બીજી ટેસ્ટ પહેલાં ન્યૂઝીલેન્ડને મોટો ઝટકો, ઈજાને કારણે બ્લેર ટિકનર બહાર
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ મેચ ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં રમાવાની છે. આ મેચ પહેલા ન્યુઝીલેન્ડને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.
Published : November 24, 2026 at 1:00 PM IST
IND VS NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચ 27 નવેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. વેલિંગ્ટનમાં રમાયેલી પહેલી મેચ ડ્રો રહી હતી, અને શ્રેણી હાલમાં 0-0 થી બરાબર છે. હવે, બંને ટીમો બીજી અને અંતિમ ટેસ્ટ જીતીને ટેસ્ટ શ્રેણી પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કરશે. ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં રમાનારી બીજી ટેસ્ટ મેચ પહેલા ન્યુઝીલેન્ડને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. તેમના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર બ્લેર ટિકનર ઘાયલ થયો છે.
બ્લેર ટિકનર ઈજાને કારણે બહાર
ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટે જાહેરાત કરી છે કે તેમના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર, બ્લેર ટિકનર, બીજી ટેસ્ટનો ભાગ રહેશે નહીં. તેને હેમસ્ટ્રિંગની ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે બીજી ટેસ્ટ માટે ફિટ થઈ શક્યો ન હતો. વેલિંગ્ટનમાં પ્રેક્ટિસ કરતી વખતે ટિકનરને જમણા હેમસ્ટ્રિંગમાં ઈજા થઈ હતી. તપાસ પછી, એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે તે હવે બીજી ટેસ્ટ માટે પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
An update to the squad ahead of the second Test against India starting on Friday at Hagley Oval. Wishing Ticks all the best with his recovery 🖤 #NZvIND | 📸 = @PhotosportNZ https://t.co/3dP49g29lv— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 23, 2026
બ્લેર ODI અને T20I માં ન્યુઝીલેન્ડ ટીમનો મુખ્ય સભ્ય છે અને તેનો ટેસ્ટ રેકોર્ડ પણ મજબૂત છે. તેણે કિવીઝ માટે છ ટેસ્ટ રમી છે, જેમાં 22 વિકેટ લીધી છે. જોકે બ્લેર પહેલી ટેસ્ટ ચૂકી ગયો હતો, જો તે ફિટ હોત, તો તેને બીજી ટેસ્ટમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હોત.
ટિકનરના રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત
ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટે બ્લેર ટિકનરના રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરી છે. સાથી ઝડપી બોલર મેટ ફિશર હવે બીજી ટેસ્ટ પહેલા ન્યુઝીલેન્ડની 14 સભ્યોની ટીમનો ભાગ બનશે. તેણે ભારત સામેની તાજેતરની ODI શ્રેણીમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેમાં તેણે છ વિકેટ લીધી હતી. આ પ્રદર્શનના આધારે, પસંદગીકારોએ તેને ટીમમાં સામેલ કર્યો છે.
Only the second drawn Test at the Basin Reserve since 2015. A rare result in Wellington! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 5, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/WuHJVuYi73— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 23, 2026
ફિલિપ્સ અને મિશેલે પ્રથમ ટેસ્ટમાં લાજ બચાવી
વેલિંગ્ટન ટેસ્ટમાં, ન્યુઝીલેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 368 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ 9 વિકેટ ગુમાવીને 720 રન બનાવ્યા. ભારત પાસે 352 રનની લીડ હતી અને ન્યુઝીલેન્ડને આઉટ કરીને જીતી શક્યું હોત. ભારત, 176 રનમાં 5 વિકેટ ગુમાવી દેતા, જીતની નજીક હતું. જોકે, ગ્લેન ફિલિપ્સ અને ડેરિલ મિશેલે સાવધાનીપૂર્વક બેટિંગ કરી, જેના કારણે મેચ ડ્રો થઈ. બાદમાં, બંને ટીમોના સભ્યોએ હાથ મિલાવ્યા અને મેચનો અંત ડ્રોમાં કર્યો.
ન્યુઝીલેન્ડની અપડેટેડ ટીમ: ટોમ લેથમ (કેપ્ટન), ટોમ બ્લંડેલ, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, મેટ ફિશર, ડીન ફોક્સક્રોફ્ટ, મેટ હેનરી, કાયલ જેમીસન, ડેરિલ મિશેલ, હેનરી નિકોલ્સ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, રચિન રવિન્દ્ર, નાથન સ્મિથ, વિલ યંગ.
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