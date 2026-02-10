ETV Bharat / sports

NZ vs UAE: ફિન એલન અને સીફર્ટના તોફાની બેટિંગ, ન્યુઝીલેન્ડે યુએઈને 10 વિકેટથી હરાવ્યું

ન્યુઝીલેન્ડે એકતરફી મેચમાં યુએઈને 10 વિકેટથી હરાવ્યું. ફિન એલન અને ટિમ સીફર્ટે બેટિંગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું.

ફિન એલન અને ટિમ સીફર્ટ
ફિન એલન અને ટિમ સીફર્ટ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 10, 2026 at 7:40 PM IST

NZ vs UAE: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ન્યુઝીલેન્ડનું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન ચાલુ છે. ચેન્નાઈના એમ. ચિદમ્બરમ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી એકતરફી મેચમાં કિવીઓએ UAE ને 10 વિકેટથી કચડી નાખ્યું. ફિન એલન અને ટિમ સીફર્ટે બેટિંગથી તબાહી મચાવી.

યુએઈનું બોલિંગ આક્રમણ સીફર્ટ અને એલન સામે સંપૂર્ણપણે લાચાર દેખાતું હતું. સીફર્ટે વિસ્ફોટક બેટિંગ કરી, માત્ર 42 બોલમાં 89 રન બનાવ્યા. ફિન એલને પણ 50 બોલમાં 84 રન બનાવ્યા. આ ટુર્નામેન્ટમાં ન્યુઝીલેન્ડનો સતત બીજો વિજય છે.

ફિન એલન અને ટિમ સીફર્ટની ધમાકેદાર શરૂઆત

174 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમે ફિન એલન અને ટિમ સીફર્ટ સાથે ધમાકેદાર શરૂઆત કરી. સીફર્ટ અને એલને યુએઈના બોલિંગ આક્રમણને તોડી પાડ્યું. બંને કિવી બેટ્સમેનોએ મેદાનના ખૂણે ખૂણે શક્તિશાળી શોટ ફટકાર્યા. સીફર્ટે ૨૧૧ ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 89 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી. આ ઇનિંગ દરમિયાન સીફર્ટે 12 ચોગ્ગા અને 3 જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા.

આ દરમિયાન, ફિન એલને 168 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી અણનમ 84 રન બનાવ્યા. એલને પાંચ ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા. બંનેએ T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ભાગીદારીનો રેકોર્ડ બનાવ્યો. તેઓએ 175 રનની અતૂટ ઓપનિંગ ભાગીદારી બનાવી અને ટીમને વિજય તરફ દોરી ગઈ.

વસિમ અને શરાફુની ઇનિંગ્સ નિષ્ફળ ગઈ

અગાઉ, ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કર્યા પછી, UAE એ છ વિકેટ ગુમાવીને 173 રન બનાવ્યા. મોહમ્મદ વસીમે 45 બોલમાં 66 રનની શક્તિશાળી ઇનિંગ્સ રમી, જેમાં ચાર ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા. આલીશાન શરાફુએ 47 બોલમાં 55 રન બનાવ્યા.

સાથે મળીને, તેઓએ બીજી વિકેટ માટે સદીની ભાગીદારી કરી. જોકે, આ બંને બેટ્સમેનોના ગયા પછી, UAE એ નિયમિત અંતરાલે વિકેટ ગુમાવી. બોલિંગમાં, મેટ હેનરીએ ન્યૂઝીલેન્ડ માટે તબાહી મચાવી, 4 ઓવરમાં 37 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી.

