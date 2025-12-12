ETV Bharat / sports

WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટો ઉલટફેર, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ પર ન્યુઝીલેન્ડની જીતથી ભારતને નુકસાન

વેલિંગ્ટનમાં 9 વિકેટથી જીત મેળવીને ન્યુઝીલેન્ડે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી છે.

December 12, 2025

હૈદરાબાદ: ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમે શાનદાર પ્રદર્શનના કારણે ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 9 વિકેટથી હરાવ્યું. આ સાથે, ન્યૂઝીલેન્ડ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની હોમ શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ છે. ત્રણ મેચની શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ હાર્યા બાદ, ન્યૂઝીલેન્ડે શુક્રવાર, 12 ડિસેમ્બરના રોજ વેલિંગ્ટનમાં બેસિન રિઝર્વ ખાતે કેરેબિયન ટીમને હરાવીને બીજી મેચ જીતી લીધી.

ન્યૂઝીલેન્ડના ઝડપી બોલરોએ બંને ઇનિંગ્સમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને વિરોધી ટીમને ઓછા સ્કોર પર આઉટ કરી. જેકબ ડફીએ કુલ 6 વિકેટ લીધી, જ્યારે બ્લેર ટિકનરે પણ પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં પ્રભાવશાળી બોલિંગ કરી, 4 વિકેટ લીધી, પરંતુ બાદમાં ઈજાને કારણે તે મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો.

ન્યૂઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને મુલાકાતીઓને બેટિંગમાં ઉતાર્યા. તેમના ઝડપી બોલરોએ શાનદાર બોલિંગ કરી, જેમાં બ્લેર ટિકનરની ચાર અને માઈકલ રેની ત્રણ વિકેટનો સમાવેશ થાય છે. બ્લેક કેપ્સે સામૂહિક પ્રયાસથી વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 205 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું. શાઈ હોપ (47) અને જોન કેમ્પબેલ (44) એ સારી શરૂઆત આપી, પરંતુ બંનેમાંથી કોઈ પણ તેને નોંધપાત્ર સ્કોરમાં ફેરવી શક્યું નહીં.

જવાબમાં ન્યૂઝીલેન્ડે ડેવોન કોનવે (60) અને મિશેલ હે (61) ની અડધી સદીની મદદથી 278 રન બનાવ્યા. આ બે અડધી સદીની મદદથી, ન્યૂઝીલેન્ડે પ્રથમ ઇનિંગમાં 73 રનની લીડ મેળવી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે એન્ડરસન ફિલિપે ત્રણ વિકેટ લીધી.

બીજા દાવમાં, વેસ્ટ ઇન્ડીઝના બેટ્સમેન કિવી બોલરોના પડકારજનક પડકારોનો જવાબ આપવામાં નિષ્ફળ ગયા. જેકબ ડફીએ પાંચ વિકેટ લીધી અને માઈકલ રેએ ત્રણ બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા, જેનાથી મુલાકાતી ટીમ 128 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ફક્ત ચાર બેટ્સમેન બે આંકડામાં રન બનાવી શક્યા, જેમાં કેવેમ હોજે 35 રન સાથે સૌથી આગળ રહ્યા.

ન્યુઝીલેન્ડના બોલરોના શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે, તેમને 56 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો. બ્લેક કેપ્સે એક વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો અને શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી. ન્યૂઝીલેન્ડ માટે ડેવિન કોનવેએ 28 અને કેન વિલિયમસને 16 રન બનાવ્યા.

ન્યુઝીલેન્ડ WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં ચોથા સ્થાને

આ શ્રેણીની પહેલી મેચ ડ્રો થયા બાદ ન્યૂઝીલેન્ડ સાતમા સ્થાને સરકી ગયું હતું. જોકે, તેઓ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) ચક્ર 2025-27 ની પોતાની પહેલી જીત સાથે ચોથા સ્થાને પરત ફર્યા છે. ભારત WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં પાંચમા સ્થાનેથી છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગયું છે.

WTC POINTS TABLE
