી વખતે તેને ઈજા થઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. બાદમાં જાણવા મળ્યું કે ઈજા ગંભીર હતી અને તેના કારણે ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
Mitchell Santner has been ruled out of the Tests against India with a fracture on his right hand. Santner was struck on the hand while batting in the fifth ODI in Mount Maunganui. All-rounder Dean Foxcroft has been named his replacement. https://t.co/zaN3ob7FiP— Cricbuzz (@cricbuzz) November 17, 2026
સેન્ટનરના સ્થાને ડીન ફોક્સક્રોફ્ટ ટીમમાં જોડાયો
ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટે જાહેરાત કરી છે કે ,સેન્ટનર ભારત સામેની બંને ટેસ્ટ મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે અને તેની ઈજાની સારવાર ચાલી રહી છે. ભારત સામે રમ્યા બાદ, ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ ડિસેમ્બરમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ચાર ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમશે. ત્યાં સુધીમાં તે ફિટ થઈ જશે તેવી અપેક્ષા છે. દરમિયાન, એવું પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે સેન્ટનરના રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ડીન ફોક્સક્રોફ્ટ તેમનું સ્થાન લેશે. ડીન ભારત સામે છેલ્લી બે મેચ રમ્યા હતા.
Test cricket returns this Thursday at the Cello Basin Reserve! Secure your tickets now at https://t.co/pLy38Oh8fE 🎟️ #NZvIND https://t.co/AeXaCX9ksX— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 16, 2026
ડીન ફોક્સક્રોફ્ટે ભારત A સામે રમ્યો હતો
ડીન ફોક્સક્રોફ્ટે આયર્લેન્ડ સામે અગાઉ એક ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં તેણે 98 રન બનાવ્યા છે. વધુમાં, તે તાજેતરમાં ભારત A અને ન્યુઝીલેન્ડ A વચ્ચેની બિનસત્તાવાર ટેસ્ટ મેચમાં પણ દેખાયો હતો, જ્યાં તેણે સારી બેટિંગ કરી હતી. આનો અર્થ એ થયો કે તે પહેલા પણ ભારત સામે રમી ચૂક્યો છે, જોકે આ એક બિનસત્તાવાર મેચ હતી.
આ પણ વાંચોઃ