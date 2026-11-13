NZ BEAT IND: ટીમ ઈન્ડિયાની શર્મનાક હાર, ચોથી વનડેમાં ન્યુઝીલેન્ડે 244 રનથી હરાવ્યું
માઉન્ટ મૌંગાનુઈમાં રમાયેલી ચોથી વનડેમાં ટીમ ઈન્ડિયાને હારનો સામનો કરવો પડ્યો. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી જેવા બેટ્સમેન આ મેચમાં મોટો સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળ ગયા.
Published : November 13, 2026 at 2:25 PM IST
IND VS NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ODI શ્રેણીની ચોથી મેચ માઉન્ટ મૌંગાનુઈના બે ઓવલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને 244 રનથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ODIમાં ભારતનો સૌથી મોટો પરાજય છે. તે જ સમયે, ODI ક્રિકેટમાં રનની દ્રષ્ટિએ આ ભારતનો બીજો સૌથી મોટો પરાજય છે. આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ 50 ઓવરમાં 333 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. આ મેચમાં કિવી ટીમ માટે વિલ યંગે શાનદાર સદી ફટકારી હતી. જવાબમાં, ટીમ ઈન્ડિયા 26.4 ઓવરમાં માત્ર 89 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ન્યૂઝીલેન્ડ માટે વિલ યંગ અને મેટ હેનરી આ મેચના હીરો રહ્યા હતા.
વિલ યંગે શાનદાર સદી ફટકારી
ન્યૂઝીલેન્ડની ઇનિંગનો સૌથી મોટો હીરો વિલ યંગ હતો, જેણે શાનદાર બેટિંગ કરી અને 108 બોલમાં 125 રન બનાવ્યા, જેમાં 14 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, ઇનિંગની શરૂઆતમાં તેને બે જીવનદાન આપવામાં આવ્યું હતું, જેનો તેણે પૂરો ફાયદો ઉઠાવ્યો. ટિમ સીફર્ટે પણ આક્રમક બેટિંગ કરી, 48 બોલમાં 58 રનની અડધી સદી ફટકારી. સાથે મળીને, તેમણે પ્રથમ વિકેટ માટે 85 રન ઉમેર્યા અને ટીમને મજબૂત શરૂઆત અપાવી. ફિન એલને પણ વચ્ચેની ઓવરોમાં ઝડપી 41 રન બનાવ્યા. અંતે, કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનર (24 રન), ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક (22 રન), અને કાયલ જેમીસન (અણનમ 19 રન) એ ઉપયોગી ઇનિંગ રમીને સ્કોર 330 ને પાર પહોંચાડ્યો. ભારત માટે, અક્ષર પટેલ, આકિબ નબી અને ગુર્નુર બ્રારે બે-બે વિકેટ લીધી.
New Zealand dominate proceedings in Mount Maunganui to stage a comeback in the ODI series against India 💪 📝: https://t.co/tfd7SvNYxI https://t.co/ZVKEWLSuvo— ICC (@ICC) November 13, 2026
રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી નિષ્ફળ ગયા
ટીમ ઇન્ડિયાની શરૂઆત ખરાબ રહી. પહેલી જ ઓવરમાં, ન્યૂઝીલેન્ડના ફાસ્ટ બોલર મેટ હેનરીએ ત્રણ ફટકા માર્યા. કેપ્ટન રોહિત શર્મા પહેલા આઉટ થયા, ત્યારબાદ વિરાટ કોહલી અને ત્યારબાદ કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર. ત્રણેય બેટ્સમેન મેચમાં રન બનાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. આ મેચમાં ત્રણ ભારતીય બેટ્સમેન બે આંકડા સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યા. ટીમ તરફથી ઈશાન કિશનએ સૌથી વધુ 27 રન બનાવ્યા, ત્યારબાદ અક્ષર પટેલે 21 રન બનાવ્યા. બાકીના બેટ્સમેન ડિલિવર કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી મેટ હેનરીએ સૌથી વધુ 6 વિકેટ લીધી. મેથ્યુ ફિશરે ત્રણ અને કાયલ જેમિસને એક વિકેટ લીધી.
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