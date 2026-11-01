ન્યુઝીલેન્ડે ભારતને 7 વિકેટથી હરાવ્યું, ભારતે શ્રેણી 3-2થી જીતી
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહેલી 5 મેચની T20 શ્રેણીની છેલ્લી મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ 7 વિકેટથી જીતવામાં સફળ રહી.
Published : November 1, 2026 at 4:55 PM IST
NZ VS IND: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની અંતિમ મેચ હેમિલ્ટનના સેડન પાર્ક ખાતે રમાઈ હતી, જ્યાં યજમાન ટીમે સાત વિકેટથી વિજય મેળવ્યો હતો. 192 રનનો લક્ષ્યાંક મુકતા, ન્યુઝીલેન્ડે ટિમ સીફર્ટના મહત્વપૂર્ણ 93 અને ગ્લેન ફિલિપ્સના અણનમ 65 રનની મદદથી ફક્ત 18 ઓવરમાં જ તેનો પીછો કરી લીધો. ભારત તરફથી અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ એક-એક વિકેટ લીધી.
ભારતની શરૂઆત ખરાબ રહી
હેમિલ્ટનના સેડન પાર્કમાં ટોસ હાર્યા બાદ, ભારતની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી, જેમાં અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસન માત્ર 4 રનમાં આઉટ થઈ ગયા હતા. આ પછી, ઇશાન કિશન અને કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે માત્ર ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી નહીં પરંતુ ત્રીજી વિકેટ માટે 93 રન ઉમેરીને મોટા સ્કોરનો પાયો પણ નાખ્યો. ઇશાન કિશન 32 બોલમાં 61 રન બનાવવામાં સફળ રહ્યો, જ્યારે કેપ્ટન ઐયરે 23 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા. ન્યુઝીલેન્ડ તરફથી એડમ મિલ્ને સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે નાથન સ્મિથ અને બ્લેર ટિકનરે બે-બે વિકેટ લીધી.
A spirited finish from New Zealand as they claim the final match and narrow the T20I series margin to 3-2 against India 👏 📝: https://t.co/UM9iULA5D1 https://t.co/9UCCRC4ntQ— ICC (@ICC) November 1, 2026
નમન અને નીતિશની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી
ઈશાન કિશન અને કેપ્ટન ઐયરના ગયા પછી, ટીમ ઈન્ડિયાનો દાવ ફરી એકવાર ડગમગતો દેખાયો. આ પછી, નમન ધીર અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ માત્ર દાવને સ્થિર કર્યો નહીં પરંતુ છઠ્ઠી વિકેટ માટે 46 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી સાથે સ્કોરને 190 સુધી પહોંચાડવામાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. નમન ધીરે 33 રન બનાવ્યા, જ્યારે નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ 22 રન બનાવ્યા.
𝙒.𝙄.𝙉.𝙉.𝙀.𝙍.𝙎 🏆 #TeamIndia celebrate with the trophy after a T20I series victory to remember 🥳 #NZvIND https://t.co/Xvzm8xYJhQ— BCCI (@BCCI) November 1, 2026
સીફર્ટ 93 રન બનાવીને આઉટ થયો
192 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ન્યુઝીલેન્ડની શરૂઆત ખરાબ રહી, જેમાં ફિન એલન 9 રન પર આઉટ થઈ ગયો. ત્યારબાદ ડેરિલ મિશેલ ટિમ સીફર્ટ સાથે બીજી વિકેટ માટે 73 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. ત્યારબાદ મિશેલ 29 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો. આ દરમિયાન, શાનદાર ફોર્મમાં ચાલી રહેલા ગ્લેન ફિલિપ્સે અને સીફર્ટે ત્રીજી વિકેટ માટે 86 રન ઉમેર્યા, જેનાથી મેચ એકતરફી બની ગઈ. સીફર્ટ 93 રન બનાવીને આઉટ થયો, પરંતુ ફિલિપ્સ અંત સુધી 65 રન બનાવી અણનમ રહ્યો.
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