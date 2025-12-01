હરમનપ્રીત કૌર માટે ગૌરવની ક્ષણ, જયપુરના વેક્સ મ્યુઝિયમમાં લાગશે મીણનું પૂતળું
મ્યુઝિયમ મેનેજમેન્ટે આશા વ્યક્ત કરી છે કે, હરમનપ્રીત કૌરની પ્રતિમા અહીં આવતા મુલાકાતીઓ માટે એક નવું આકર્ષણ બનશે.
Published : December 1, 2025 at 5:29 PM IST
જયપુર: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર ઇતિહાસમાં વધુ એક સીમાચિહ્નરૂપ બનવા માટે તૈયાર છે. જયપુર વેક્સ મ્યુઝિયમમાં તેમના મીણના પૂતળાનું નિર્માણ સત્તાવાર રીતે શરૂ થઈ ગયું છે. આ સિદ્ધિ સાથે, હરમનપ્રીત કૌર વિશ્વની પ્રથમ મહિલા ક્રિકેટર બની છે જેમનું મીણનું પૂતળું બનાવવામાં આવ્યું છે. જયપુર વેક્સ મ્યુઝિયમની નિષ્ણાત ટીમે તાજેતરમાં હરમનપ્રીત કૌર સાથે મુલાકાત કરી હતી, જ્યાં પ્રતિમા માટે શરીરના માપ, ચહેરાના હાવભાવ, હાવભાવ અને તેના ચાલવાનું પણ કાળજીપૂર્વક રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રક્રિયા લગભગ દોઢ કલાક ચાલી હતી, અને હરમનપ્રીત અત્યંત સુલભ અને સહકારી હતી.
અનાવરણ સમારોહમાં હાજરી આપવાનું વચન આપ્યું હતું: મ્યુઝિયમના ક્યુરેટર અને સ્થાપક અનૂપ શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે હરમનપ્રીત કૌરે તેમના મીણના પૂતળા માટે ખૂબ ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે મ્યુઝિયમ મેનેજમેન્ટનો આભાર માન્યો હતો અને તેમના પરિવાર સાથે અનાવરણ સમારોહમાં હાજરી આપવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે મ્યુઝિયમના ભવ્ય શીશ મહેલની પણ પ્રશંસા કરી હતી અને મીણના પૂતળા બનાવવાની કળા અને તકનીક વિશે શીખવામાં ઊંડો રસ દર્શાવ્યો હતો.
પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિઓનું સન્માન કરવાની નીતિ: જયપુર વેક્સ મ્યુઝિયમના સ્થાપક અનૂપ શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે જયપુર વેક્સ મ્યુઝિયમની નીતિ હંમેશા પ્રખ્યાત કે વિવાદાસ્પદ વ્યક્તિઓ કરતાં પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિઓની પ્રતિમાઓ બનાવવાની રહી છે. હરમનપ્રીત કૌરનું વ્યક્તિત્વ યુવા મહિલાઓ માટે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત છે, અને તેમની પ્રતિમા ભવિષ્યમાં સંગ્રહાલયની સુંદરતામાં વધારો કરશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે હરમનપ્રીત પહેલા, સંગ્રહાલયમાં સચિન તેંડુલકર, વિરાટ કોહલી, એમએસ ધોની, સાઇના નેહવાલ અને સંદીપ સિંહ જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓના મીણના પ્રતિમાઓ પહેલાથી જ છે.
સંગ્રહાલયમાં આ ખેલાડીઓની પ્રતિમાઓ છે:
- સચિન તેંડુલકર - ક્રિકેટ
- વિરાટ કોહલી - ક્રિકેટ
- એમએસ ધોની - ક્રિકેટ
- સાઈના નેહવાલ - બેડમિન્ટન
- સંદીપ સિંહ - હોકી
આ મ્યુઝિયમની અનોખી વિશેષતા: જયપુર વેક્સ મ્યુઝિયમ ૩૦૦ વર્ષ જૂના નાહરગઢ કિલ્લાની અંદર આવેલું છે. તેનું સ્થાન તેને વારસા પ્રેમીઓ અને ઇતિહાસ સંશોધકો માટે એક અનોખું આકર્ષણ બનાવે છે. મ્યુઝિયમના મેનેજમેન્ટને આશા છે કે હરમનપ્રીત કૌરની પ્રતિમા મુલાકાતીઓ માટે એક નવું આકર્ષણ બનશે. અનુપ શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે આ પહેલ માત્ર ભારતીય મહિલા ક્રિકેટની સિદ્ધિઓનું સન્માન જ નથી કરતી પરંતુ આવનારી પેઢીઓ માટે પ્રેરણાનો મજબૂત સંદેશ પણ મોકલે છે.
