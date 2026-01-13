ETV Bharat / sports

ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે નેધરલેન્ડ્સે ટીમની જાહેરાત કરી

નેધરલેન્ડ્સે ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે તેની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે.

નેધરલેન્ડ્સ ક્રિકેટ ટીમ
નેધરલેન્ડ્સ ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
January 13, 2026

Published : January 13, 2026 at 6:04 PM IST

2 Min Read
T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થવામાં એક મહિના કરતા પણ ઓછો સમય બાકી છે, ત્યારે ટુર્નામેન્ટ માટે યુરોપિયન ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ક્રિકેટ નેધરલેન્ડ્સે ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે તેની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. આ નેધરલેન્ડ્સનો સતત છઠ્ઠો T20 વર્લ્ડ કપ હશે. ટુર્નામેન્ટ માટે નેધરલેન્ડ્સને ગ્રુપ A માં મૂકવામાં આવ્યું છે.

નેધરલેન્ડ્સ ટીમનું નેતૃત્વ ફરી એકવાર અનુભવી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સ્કોટ એડવર્ડ્સ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. રોલોફ વાન ડેર મેરવે, મેક્સ ઓ'ડાઉડ અને અન્ય અનુભવી ક્રિકેટરો જેવા વરિષ્ઠ ખેલાડીઓ સાથે, ટીમ એકદમ સંતુલિત અને મજબૂત દેખાય છે. સ્કોટ એડવર્ડ્સે અગાઉ ગયા સપ્ટેમ્બરમાં બાંગ્લાદેશ સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું અને ફરી એકવાર ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.

વિક્રમજીત સિંહને ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યા હતા. ભારતીય મૂળના ઓપનર વિક્રમજીત સિંહને ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યા હતા. બાંગ્લાદેશ સામેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી અને સ્કોટલેન્ડમાં અગાઉની T20 ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં સતત રન ન બનાવવાને કારણે પસંદગીકારોએ તેમને બાકાત રાખ્યા હતા. જોકે, વિક્રમજીતના ઓપનિંગ પાર્ટનર, મેક્સ ઓ'ડાઉડને જાળવી રાખવામાં આવ્યા છે. યુવા બેટિંગ ઓલરાઉન્ડર બાસ ડી લીડે અને અનુભવી સ્પિન ઓલરાઉન્ડર રોલોફ વાન ડેર મેરવે પણ ટીમનો ભાગ છે. આ નેધરલેન્ડ ટીમ 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં મોટો અપસેટ સર્જવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, અને ક્રિકેટ જગત ફરી એકવાર આ યુરોપિયન ટીમના પ્રદર્શન પર નજર રાખશે.

જુલાઈ 2025માં ઘરઆંગણે 2025 મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ યુરોપ રિજનલ ફાઇનલ જીતીને નેધરલેન્ડ્સ 2026 ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થયું. નેધરલેન્ડ્સને ટુર્નામેન્ટના ગ્રુપ Aમાં યજમાન ભારત, નામિબિયા, પાકિસ્તાન અને યુએસએ સાથે ડ્રો કરવામાં આવ્યું છે. નેધરલેન્ડ્સ 7 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં પાકિસ્તાન સામે પોતાનો પહેલો મેચ રમશે. ત્યારબાદ 10 ફેબ્રુઆરીએ નામિબિયા, 13 ફેબ્રુઆરીએ યુએસએ અને 18 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામે ટકરાશે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે નેધરલેન્ડની ટીમ: સ્કોટ એડવર્ડ્સ (કેપ્ટન), કોલિન એકરમેન, નોહ ક્રૂસ, બાસ ડી લીડે, આર્યન દત્ત, ફ્રેડ ક્લાસેન, કાયલ ક્લેઈન, માઈકલ લેવિટ, જેક લિયોન-કેચેટ, મેક્સ ઓ'ડાઉડ, લોગાન વાન વાન રોઈંગ, લોગાન વાન રોન બેક મર્વે, પોલ વાન મીકરેન, સાકિબ ઝુલ્ફીકાર.

