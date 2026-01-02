ETV Bharat / sports

નવા વર્ષ માં ટીમ ઈન્ડિયા આટલી મેચ રમશે, જાણો ટીમ ઇન્ડિયા કઈ ટીમોનો સામનો કરશે?

નવા વર્ષ 2026 માં, ટીમ ઇન્ડિયા વર્લ્ડ કપ અને એશિયન ગેમ્સ સહિત ઘણી દ્વિપક્ષીય શ્રેણી રમવા જઈ રહી છે.

હૈદરાબાદ: આવનારું વર્ષ 2026 ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે ખૂબ જ વ્યસ્ત રહેવાનું છે. વર્ષની શરૂઆતમાં, ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરશે અને ન્યુઝીલેન્ડ ભારતનો પ્રવાસ કરશે. વધુમાં, ભારતીય ટીમ ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રવાસ કરશે. ચાલો જાણીએ કે આગામી વર્ષે ટીમ ઇન્ડિયા કઈ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે અને કઈ ટીમો ભારતીય ટીમ સામે સ્પર્ધા કરવા માટે ભારતમાં આવશે.

ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ ભારત શ્રેણી 2026

ન્યુઝીલેન્ડ વર્ષની શરૂઆતમાં ભારતનો પ્રવાસ કરશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, કિવી ટીમ ભારત સામે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી અને ત્રણ ODI રમશે. આ પ્રવાસ 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે, જેની છેલ્લી મેચ 31 જાન્યુઆરીએ રમાશે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026

10 વર્ષની રાહ જોયા પછી, ભારતીય ટીમ શ્રીલંકા સાથે સંયુક્ત રીતે T20 વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરશે. આ ટુર્નામેન્ટ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે અને ફાઇનલ મેચ 8 માર્ચે રમાશે. સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળની ટીમ ઇન્ડિયા આ વર્લ્ડ કપમાં પોતાના ટાઇટલને બચાવવાના લક્ષ્ય સાથે પ્રવેશ કરશે.

અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ ભારત શ્રેણી 2026

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 ના સમાપન પછી, ભારતીય ટીમ અફઘાનિસ્તાન સામે શ્રેણી રમશે. અફઘાન ટીમ એક ટેસ્ટ અને ત્રણ વનડે રમવા માટે ભારતનો પ્રવાસ કરશે. જોકે, આ શ્રેણીનું શેડ્યૂલ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.

ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ભારત શ્રેણી 2026

અફઘાનિસ્તાનનો સામનો કર્યા પછી, ટીમ ઇન્ડિયા ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પર નીકળશે, જે 1 જુલાઈથી શરૂ થશે અને 19 જુલાઈના રોજ અંતિમ મેચ સાથે સમાપ્ત થશે. આ પ્રવાસ દરમિયાન, ભારત ઇંગ્લેન્ડ ટીમ સામે પાંચ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને ત્રણ વનડે રમશે.

શ્રીલંકા વિરુદ્ધ ભારત શ્રેણી 2026

ઇંગ્લેન્ડથી પરત ફર્યા પછી, ટીમ ઇન્ડિયા ઓગસ્ટમાં શ્રીલંકાનો પ્રવાસ કરશે. ટીમ ઇન્ડિયા આ પ્રવાસમાં ફક્ત બે ટેસ્ટ મેચ રમશે. આ શ્રેણી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે, પરંતુ આ પ્રવાસની તારીખો હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ ભારત શ્રેણી 2026

શ્રીલંકાથી પરત ફર્યા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયા એક વર્ષમાં બીજી વખત અફઘાનિસ્તાનનો સામનો કરશે. બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ મેચની T20I શ્રેણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જોકે, આ શ્રેણીનું સ્થળ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.

એશિયન ગેમ્સ 2026

ટીમ ઈન્ડિયા 19 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી એશિયન ગેમ્સમાં પણ ભાગ લેશે. જોકે, BCCI આ ટુર્નામેન્ટમાં ઈન્ડિયા B ટીમ મોકલી રહ્યું છે. છેલ્લી વખત, રુતુરાજ ગાયકવાડની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયાએ એશિયન ગેમ્સમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ ભારત શ્રેણી 2026

જ્યારે ભારતની B ટીમ એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લઈ રહી છે, ત્યારે ટીમ ઈન્ડિયા વેસ્ટ ઈન્ડિઝનું પણ આયોજન કરશે. કેરેબિયન ટીમ આ પ્રવાસમાં ત્રણ મેચની ODI અને પાંચ મેચની T20I શ્રેણી રમશે.

ન્યૂઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ ભારત શ્રેણી 2026

ભારતીય ટીમ ઓક્ટોબર 2026 ના અંતમાં બે ટેસ્ટ અને ત્રણ વનડે રમવા માટે ન્યુઝીલેન્ડ જશે. આ પ્રવાસ નવેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે. ક્રિકેટના સૌથી લાંબા ફોર્મેટમાં ન્યૂઝીલેન્ડની ધરતી પર ભારતીય ટીમનો રેકોર્ડ ખરાબ છે. કેપ્ટન ગિલને એક મહત્વપૂર્ણ પડકારનો સામનો કરવો પડશે.

શ્રીલંકા વિરુદ્ધ ભારત શ્રેણી 2026

ટીમ ઈન્ડિયા 2026 નું સમાપન શ્રીલંકા સામેની મેચ સાથે કરશે. ભારત આ શ્રેણીનું આયોજન કરશે, જેમાં ત્રણ વનડે અને ત્રણ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનો સમાવેશ થશે.

