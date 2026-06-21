ENG vs NZ Second Test: ન્યૂઝિલેન્ડે ઈંગ્લેન્ડને 253 રનથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની સીરિઝ 1-1થી બરાબર
રનની રીતે ઈંગ્લેન્ડની ધરતી પર આ ન્યૂઝિલેન્ડનો સૌથી મોટો વિજય છે, મેટ હેનરીએ કરિયરની શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા ટેસ્ટમાં કુલ 11 વિકેટ ઝડપી
Published : June 21, 2026 at 9:27 PM IST
ENG vs NZ Second Test: મેટ હેનરીએ ટેસ્ટ કરિયરનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા પહેલીવાર એક જ મેચમાં 11 વિકેટ લીધી. તેની શાનદાર બોલિંગના દમ પર, ન્યૂઝીલેન્ડે ઈંગ્લેન્ડને 253 રનથી કારમી હાર આપી. ન્યૂઝિલેન્ડે ઓવલ ખાતે રમાયેલી બીજી ટેસ્ટના પાંચમા દિવસે ઈન્ગ્લેન્ડ સામે રમતના પહેલા કલાકમાં જ જીત મેળવી અને શ્રેણી 1-1થી બરાબર કરી.
જીત માટે 463 રનના મુશ્કેલ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, આખી ઈંગ્લેન્ડ ટીમ 209 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. હેનરીએ બીજી ઇનિંગમાં 6-29ના પ્રદર્શન સાથે પોતાનો જાદુ વિખેર્યો. અગાઉ તેણે પ્રથમ ઇનિંગમાં પણ પાંચ વિકેટ લીધી હતી. 11-109નું તેનું આ મેચનું પ્રદર્શન માત્ર તેની કારકિર્દી જ નહીં પરંતુ ન્યૂઝીલેન્ડના બોલર દ્વારા ઇંગ્લેન્ડમાં ટેસ્ટ મેચમાં રેકોર્ડ કરાયેલા શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન રહ્યું.
Victory at The Oval sees the series squared 🏆— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 21, 2026
Matt Henry starred with 6-29 to wrap up the match, finishing with incredible match figures of 11-109 after his five-wicket haul in the first innings.
Next up, Trent Bridge 🏟️ pic.twitter.com/HHRxPbgoL1
આ જીત સાથે, ન્યૂઝીલેન્ડે ઇંગ્લેન્ડની ધરતી પર રનની દ્રષ્ટિએ પોતાની સૌથી મોટી જીત નોંધાવી અને નિર્ણાયક ત્રીજી ટેસ્ટ પહેલા શ્રેણી બરાબર કરી. આ મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડ માટે ગ્લેન ફિલિપ્સ અને હેનરી નિકોલ્સે ઉત્કૃષ્ટ બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું. બંનેએ સદી ફટકારી, જેના કારણે ટીમ શ્રેણીની શરૂઆતની મેચમાં હાર બાદ પાછા ફરવામાં સફળ રહી. ફિલિપ્સે પ્રથમ ઇનિંગમાં 100 રન બનાવ્યા, જ્યારે નિકોલ્સે બીજી ઇનિંગમાં 121 રન બનાવ્યા.
ઇંગ્લેન્ડ માટે, જો રૂટે બંને ઇનિંગમાં સતત સારું પ્રદર્શન કર્યું અને અનુક્રમે 46 અને 77 રન બનાવ્યા. જોફ્રા આર્ચર અને મેથ્યુ ફિશરે બંને ઇનિંગમાં પાંચ-પાંચ વિકેટ લીધી.
Matt Henry strikes! Joe Root and Jofra Archer dismissed within 3 balls.#ENGvNZ | 📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/9v4G7oO4kT— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 21, 2026
આ હાર ઈંગ્લેન્ડ માટે મુશ્કેલ સમયે આવી છે. લોર્ડ્સમાં પહેલી ટેસ્ટ પછી નાઈટક્લબની ઘટનાની તપાસને કારણે કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સ અને ફાસ્ટ બોલર ગુસ એટકિન્સનને ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યા હતા અને પરિણામે તેઓ આ ટેસ્ટમાં ભાગ લઈ શક્યા ન હતા.
તે તપાસનું પરિણામ ટૂંક સમયમાં આવવાની અપેક્ષા છે અને ઈંગ્લેન્ડે ટ્રેન્ટબ્રિજ ખાતેની ત્રીજી ટેસ્ટ માટે હજુ સુધી તેની ટીમની જાહેરાત કરી નથી. પરિસ્થિતિને જોતાં, એવી શક્યતા છે કે સ્ટોક્સ અને એટકિન્સન રવિવારે સવારે કાઉન્ટી મેચોમાંથી હટી ગયા હોવાથી પાછા ફરશે.
ENG vs NZ બીજી ટેસ્ટ: સંક્ષિપ્ત સ્કોર
ન્યુઝીલેન્ડ 391 અને 362
ઇંગ્લેન્ડ 291 અને 209
શ્રેણીની ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ ગુરુવાર, 25 જૂને રમાશે અને વિજેતા ટીમ શ્રેણી જીતી લેશે. ગ્લેન ફિલિપ્સ હાલમાં 181 રન સાથે શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે જ્યારે મેટ હેનરી આ મેચમાં કાયલ જેમિસનને પાછળ છોડીને સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બન્યો છે.
WTC પોઈન્ટ ટેબલ
આ જીત છતાં, WTC પોઈન્ટ ટેબલ પર ન્યુઝીલેન્ડની સ્થિતિમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થયો નથી. તે ચોથા સ્થાને છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ સાતમા સ્થાને છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા ટોચના બે સ્થાનોએ યથાવત છે.
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