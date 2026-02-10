NAM vs NED: નેધરલેન્ડ્સે નામિબિયાને 7 વિકેટથી હરાવ્યું, બાસ ડી લીડેનું શાનદાર પ્રદર્શન

ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપની 10મી મેચ દિલ્હીમાં રમાઈ હતી, જેમાં નેધરલેન્ડ્સે નામિબિયાને 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.

નેધરલેન્ડ્સે નામિબિયાને 7 વિકેટથી હરાવ્યું
નેધરલેન્ડ્સે નામિબિયાને 7 વિકેટથી હરાવ્યું (IANS)
Published : February 10, 2026 at 4:03 PM IST

NAM vs NED : નેધરલેન્ડ્સે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં પોતાનો પહેલો વિજય મેળવ્યો છે. ટુર્નામેન્ટના 10મા મેચમાં, ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને નામિબિયાને 7 વિકેટથી હરાવ્યું. નેધરલેન્ડ્સે નામિબિયા દ્વારા આપવામાં આવેલા 157 રનના લક્ષ્યને 18 ઓવરમાં ફક્ત 3 વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કરી લીધો. બાસ ડી લીડે ટીમ માટે શાનદાર બેટિંગ કરી, 48 બોલમાં 72 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે 5 ચોગ્ગા અને 4 જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા.

નેધરલેન્ડ્સે પહેલો વિજય મેળવ્યો

નામિબિયા દ્વારા આપવામાં આવેલા 157 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવામાં નેધરલેન્ડ્સની શરૂઆત સારી રહી ન હતી. મેક્સ ઓ'ડાઉડ માત્ર 7 રન બનાવીને આઉટ થયો. માઈકલ લેવિટ 15 બોલમાં 28 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં એક ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા. બાસ ડી લીડે એક છેડો પકડી રાખ્યો અને કોલિન એકરમેન દ્વારા તેને સારો ટેકો મળ્યો.

બંનેએ ત્રીજી વિકેટ માટે 70 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરી. એકરમેન 32 રન બનાવીને આઉટ થયા. જોકે, ડી લીડે પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગ ચાલુ રાખી અને ટીમને વિજય તરફ દોરી ગયા. તેમણે 150 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રમતા નામિબિયાના બોલરોને મુશ્કેલીમાં મુક્યા.

બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું

આ પહેલા, પ્રથમ બેટિંગ કરતા, નામિબિયાએ 8 વિકેટ ગુમાવીને 156 રન બનાવ્યા. નિકોલ લોફ્ટી-ઇટને ટીમ માટે શાનદાર ઇનિંગ રમી, 38 બોલમાં 42 રન બનાવ્યા. જેન ફ્રીલિંકે 26 રનનું યોગદાન આપ્યું.

લોગન વાન બીકે બોલ સાથે વિનાશ વેર્યો, માત્ર 13 રનમાં 2 વિકેટ લીધી. બેટથી પ્રભાવશાળી રહેલા બાસ ડી લીડે પણ બોલ સાથે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 20 રનમાં 2 વિકેટ લીધી. આ ટુર્નામેન્ટમાં નેધરલેન્ડ્સની પહેલી જીત છે, જ્યારે નામિબિયાએ હાર સાથે શરૂઆત કરી છે.

