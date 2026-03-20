SA VS NZ: ત્રીજી T20 મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકાને 8 વિકેટથી હરાવ્યું, લોકી ફર્ગ્યુસન પ્લેયર ઓફ ધ મેચ

ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઘરઆંગણે રમાઈ રહેલી 5 મેચની T20 શ્રેણીમાં 2-1ની લીડ મેળવી લીધી છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 20, 2026 at 5:07 PM IST

SA VS NZ 3RD T20I: દક્ષિણ આફ્રિકાની ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ન્યુઝીલેન્ડના પ્રવાસે છે, જ્યાં પાંચ મેચની ટી20 શ્રેણી ચાલી રહી છે. શ્રેણીની ત્રીજી મેચ 20 માર્ચે રમાઈ હતી. ન્યુઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકાને 8 વિકેટથી હરાવીને શ્રેણીમાં 2-1ની લીડ મેળવી હતી. ઘરઆંગણાની ટીમ માટે, લોકી ફર્ગ્યુસને શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું હતું, જ્યારે ટોમ લેથમે બેટિંગ દ્વારા પોતાનું કૌશલ્ય દર્શાવ્યું હતું.

દક્ષિણ આફ્રિકાનું ખરાબ બેટિંગ પ્રદર્શન

પ્રથમ બેટિંગ કરતા, દક્ષિણ આફ્રિકાએ તેમની નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં કુલ 136/9 રન બનાવ્યા હતા. ઓપનિંગ બેટ્સમેન ટોની ડી જોર્ઝીએ 18 બોલમાં 15 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે વિઆન મુલ્ડર ખાતું ખોલ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા. ટીમ માટે જ્યોર્જ લિન્ડે સૌથી વધુ સ્કોરર રહ્યા હતા, તેમણે 19 બોલમાં 23 રનની ઇનિંગ રમી હતી. વધુમાં, ડાયાન ફોરેસ્ટરે 15 બોલમાં 17 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું.

લોકી ફર્ગ્યુસન પ્લેયર ઓફ ધ મેચ બન્યો

ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી લોકી ફર્ગ્યુસને શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું. તેણે ચાર ઓવરમાં એક વિકેટ લીધી, જેમાં 2.25 ના ઇકોનોમી રેટથી માત્ર 9 રન આપ્યા. આ પ્રયાસ માટે, તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો ખિતાબ આપવામાં આવ્યો. દરમિયાન, મિશેલ સેન્ટનર, કાયલ જેમીસન અને બેન સીઅર્સે બે-બે વિકેટ લીધી. તેમના શાનદાર પ્રદર્શનથી, ન્યૂઝીલેન્ડના આ બોલરોએ દક્ષિણ આફ્રિકાને મોટો સ્કોર બનાવતા સફળતાપૂર્વક અટકાવ્યું.

ન્યૂઝીલેન્ડે 16.2 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું

લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ન્યૂઝીલેન્ડે માત્ર 16.2 ઓવરમાં જ પોતાના લક્ષ્યને સફળતાપૂર્વક હાંસલ કર્યું. ઓપનિંગ બેટ્સમેન ડેવોન કોનવેએ 26 બોલમાં 39 રન બનાવ્યા, જ્યારે ટોમ લેથમે 55 બોલમાં 63 રન બનાવ્યા. તેણે 7 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા. વધુમાં, ટિમ રોબિન્સને 17 બોલમાં 17 રનનું યોગદાન આપ્યું. દક્ષિણ આફ્રિકા માટે લુથો સિપામલા અને કેશવ મહારાજે એક-એક વિકેટ લીધી. આ જીત સાથે, ન્યૂઝીલેન્ડે શ્રેણીમાં 2-1ની લીડ મેળવી લીધી છે. પ્રથમ મેચ હાર્યા બાદ, કિવી ટીમે સતત બે મેચ જીતી છે.

