T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા દિગ્ગજ ખેલાડીએ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી, IPL માં દિલ્હીની ટીમથી રમ્યો છે

ડગ બ્રેસવેલે 2011 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો અને તે વર્ષે ત્રણેય ફોર્મેટમાં ડેબ્યૂ કર્યું.

ડગ બ્રેસવેલ
ડગ બ્રેસવેલ (IANS)
December 29, 2025

હૈદરાબાદ: ન્યુઝીલેન્ડના ઓલરાઉન્ડર ડગ બ્રેસવેલે ક્રિકેટના તમામ સ્વરૂપોમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. તેમણે 2011 થી 2023 દરમિયાન તેણે 28 ટેસ્ટ, 21 ODI અને 20 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, 35 વર્ષીય ખેલાડીએ કુલ 150 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ લીધી હતી.

બ્રેસવેલે શું કહ્યું?

બ્રેસવેલે એક નિવેદનમાં કહ્યું, "આ મારા જીવનનો ગર્વનો ભાગ રહ્યો છે, અને એક યુવાન ક્રિકેટર તરીકે હું આ જ ઇચ્છતો હતો. ક્રિકેટ દ્વારા મને મળેલી તકો માટે અને મારા ઘરેલુ કારકિર્દી દરમિયાન મારા દેશ તેમજ સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ માટે રમવાની તક માટે હું હંમેશા આભારી રહીશ."

"હું આ ક્ષણે મારી સાથે રમી ચૂકેલા તમામ સાથી ખેલાડીઓ અને કોચ અને મેનેજમેન્ટનો આભાર માનવા માંગુ છું જેઓ રસ્તામાં મારી સાથે રહ્યા છે, તેમણે મારા માટે જે કંઈ કર્યું છે તે માટે." તેમણે વધુમાં કહ્યું, 'ફર્સ્ટ ક્લાસ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમવું મારા માટે આનંદની વાત છે, અને મને આટલા લાંબા સમય સુધી રમવા અને રમતનો આનંદ માણવા દેવા બદલ હું બધાનો આભારી છું.'

ડગ બ્રેસવેલની ક્રિકેટ કારકિર્દી

ડગ બ્રેસવેલે 2011 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો અને તે વર્ષે ત્રણેય ફોર્મેટમાં ડેબ્યૂ કર્યું. જોકે, ફાસ્ટ બોલરની છેલ્લી મેચ 2013 માં વેલિંગ્ટનમાં શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ મેચ હતી. બ્રેસવેલે તેની 28 ટેસ્ટમાં કુલ 74 વિકેટ લીધી હતી, જેમાં સફેદ બોલની મેચોમાં 46 વિકેટનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં 26 વનડે અને 20 ટી20 માંનો સમાવેશ થાય છે.

બ્રેસવેલનું યાદગાર પ્રદર્શન

બ્રેસવેલનું સૌથી પ્રભાવશાળી અને યાદગાર પ્રદર્શન તેની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચમાં આવ્યું, જ્યારે તેણે હોબાર્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવવા માટે શાનદાર બોલિંગ કરી, ચોથી ઇનિંગમાં 40 રન આપીને 6 વિકેટ લીધી, જેનાથી ન્યૂઝીલેન્ડને 7 રનથી ટેસ્ટ જીતવામાં મદદ મળી. આ છેલ્લી વખત હતું જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડે ઓસ્ટ્રેલિયાને ટેસ્ટ મેચમાં હરાવ્યું હતું. ત્યારથી તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયાને ટેસ્ટમાં હરાવી શક્યા નથી.

ફર્સ્ટ-ક્લાસ કારકિર્દી

બ્રેસવેલ ન્યૂઝીલેન્ડના થોડા આધુનિક ઓલરાઉન્ડરોમાંના એક છે જેમણે 4,000 રન અને 400 કારકિર્દી વિકેટનો શ્રેષ્ઠ ફર્સ્ટ-ક્લાસ ડબલ હાંસલ કર્યો છે, જેમાંથી 3,029 રન અને 258 વિકેટ સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ માટે હતી, જે ટીમના ઇતિહાસમાં શ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડ રેકોર્ડ છે.

IPL કારકિર્દી

સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ માટે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમવા ઉપરાંત, બ્રેસવેલ ઇંગ્લિશ કાઉન્ટી ક્રિકેટમાં એસેક્સ અને નોર્થમ્પ્ટનશાયર માટે પણ રમી ચૂક્યો છે. તે IPL 2012 માં દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ (હવે દિલ્હી કેપિટલ્સ) માટે પણ રમ્યો હતો, જ્યાં તેણે ફક્ત એક જ મેચ રમી હતી, જેમાં 4 ઓવરમાં 32 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી હતી. બ્રેસવેલ દક્ષિણ આફ્રિકન SA20 લીગ 2024 માં જોબર્ગ સુપર કિંગ્સ માટે અને આ વર્ષની શરૂઆતમાં ગ્લોબલ સુપર લીગમાં સેન્ટ્રલ સ્ટેગ્સ માટે પણ રમ્યો હતો.

