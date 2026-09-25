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AFG vs NEP: એશિયન ગેમ્સમાં મોટો અપસેટ! નેપાળે અફઘાનિસ્તાનને હરાવ્યું

એશિયન ગેમ્સ 2026 ની એક મહત્વપૂર્ણ મેચમાં નેપાળ ક્રિકેટ ટીમે અફઘાનિસ્તાનને પાંચ વિકેટથી હરાવ્યું છે.

નેપાળે અફઘાનિસ્તાનને હરાવ્યું
નેપાળે અફઘાનિસ્તાનને હરાવ્યું (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 4:47 PM IST

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AFG vs NEP: નેપાળ ક્રિકેટ ટીમે એશિયન ગેમ્સ 2026 માં અફઘાનિસ્તાનને પાંચ વિકેટથી હરાવીને મોટો અપસેટ સર્જ્યો હતો. આ હારથી અફઘાનિસ્તાન એશિયન ગેમ્સમાંથી બહાર થવાની આરે આવી ગયું છે. નેપાળ અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની એશિયન ગેમ્સ 2026 ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ રોમાંચક રહી. અફઘાનિસ્તાને ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.

આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા અફઘાનિસ્તાને 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 102 રન બનાવ્યા હતા. નેપાળે 17.2 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 103 રન બનાવીને આ લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું હતું અને મેચ 5 વિકેટથી જીતી લીધી હતી. આ જીતને એશિયન ગેમ્સ 2026નો સૌથી મોટો અપસેટ માનવામાં આવી રહ્યો છે.

આ મેચમાં, અફઘાનિસ્તાનના 103 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે કુશલ ભુર્તેલ અને આસિફ શેખ ઇનિંગની શરૂઆત કરવા આવ્યા હતા, પરંતુ બંને ટૂંક સમયમાં આઉટ થઈ ગયા હતા. ભુર્તેલ 0 અને આસિફ 2 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. ત્યારબાદ સંદીપ જોરાએ ઇનિંગને સ્થિર કરી, 35 બોલમાં 3 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાની મદદથી 34 રન બનાવ્યા, જે તેમની ટીમની જીત માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થયા.

કુશલ મલ્લાએ 9, કેપ્ટન દીપેન્દ્ર સિંહ એરીએ 15 અને ગુલશન ઝાએ 1 રન બનાવ્યા. રોહિત પૌડેલે 4 ચોગ્ગા સહિત અણનમ 33 રન બનાવીને પોતાની ટીમને જીત અપાવી. નેપાળને જાપાની ક્રિકેટ ટીમ સામે હજુ એક મેચ બાકી છે. જો નેપાળ તે મેચ જીતી જાય, તો તેઓ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવી શકે છે.

અફઘાનિસ્તાનના બેટ્સમેન સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયા

આ પહેલા, નેપાળના સ્પિનરો લલિત રાજબોંગશી અને કુશલ ભુર્તેલ બોલથી ભારે તબાહી મચાવી રહ્યા હતા, અને એક પછી એક અફઘાનિસ્તાનના બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા હતા. અફઘાનિસ્તાન તરફથી ફૈઝલ ખાન અહમદઝાઈ અને નજીબુલ્લાહ ઝદરાને 30-30 રન બનાવ્યા હતા. આ બે સિવાય, અન્ય કોઈ બેટ્સમેન ટીમ માટે નોંધપાત્ર ઇનિંગ્સ રમી શક્યો ન હતો.

લલિત રાજબંશી અને કુશલ ભુર્તેલનું વિસ્ફોટક પ્રદર્શન

નેપાળના ડાબા હાથના ઓર્થોડોક્સ સ્પિનર ​​લલિત રાજબંશીએ ત્રણ અફઘાન બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા. તેણે પહેલા હસન ઇસાખિલને શૂન્ય પર આઉટ કર્યો. ત્યારબાદ લલિત રાજબંશીએ મોહમ્મદ અકરમને 2 રન પર શૂન્ય પર આઉટ કર્યો. તેનો ત્રીજો શિકાર કરીમ જનાત હતો, જે ફક્ત 9 રન બનાવીને આઉટ થયો. રાજબંશીએ હવે તેની 3 ઓવરમાં 6 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી છે.

નેપાળના કુશલ ભુર્તેલે તેની ચાર ઓવરમાં 21 રન આપીને ચાર વિકેટ લીધી. તેણે પહેલા અફઘાનિસ્તાનના ફૈઝલ ખાન અહમદઝાઈ અને નજીબુલ્લાહ ઝદરાનને 30-30 રન આપીને આઉટ કર્યા. ત્યારબાદ તેણે મોહમ્મદ ઇશાકને સાત રન આપીને આઉટ કર્યો. ભુર્તેલે કેપ્ટન દરવેશ રસૂલીને શૂન્ય રન આપીને પોતાની ત્રીજી વિકેટ લીધી.

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ASIAN GAMES 2026
નેપાળ ક્રિકેટ ટીમ
એશિયન ગેમ્સ 2026 માં ક્રિકેટ
નેપાળ અને અફઘાનિસ્તાન મેચ
AFG VS NEP

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