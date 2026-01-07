ન્યુઝીલેન્ડે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ટીમની જાહેરાત કરી, અનુભવી સ્પિનરને અપાઈ જવાબદારી
ન્યુઝીલેન્ડે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે તેની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે.
Published : January 7, 2026 at 1:26 PM IST
NZ T20 World Cup squad: ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ભારત અને શ્રીલંકામાં સંયુક્ત રીતે યોજાઈ રહ્યો છે, અને 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 20 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે, જેમાં ન્યુઝીલેન્ડ પણ સામેલ છે. કિવી ક્રિકેટ બોર્ડે આ મહત્વપૂર્ણ ટુર્નામેન્ટ માટે તેની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં ઘણા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે જે હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી. આગામી T20 વર્લ્ડ કપ માટે ન્યુઝીલેન્ડને ગ્રુપ Dમાં મૂકવામાં આવ્યું છે, જ્યાં તે 8 ફેબ્રુઆરીએ અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચથી તેના અભિયાનની શરૂઆત કરશે.
લોકી ફર્ગ્યુસનનો સમાવેશ:
ન્યુઝીલેન્ડે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે તેની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં લાંબા સમયથી સભ્ય અને અનુભવી સ્પિન બોલર મિશેલ સેન્ટનરને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે. ટીમમાં ફિન એલન અને માર્ક ચેપમેનનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે બંને અનફિટતાના સમયગાળા પછી સંપૂર્ણપણે ફિટ થયા પછી મેદાનમાં પાછા ફરશે. ફાસ્ટ બોલર લોકી ફર્ગ્યુસનનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે હાલમાં ફિટનેસ સમસ્યાઓથી સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે અને નવેમ્બર 2024 થી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમ્યો નથી.
Ready for India and Sri Lanka 🫡— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 6, 2026
Your BLACKCAPS squad for next month's ICC Men's T20 World Cup 🏆 #T20WorldCup pic.twitter.com/RQGQfDHh7X
કિવી ક્રિકેટ બોર્ડે પણ આ ખેલાડીઓ અંગે એક નિવેદન જારી કર્યું છે, જેમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે જ્યારે બધા ખેલાડીઓ સંપૂર્ણપણે ફિટ થશે ત્યારે તેમને આયોજનબદ્ધ રીતે મેદાનમાં ઉતારવામાં આવશે અને ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં ઉપલબ્ધ રહેશે. કિવી ટીમમાં એડમ મિલ્ને, જે છેલ્લે જુલાઈ 2025 માં રમ્યો હતો, અને જીમી નીશમનો પણ સમાવેશ થાય છે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ
મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ફિન એલન, માઈકલ બ્રેસવેલ, માર્ક ચેપમેન, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, લોકી ફર્ગ્યુસન, મેટ હેનરી, ડેરિલ મિશેલ, એડમ મિલ્ને, જેમ્સ નીશમ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, રચિન રવિન્દ્ર, ટિમ સીફર્ટ, ઇશ સોઢી.
ન્યૂઝીલેન્ડનો T20 વર્લ્ડ કપ કાર્યક્રમ
ન્યુઝીલેન્ડને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ગ્રુપ D માં અફઘાનિસ્તાન, દક્ષિણ આફ્રિકા, કેનેડા અને UAE સાથે મૂકવામાં આવ્યું છે. ન્યૂઝીલેન્ડ પોતાની પહેલી મેચ 8 ફેબ્રુઆરીએ ચેન્નાઈમાં અફઘાનિસ્તાન સામે રમશે, ત્યારબાદ 10 ફેબ્રુઆરીએ UAE સામે બીજી મેચ રમશે. ન્યૂઝીલેન્ડ પોતાની ત્રીજી મેચ 14 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદ સ્ટેડિયમ ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમશે, જ્યારે કેનેડા સામેની તેની છેલ્લી ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ 17 ફેબ્રુઆરીએ ચેન્નાઈ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
આ પણ વાંચો: