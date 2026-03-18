ઓલરાઉન્ડર ગ્લેન ફિલિપ્સનો નવો અવતાર, વીડિયો જોઈ તમે પણ ચોંકી જશો

ન્યુઝીલેન્ડના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર ગ્લેન ફિલિપ્સનો એક નવો અવતાર સામે આવ્યો છે. ફિલિપ્સનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 18, 2026 at 7:02 PM IST

GLENN PHILLIPS PLANE LANDING VIDEO: ન્યુઝીલેન્ડના શાનદાર ઓલરાઉન્ડર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, ફક્ત તેની વિસ્ફોટક બેટિંગ માટે જ નહીં પરંતુ પીચ પર તેની આશ્ચર્યજનક ફિલ્ડિંગ કુશળતા માટે પણ પ્રખ્યાત છે. અનેક પ્રસંગોએ, ફિલિપ્સ હવામાં ઉડતો અને આકર્ષક કેચ લેતો જોવા મળે છે - એવા પરાક્રમો જે ચાહકોને સંપૂર્ણપણે મંત્રમુગ્ધ કરી દે છે. ક્રિકેટના મેદાન પર શાનદાર ડાઇવ કરવા માટે ટેવાયેલા ફિલિપ્સે હવે વિમાન ઉડાડીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. હાલમાં તેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તે કોકપીટમાં બેઠો છે, એક વ્યાવસાયિક પાઇલટની જેમ વિમાન ચલાવતો જોવા મળે છે.

ગ્લેન ફિલિપ્સે વિમાન ઉડાડ્યું

હકીકતમાં, ન્યુઝીલેન્ડના સ્ટાર ક્રિકેટર ગ્લેન ફિલિપ્સે મંગળવાર, 17 માર્ચના રોજ ઓકલેન્ડના આર્ડમોર એરોડ્રોમ ખાતે એક હળવા વિમાનનું શાનદાર અને સલામત ઉતરાણ કર્યું. ફિલિપ્સ એક વ્યાવસાયિક પાઇલટની જેમ કોકપીટમાંથી વિમાનનું પાઇલટ કરતા જોવા મળ્યા - એક એવું દૃશ્ય જેણે વિશ્વભરના ક્રિકેટ ચાહકોને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. તેમણે વ્યક્તિગત રીતે તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર આ પરાક્રમનો એક વીડિયો શેર કર્યો, જે હવે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

જો ક્રિકેટર ન હોત, તો તે પાઇલટ બન્યો હોત

અહેવાલો અનુસાર, ગ્લેન ફિલિપ્સે પહેલેથી જ પોતાનું પ્રાઇવેટ પાઇલટ લાઇસન્સ (PPL) મેળવી લીધું છે અને હવે તે કોમર્શિયલ પાઇલટ લાઇસન્સ માટે તૈયારી કરી રહ્યો છે. તેણે તાજેતરમાં આર્ડમોર ફ્લાઇંગ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રશિક્ષકો સાથે વાતચીત કરી હતી. ફિલિપ્સે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે તેને ઉડાન ભરવાનો ખૂબ શોખ છે. તેણે પોતે કહ્યું હતું કે જો તે ક્રિકેટર ન હોત, તો તેણે પાઇલટ બનવાનું પસંદ કર્યું હોત.

ફિલિપ્સે કહ્યું, "આ મારો મોટો શોખ છે. જો હું ક્રિકેટ ન રમતો હોત અને દુનિયાના બધા પૈસા હોત, તો હું કદાચ પાઇલટ બનીત. મને હવામાં ઉડવાનું ખૂબ ગમે છે. મારા શોખને પૂર્ણ કરવા માટે પર્વતોમાં જવું અને પાઇલટ બનવું એ મારી પહેલી પસંદગી હશે."

IPL 2026 માં ગુજરાત તરફથી જોવા મળશે

29 વર્ષીય ગ્લેન ફિલિપ્સ હવે IPL 2026 સીઝનમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી રમતા જોવા મળશે. IPL માં અત્યાર સુધી, ફિલિપ્સે 8 મેચ રમી છે, જેમાં 65 રન બનાવ્યા છે અને 2 વિકેટ લીધી છે. દરમિયાન, તેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી પર નજર કરીએ તો, તેણે ન્યૂઝીલેન્ડ માટે અત્યાર સુધી રમેલી 97 T20 મેચોમાં 85 ઇનિંગ્સમાં 2,286 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 2 સદી અને 12 અડધી સદી પણ નોંધાવી છે. વધુમાં, તેણે T20I માં 9 વિકેટ લીધી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. MI ના મુખ્ય કોચનું રોહિત શર્મા અંગે મોટું નિવેદન, 'ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર'ની ભૂમિકા પર તોડ્યું મૌન
  2. ICC ODI RANKING: પાકિસ્તાની ખેલાડીનો થયો મોટો ફાયદો, જુઓ ભારતીય ખેલાડીઓ કયા સ્થાને છે

