ODI અને T20 શ્રેણી માટે ન્યુઝીલેન્ડ ટીમની જાહેરાત, 3 સ્ટાર ખેલાડીઓની વાપસી

ન્યૂઝીલેન્ડે બાંગ્લાદેશ સામેની આગામી ODI અને T20I શ્રેણી માટે પોતાની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે.

NEW ZEALAND TEAM
NEW ZEALAND TEAM (IANS)
Published : March 31, 2026 at 7:39 PM IST

NZ VS BAN: ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ આ મહિનાના અંતમાં બાંગ્લાદેશના પ્રવાસે જવાની છે, જ્યાં બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ વનડે અને ત્રણ ટી20 મેચની શ્રેણી રમાશે. ન્યુઝીલેન્ડે બાંગ્લાદેશ સામેની આગામી વનડે અને ટી20 મેચની શ્રેણી માટે તેની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર એ છે કે ઇજાઓને કારણે થોડા સમય માટે ટીમમાંથી બહાર રહેલા ત્રણ મહાન ખેલાડીઓની વાપસી થઈ છે. 17 એપ્રિલથી 2 મે સુધી ચાલનારા આ પ્રવાસ દરમિયાન ટોમ લેથમ બંને શ્રેણીમાં કિવી ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.

ત્રણ ફાસ્ટ બોલરની વાપસી

ફાસ્ટ બોલર મેટ ફિશર, વિલ ઓ'રોર્ક અને બ્લેર ટિકનર બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ માટે ન્યુઝીલેન્ડ ટીમમાં પાછા ફર્યા છે. ત્રણેય ઈજાઓને કારણે ઘણા સમયથી બહાર હતા. પીઠની ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા બાદ ઓ'રોર્કે ODI ટીમમાં વાપસી કરી છે, જ્યારે ફિશર T20 ટીમમાં સ્થાન મેળવી ચૂક્યો છે; પગની ઘૂંટીની ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા બાદ ટિકનરનો બંને ફોર્મેટ માટે ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ટીમના કોચ રોબ વોલ્ટરે પણ ખેલાડીઓની વાપસી પર ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, ખેલાડીઓએ પુનરાગમન માટે સખત મહેનત કરી છે, ભાર મૂક્યો હતો કે સતત ક્રિકેટના વર્તમાન યુગમાં મજબૂત બેન્ચ સ્ટ્રેન્થ મહત્વપૂર્ણ છે.

ટોમ લેથમ કેપ્ટનશીપ સંભાળશે

ટોમ લેથમ આ પ્રવાસમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, કારણ કે નિયમિત કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનર હાલમાં IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથે વ્યસ્ત છે. દરમિયાન, મુહમ્મદ અબ્બાસ, આદિત્ય અશોક, ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક અને બેન સીયર્સ સહિત ઘણા ખેલાડીઓ ન્યુઝીલેન્ડ A ટીમ સાથે શ્રીલંકાના પ્રવાસ પછી સીધા જ આ ટીમમાં જોડાશે. વધુમાં, ઓફ-સ્પિન ઓલરાઉન્ડર ડીન ફોક્સક્રોફ્ટ ટીમમાં વાપસી કરે છે. તેણે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું અને ફોર્ડ ટ્રોફીના ફાઇનલમાં પોતાની ટીમને માર્ગદર્શન આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. નોંધનીય છે કે ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ 13 એપ્રિલે બાંગ્લાદેશ જવા રવાના થવાની છે, જેમાં પ્રથમ ODI મેચ 17 એપ્રિલે રમાશે.

ન્યૂઝીલેન્ડ વનડે ટીમ

ટોમ લેથમ (કેપ્ટન), મુહમ્મદ અબ્બાસ, આદિત્ય અશોક, ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક, જોશ ક્લાર્કસન, ડેન ક્લેવર, ડીન ફોક્સક્રોફ્ટ, નિક કેલી, જેડેન લેનોક્સ, હેનરી નિકોલ્સ, વિલ ઓ'રોર્ક, બેન સીઅર્સ, નાથન સ્મિથ, બ્લેર ટિકનર, વિલ યંગ.

ન્યુઝીલેન્ડ T20 ટીમ

ટોમ લેથમ (કેપ્ટન), કેટન ક્લાર્ક, ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક, જોશ ક્લાર્કસન, ડેન ક્લીવર, મેટ ફિશર, ડીન ફોક્સક્રોફ્ટ, બેવન જેકબ્સ, નિક કેલી, જેડન લેનોક્સ, ટિમ રોબિન્સન, બેન સીઅર્સ, નાથન સ્મિથ, ઇશ સોઢી, બ્લેર ટિકનર.

