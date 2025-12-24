ભારત સામે વન-ડે અને T20 સિરીઝ માટે ન્યુઝીલેન્ડે ટીમની જાહેરાત કરી, બંને ફોર્મેટમાં અલગ અલગ કેપ્ટન
ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે ભારતના પ્રવાસ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 11 જાન્યુઆરીએ રમાશે.
Published : December 24, 2025 at 4:08 PM IST
IND VS NZ: ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ આવતા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં ભારતનો પ્રવાસ કરશે, જેમાં ત્રણ ODI અને પાંચ T20 મેચ રમશે. આ શ્રેણી ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ માટેની તેમની અંતિમ તૈયારીઓનો એક ભાગ છે. ન્યુઝીલેન્ડે આ મહત્વપૂર્ણ શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં ન્યુઝીલેન્ડ A ના ડાબોડી ઓર્થોડોક્સ બોલર જેડન લેનોક્સનો પ્રથમ વખત સમાવેશ થાય છે.
ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા એક મજબૂત ટીમ બનાવવા માટે ડેવોન કોનવે, મિશેલ સેન્ટનર અને માઈકલ બ્રેસવેલ જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ ઉપરાંત લેનોક્સ અને ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક જેવા નવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ કર્યો છે.
માઈકલ બ્રેસવેલ ODI ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે મિશેલ સેન્ટનર T20I ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. લેનોક્સને ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક અને ઉભરતા આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ આદિ અશોક, જોશ ક્લાર્કસન, નિક કેલી અને માઈકલ રે સાથે ODI ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, જેમણે તાજેતરમાં ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું છે.
Your BLACKCAPS ODI and T20I squads for 3 ODIs and 5 T20Is in India next month 🇮🇳— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 23, 2025
Congratulations to Jayden Lennox who earns his maiden international call-up!
Fullstory at https://t.co/3YsfR1Y3Sm or the NZC app 📲 #INDvNZ pic.twitter.com/lbwgJ4bmrN
જેમીસન અને સેન્ટનર પરત ફર્યા
કાઈલ જેમીસન અને મિશેલ સેન્ટનર ન્યૂઝીલેન્ડ માટે રમવા માટે પાછા ફરશે. જેમીસન સીધા ODI અને T20 બંને ટીમમાં પાછો ફર્યો છે, જ્યારે સેન્ટનરને ફક્ત T20 ટીમમાં જ સમાવવામાં આવ્યો છે કારણ કે તે ગ્રોઇન ઇજામાંથી સ્વસ્થ થવાનું ચાલુ રાખે છે અને આ તેની વાપસી યોજનાનો એક ભાગ છે. સેન્ટનરની ગેરહાજરીમાં ODI શ્રેણી દરમિયાન માઈકલ બ્રેસવેલ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, તેની સાથે ડેવોન કોનવે, ડેરિલ મિશેલ, વિલ યંગ અને હેનરી નિકોલ્સ જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ પણ હશે.
Up Next: 3 ODIs and 5 T20Is against India, starting in Vadodara on January 11 🇮🇳 #INDvNZ | 📸 = @PhotosportNZ pic.twitter.com/X7UuHYP6OZ— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 23, 2025
ભારત પ્રવાસ માટે ODI ટીમ
માઈકલ બ્રેસવેલ (કેપ્ટન), આદિ અશોક, ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક, જોશ ક્લાર્કસન, ડેવોન કોનવે, ઝેક ફોક્સ, મિચ હે, કાયલ જેમીસન, નિક કેલી, જેડેન લેનોક્સ, ડેરિલ મિશેલ, હેનરી નિકોલ્સ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માઈકલ રે, વિલ યંગ.
ભારત પ્રવાસ માટે T20 ટીમ
મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), માઈકલ બ્રેસવેલ, માર્ક ચેપમેન, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, ઝેક ફોક્સ, મેટ હેનરી, કાયલ જેમીસન, બેવન જેકોબ્સ, ડેરિલ મિશેલ, જેમ્સ નીશમ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, રચિન રવિન્દ્ર, ટિમ રોબી.
IND vs NZ 2026 શ્રેણીનો કાર્યક્રમ
- 11 જાન્યુઆરી, પહેલી વનડે
- 14 જાન્યુઆરી, બીજી વનડે
- 18 જાન્યુઆરી, ત્રીજી વનડે
- 21 જાન્યુઆરી, પહેલી T20
- 23 જાન્યુઆરી, બીજી T20
- 25 જાન્યુઆરી, ત્રીજી T20
- 28 જાન્યુઆરી, ચોથી T20
- 31 જાન્યુઆરી, પાંચમી T20
