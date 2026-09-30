1 દિવસમાં 3 ગોલ્ડ મેડલ! નીરુ ઢાંડા અને કાયનાન ચેનાઈએ ભારતને 9મો ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો
નીરુ ધંડા અને કિનાન ચેનાઈએ ઐતિહાસિક રેકોર્ડ બનાવતા ભારત માટે દિવસનો ત્રીજો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.
Published : September 30, 2026 at 12:57 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 1:04 PM IST
ASIAN GAMES 2026: એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતે એક જ દિવસમાં ત્રણ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. નીરુ ધાંડા અને કૈનાન ચેનાઈની જોડીએ શૂટિંગમાં ભારત માટે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. નીરુ ધાંડા અને કૈનાન ચેનાઈની ભારતીય મિશ્ર ટીમે મિક્સ ટ્રેપ ટીમ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. આ સાથે, ભારતે હવે શૂટિંગમાં વધુ એક ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. આ પહેલા, નીરુ ધાંડાએ ગઈકાલે, 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ શૂટિંગમાં ભારત માટે વ્યક્તિગત રીતે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો.
નીરુ અને કાયન શૂટિંગમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા
હવે, એક દિવસ પછી, નીરુ અને તેના સાથીએ ફરી એકવાર ભારત માટે બીજો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. નીરુ અને કાયન 40 માંથી 34 શોટ ફટકારીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. આ સાથે, તેમણે 34 શોટ સાથે એક નવો એશિયન રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. આ એશિયન ગેમ્સ 2026 માં ભારતનો 9મો ગોલ્ડ મેડલ છે. આ સાથે, ભારતનો મેડલ સંખ્યા 57 પર પહોંચી ગઈ છે, જે મેડલ ટેલીમાં 8મો ક્રમ ધરાવે છે.
AND ITS A GOLD MEDAL 🔥🔥🔥— India_AllSports (@India_AllSports) September 30, 2026
INDIA WIN 🥇 in TRAP MIXED TEAM EVENT (SHOOTING)
Neeru Dhanda & Kynan Chenai finished on top scoring 34 points in Final, which is NEW ASIAN RECORD #AG2026withIAS #AichiNagoya2026 pic.twitter.com/8BkoPxc7NB
નીરુ અને કિઆને મિક્સ્ડ ટ્રેપ ઇવેન્ટની ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેમણે પહેલી સિરીઝમાં 6 પોઇન્ટ મેળવ્યા હતા, જ્યારે ભારતીય જોડી બીજી સિરીઝમાં 16 પોઇન્ટ મેળવવામાં સફળ રહી હતી. ત્રીજી સિરીઝના અંત સુધીમાં, ભારતના 26 પોઇન્ટ હતા અને ચોથી અને અંતિમ સિરીઝમાં, તેઓ 34 પોઇન્ટ સુધી પહોંચીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા.
ભારતીય જોડીએ કતારને હરાવ્યું
ચેન્નાઈની નીરુ ઢાંડા અને કિઆનની જોડીએ મિક્સ્ડ ટ્રેપ શૂટિંગ ઇવેન્ટમાં પોતાના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનથી બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. નીરુ અને કિઆને 34 પોઇન્ટ સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. કતારે 32 પોઇન્ટ સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો. ચીને 23 પોઇન્ટ સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. ઈરાન 12 પોઇન્ટ સાથે ફાઇનલમાં ચોથા સ્થાને રહ્યું.
India climbs to 8th Place at Medal Tally 🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) September 30, 2026
9 GOLD 🏅21 SILVER🥈 27 BRONZE 🥉 pic.twitter.com/5moDX5uTyX
નીરુએ ત્રણ મેડલ જીત્યા
એશિયન ગેમ્સ 2026માં નીરુનો આ ત્રીજો મેડલ છે. આ વર્ષે, તેણીએ પોતાનું નામ રોશન કર્યું છે. નીરુએ મહિલા ટ્રેપ ટીમ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ અને વ્યક્તિગત ટ્રેપ શૂટિંગ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, જેનાથી ટ્રેપ શૂટિંગમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર તે પ્રથમ ભારતીય મહિલા બની.
ભારતે તીરંદાજીમાં 2 ગોલ્ડ જીત્યા
ભારતીય મહિલા કમ્પાઉન્ડ તીરંદાજી ટીમે દેશને દિવસનો પહેલો ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો. ચિકિતા તાનીપાર્થી, પ્રીતિકા પ્રદીપ અને જ્યોતિ સુરેખાની ત્રિપુટીએ ફાઇનલમાં ચીનને 238-234થી હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. ત્યારબાદ, રાજેશ જાધવ અને ચિકિતા તાનીપાર્થીની જોડીએ મિક્સ્ડ કમ્પાઉન્ડ તીરંદાજી ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. તેઓએ રોમાંચક ફાઇનલમાં શૂટ-ઓફમાં દક્ષિણ કોરિયાને હરાવ્યું.
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