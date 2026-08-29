ભારતને મોટો ઝટકો, નીરજ ચોપરા એશિયન ગેમ્સ અને ડાયમંડ લીગ ફાઇનલમાંથી બહાર
ભારતના સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર નીરજ ચોપરા ઈજાને કારણે 2026 સીઝનની બાકીની બધી સ્પર્ધાઓમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. નીરજ પોતે આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.
Published : August 29, 2026 at 4:45 PM IST
ભારતના સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર નીરજ ચોપરાએ ઈજાને કારણે આ વર્ષે બાકીની બધી સ્પર્ધાઓમાંથી નામ પાછું ખેંચી લીધું છે. તે આવતા મહિને યોજાનારી ડાયમંડ લીગ ફાઇનલ્સ અને એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. એશિયન ગેમ્સમાં તેના ગોલ્ડ મેડલ જીતવાની ઘણી અપેક્ષાઓ હોવાથી, તેનું નામ પાછું ખેંચવું ભારતીય રમત ચાહકો માટે મોટો ઝટકો છે. તેણે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આ સમાચાર શેર કર્યા.
ટ્રેનિંગ દરમિયાન ઈજા
લુઝાનમાં ડાયમંડ લીગ સ્પર્ધા બાદ ટ્રેનિંગ દરમિયાન નીરજ ચોપરાને પગની ઘૂંટીમાં ઈજા થઈ હતી. તેના પગની ઘૂંટીના લિગામેન્ટ ફાટી ગયો છે. ડોકટરો અને તેની ટીમ સાથે સલાહ લીધા પછી, નીરજે આ સિઝનમાં આગળ કોઈ પણ ઇવેન્ટમાં ભાગ ન લેવાનો નિર્ણય લીધો. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર ઈજા વિશે વિગતો શેર કરી, નોંધ્યું કે લૌઝાનમાં સિઝન-શ્રેષ્ઠ થ્રો હાંસલ કર્યા પછી, તેને લાગ્યું કે તે ધીમે ધીમે તેની જૂની લય પાછી મેળવી રહ્યો છે. જો કે, થોડા સમય પછી, તાલીમ દરમિયાન તેને અસ્થિબંધન ફાટી ગયું. નીરજે નિરાશા વ્યક્ત કરી, ખાસ કરીને કારણ કે તેને લાગ્યું કે તે સારા ફોર્મમાં પાછો આવી રહ્યો છે. તેમ છતાં, તેનું સંપૂર્ણ ધ્યાન હવે સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થવા અને મજબૂત વાપસી કરવા પર છે.
August 29, 2026
નીરજ ચોપરાએ પોતાની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં શું લખ્યું?
નીરજ એશિયન ગેમ્સમાંથી ખસી જવાની જાહેરાત કરતી સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી. ચોપરાએ પુષ્ટિ આપી કે, ઈજાને કારણે, તેને અને તેની ટીમને અહીં તેમની સીઝનનો અંત કરવો પડ્યો છે. તેણે લખ્યું કે, કમનસીબે, તેના થોડા સમય પછી, તાલીમ દરમિયાન તેના પગની ઘૂંટીમાં લિગામેન્ટ ફાટી ગયો. તેના ડૉક્ટર અને ટીમની સલાહ લીધા પછી, તેમણે નિર્ણય લીધો કે તે સીઝનની બાકીની ઇવેન્ટ્સમાં ભાગ લેશે નહીં.
નીરજ પહેલાથી જ ડાયમંડ લીગ ફાઇનલ્સમાં સ્થાન મેળવી ચૂક્યો હતો
નીરજ ચોપરાએ શુક્રવારે ડાયમંડ લીગ ફાઇનલ્સમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનના કારણે પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું હતું, અને તેના નામની બાજુમાં 'Q' (ક્વોલિફાઇડ) ચિહ્ન મેળવ્યું હતું. ઝુરિચ મીટમાં ભાગ ન લેવા છતાં, તે ફાઇનલ માટે દાવેદારીમાં રહ્યો. જોકે, ક્વોલિફાઇ થયાના બીજા જ દિવસે, તેણે બાકીની બધી ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જવાનો નિર્ણય લીધો. આ નિર્ણય તેના ચાહકો માટે આશ્ચર્યજનક હતો.
નીરજ ચોપરાએ ડાયમંડ લીગમાં 12 પોઈન્ટ મેળવ્યા
આ વર્ષે, નીરજ ચોપરાએ ડાયમંડ લીગના દોહા અને લુસાન લેગમાં ભાગ લઈને કુલ 12 પોઈન્ટ મેળવ્યા. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના લુસાનમાં યોજાયેલી આ ઇવેન્ટમાં, તેણે સિઝનનો પોતાનો શ્રેષ્ઠ થ્રો - 88.05 મીટર - રેકોર્ડ કર્યો, છતાં તે ફક્ત 9 સેન્ટિમીટરના માર્જિનથી ટોચનું સ્થાન ચૂકી ગયો અને બીજા સ્થાને રહ્યો. આ પહેલા, તેણે દોહા ડાયમંડ લીગ (ચોથા સ્થાને) અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (બીજા સ્થાને) માં ભાગ લીધો હતો; બંને ટુર્નામેન્ટમાં, તે 86-મીટરનો આંકડો પણ પાર કરવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો.
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