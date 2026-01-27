ન્યુઝીલેન્ડે બાકીની 2 મેચો માટે ટીમમાં મોટા ફેરફાર કર્યા, બે ખેલાડીઓને બહાર કરાયા
બાકીની બે T20 મેચ 28 અને 31 જાન્યુઆરીએ વિશાખાપટ્ટનમ અને તિરુવનંતપુરમમાં રમાશે.
Published : January 27, 2026 at 8:58 PM IST
IND vs NZ : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી ચાલી રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેણીની પ્રથમ ત્રણ મેચ જીતી લીધી છે. બાકીની બે T20 મેચ 28 અને 31 જાન્યુઆરીએ વિશાખાપટ્ટનમ અને તિરુવનંતપુરમમાં રમાશે. ન્યુઝીલેન્ડે આ બે મેચ માટે તેની ટીમમાં કેટલાક ફેરફાર કર્યા છે. ચોથી T20 પહેલા તેમણે બે ખેલાડીઓને રિલીઝ કર્યા છે. ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આ સમાચારની જાહેરાત કરી.
ન્યુઝીલેન્ડે બે ખેલાડીઓને રિલીઝ કર્યા
ન્યુઝીલેન્ડે ચોથી મેચ પહેલા ફાસ્ટ બોલર ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક અને ટિમ રોબિન્સનને ટીમમાંથી રિલીઝ કર્યા છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરેલી પોસ્ટમાં, ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે લખ્યું છે કે ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક અને ટિમ રોબિન્સનને ભારતમાં ન્યુઝીલેન્ડની T20 ટીમમાંથી રિલીઝ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે જીમી નીશમ, લોકી ફર્ગ્યુસન અને ટિમ સીફર્ટ હવે કેમ્પનો ભાગ છે. ફિન એલન 27 જાન્યુઆરીએ તિરુવનંતપુરમમાં ટીમમાં જોડાશે. તે અગાઉ BBLમાં રમી રહ્યો હતો.
Kristian Clarke and Tim Robinson have been released from the BLACKCAPS T20 squad in India with Jimmy Neesham, Lockie Ferguson and Tim Seifert now in camp.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 26, 2026
Finn Allen will be the final squad member to join the side on Thursday in Trivandrum.#INDvNZ pic.twitter.com/PARjD3EsHf
ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક અને ટિમ રોબિન્સનનું સામાન્ય પ્રદર્શન
નોંધનીય છે કે 24 વર્ષીય ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્કે 21 જાન્યુઆરીએ નાગપુરમાં ભારત સામે ન્યૂઝીલેન્ડ માટે T20I ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તે મેચમાં તેણે ચાર ઓવરમાં 40 રન આપીને માત્ર એક વિકેટ લીધી હતી. આ દરમિયાન, રોબિન્સને T20 શ્રેણીની પહેલી મેચમાં 15 બોલમાં 21 રન બનાવ્યા હતા. બીજી T20I માટે ટીમના સ્થાને મેટ હેનરી અને ટિમ સેફર્ટનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. હેનરી અને સેફર્ટ પણ ત્રીજી મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં દેખાયા હતા. ત્યારબાદ ક્લાર્ક અને રોબિન્સનને માત્ર એક-એક મેચ રમ્યા બાદ પડતો મૂકવામાં આવ્યો હતો.
ફિન એલન BBLમાં રમી રહ્યો હતો
ફિન એલન હાલમાં બિગ બેશ લીગમાં પર્થ સ્કોર્ચર્સ સાથે હતો. તેની ટીમે તે સિઝનમાં ટાઇટલ જીત્યું હતું. એલને ટીમના ટાઇટલ અભિયાનમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, 11 મેચમાં 466 રન બનાવ્યા હતા. તે એક જ BBL સિઝનમાં સૌથી વધુ સિક્સર મારનાર બેટ્સમેન પણ બન્યો હતો. તે હવે T20 શ્રેણીની અંતિમ બે મેચ રમશે અને ત્યારબાદ T20 વર્લ્ડ કપમાં રમતા જોવા મળશે.
ટીમ ઇન્ડિયાએ અત્યાર સુધી T20 શ્રેણીમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું છે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં ટીમ ઇન્ડિયાનો દબદબો રહ્યો છે. ભારતે ત્રણેય મેચમાં કિવીઓને એકતરફી રીતે હરાવ્યું છે. ગુવાહાટીમાં રમાયેલી ત્રીજી મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ માત્ર 10 ઓવરમાં 154 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો હતો. ટીમ ઇન્ડિયા હવે બાકીની બે મેચમાં આ પ્રદર્શન જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. ન્યૂઝીલેન્ડ પણ અંતિમ બે મેચમાં વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
આ પણ વાંચો: